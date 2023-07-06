Arete Ethik Invest AG beruft Lars Konrad zum neuen Chief Investment Officer

Zürich, 14. Januar 2026 – Lars Konrad wird neuer Chief Investment Officer bei Arete Ethik Invest AG und übernimmt ab Januar die Leitung des Portfoliomanagements des

Ethik-Spezialisten.

Konrad, ehemals Head of Sustainable & Impact Strategies bei FERI (Schweiz) AG in Zürich, wird auch Mitglied der Arete-Geschäftsleitung. Rückblickend auf seine achtjährige Betriebszugehörigkeit bei FERI kann er als verantwortlicher Fondsmanager auf eine beachtliche Performanceleistung zurückblicken.

Konrad, der eine ausgezeichnete Expertise und nachgewiesene Erfolgsbilanz im Management von Nachhaltigkeitsstrategien besitzt, übernimmt somit ab sofort die Verantwortung für die PRIME VALUES- und die weiteren Publikumsfonds von Arete Ethik Invest AG.

Wir sind sehr glücklich, dass wir Lars Konrad für unser Haus gewinnen konnten. Neben seinen ausgezeichneten Qualitäten im Fonds- und Portfoliomanagement besitzt Herr Konrad eine ausgeprägte intrinsische Motivation für die Themen Ethik und Nachhaltigkeit, was optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration und Zusammenarbeit bei Arete schafft, so Arete-CEO Roman Limacher. Ich bin überzeugt, dass wir durch den erfolgreichen Trackrecord von Lars Konrad unsere Positionierung als Assetmanager und Investmentethik-Spezialist weiter festigen und noch mehr Investorinnen und Investoren für dieses zukunftsträchtige Thema gewinnen können, so Limacher weiter.

Ich freue mich sehr, bei Arete Ethik Invest AG die Verantwortung für das Assetmanagement zu übernehmen. Arete bietet mit ihrem einzigartigen, innovativen und äusserst tiefgreifende Ethik- und Nachhaltigkeits-Research-Ansatz die ideale Plattform, um meine Leidenschaft und Erfahrung für Finanzanlagen mit meiner inneren Wertorientierung zu verbinden, so der neue Chief Investment Officer Konrad. „Ich kann dabei auf ein erfahrenes Investmentteam sowie hausinterne Expertinnen und Experten des Ethik-Research zurückgreifen. So sind wir in der Lage, zukunftsfähige Anlagemöglichkeiten zu selektieren, die sowohl eine attraktive langfristige finanzielle Rendite bieten als auch mit unseren Werten und Überzeugungen sowie denen unserer Kundinnen und Kunden im Einklang stehen“.

Über Arete Ethik Invest AG:

Die inhabergeführte Vermögensverwaltungsgesellschaft Arete Ethik Invest AG, an der die Thurgauer Kantonalbank seit dem Frühling 2024 eine Minderheitsbeteiligung hält, ist seit 30 Jahren wegweisend im Bereich ethisch-nachhaltiger Investments für private und institutionelle Kunden. Das Ziel der Investmentlösungen, die in unterschiedlichen Risikoausprägungen verfügbar sind, ist stets die Erzielung einer marktgerechten Rendite durch Investitionen in sorgfältig ausgewählte und zukunftsfähige Unternehmen, die im Einklang mit den Werten der Kundinnen und Kunden und des Unternehmens stehen.

Seit der Gründung geht das Unternehmen mit seinen Einschätzungen weit über die Anwendung von ESG-Kriterien hinaus, indem es erfolgreich Finanz-Know-how mit wissenschaftlichem Ethikverständnis kombiniert. Einzigartig ist, dass die Auswahl der Titel – im Rahmen einer transparenten Analyse – durch ein unabhängiges Ethik-Komitee sichergestellt wird, welches sich aus Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche zusammensetzt. Ihre eigens entwickelte Methodik zeichnet sich durch fünf ethische Perspektiven aus, die ein ganzheitliches Bild der Emittenten ermöglichen und damit eine weiterführende Dimension zur Fundamentalanalyse erschliesst.

Für Medienanfragen:

Roman Limacher, Geschäftsführer

Arete Ethik Invest AG

Talstrasse 58

CH-8001 Zürich

Tel.: +41 44 220 11 22

E-Mail: roman.limacher@arete-ethik.ch

www.arete-ethik.ch

