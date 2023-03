Arcadia Minerals Ltd. – Positive Lithium-Tests deuten auf eine saubere und kostengünstige Gewinnung in Bitterwasser-Tonen hin

HIGHLIGHTS

– Auslaugungstests im Labormaßstab, die an der Universität Stellenbosch mit Konzentratmaterial aus dem Bitterwasser-Tonprojekt (1) durchgeführt wurden, ergaben:

o 82,1 % Auslaugbarkeit von Lithium in Lösung unter Verwendung von organischer Säure bei einer Temperatur von 60 °C mit einer 6-stündigen Verweilzeit oder 79,4 % Auslaugbarkeit von Lithium in Lösung unter Verwendung von organischer Säure bei einer Temperatur von 60 °C mit einer 2-stündigen Verweilzeit, und

o 93,3 % Auslaugbarkeit von Lithium in Lösung unter Verwendung von Schwefelsäure bei einer Temperatur von 60 °C mit einer 6-stündigen Verweilzeit oder 89. 0 % Auslaugbarkeit von Lithium in Lösung unter Verwendung von Schwefelsäure bei einer Temperatur von 25 °C und einer zweistündigen Verweildauer oder

– Organische Säure zeigte eine deutlich geringere Rückgewinnung von Verunreinigungen wie Magnesium (Mg) und Kalzium (Ca) in der Auslaugung

– Chemische Zusammensetzung des Bitterwasserton-Auslaugungswassers unter Verwendung von organischer Säure im Vergleich zu dem Auslaugungswasser aus ähnlichen Betrieben in Clayton Valley, Nevada

– Derzeit laufende Trade-Off-Studie zum Vergleich der kommerziellen Nutzung von Schwefel- und organischer Säure

– Upgrade der Lithiumton-Mineralressourcen für Q2/2023 erwartet

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das auf eine Reihe von Projekten in Namibia abzielt, die auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold ausgerichtet sind, freut sich, positive Ergebnisse von Lithium-Bench-Scale-Laugungstests aus seinem Lithium-Ton-Projekt Bitterwasser bekannt zu geben.

Philip le Roux, Chief Executive von Arcadia, erklärte: „Die erzielten Ergebnisse deuten auf eine vorteilhafte Gewinnung im Labormaßstab hin und bestätigen die von uns zuvor durchgeführten Arbeiten im Labormaßstab (2). Die Ergebnisse bestätigen die Rückgewinnung von Lithium sowohl mit Schwefelsäure als auch mit einer bestimmten organischen Säure. Es ist ermutigend, dass die organische Säure zu einer geringen Rückgewinnung von Magnesium und Kalzium führte, da diese Metalle bekanntermaßen für die weitere Veredelung von Lithiumkarbonat und die Herstellung eines batteriegerechten Produkts nachteilig sind. Diese Ergebnisse werden uns bei der Durchführung weiterer Testarbeiten im Hinblick auf die mögliche Produktion eines Lithiumkarbonatprodukts helfen.

FUSSNOTEN

1 Siehe ASX-Meldung „Positive Cyclone & Leach Results for Bitterwasser Lithium Clays“ vom 19. August 2022

2 Siehe ASX-Meldung „Positive Cyclone & Leach Results for Bitterwasser Lithium Clays“ vom 19. August 2022

Diese Übersetzung der englischen Originalmeldung: POSITIVE LITHIUM TEST WORK POINTS TO CLEAN AND LOW-COST EXTRACTION AT BITTERWASSER CLAYS stellt nur einen Auszug aus der 16-seitigen Meldung dar. Die Originalmeldung umfasst zahlreiche Schaubilder, Tabellen und weitere Informationen und ist hier einzusehen: www.arcadiaminerals.global/wp-content/uploads/2023/03/61141485.pdf

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Arcadia Minerals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ARCADIA MINERALS LIMITED

ISIN: AU0000145815

Jurie H. Wessels

Executive Chairman

info@arcadiaminerals.global

Wollen Sie mehr deutschsprachige Informationen zu Arcadia Minerals? Oder sind Sie daran interessiert, auf den Verteiler für spannende Nebenwerte eingetragen zu werden? Dann schicken Sie einfach eine Email mit dem Stichwort Arcadia und/oder Nebenwerte an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu und Sie werden in den jeweiligen Verteiler eingetragen.

HINTERGRUND ZU ARCADIA

Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Gold- und neuzeitlichen Metallen (Lithium, Tantal, Palladium, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.

Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen.

1. Das Bitterwasser-Projekt, das für Lithium-in-Sole in Frage kommt und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium-in-Ton enthält.

2. Kum-Kum-Projekt – aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.

3. Karibib-Projekt – aussichtsreich für Kupfer und Gold.

4. Das Swanson-Projekt – ein fortgeschrittenes Tantalprojekt, für das eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird und das eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets und der benachbarten Grundstücke des Unternehmens enthält.

Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als Arcadias Hauptprojekte betrachtet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.arcadiaminerals.global.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen spezifisch sind, in denen Arcadia tätig ist und tätig zu werden gedenkt, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernehmen weder Arcadia, seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und soll nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

