AREV unterzeichnet Term Sheet mit Fiberlab, Inc.

VANCOUVER, BC / March 15, 2023 / AREV Life Sciences Global Corp. (CSE: AREV) (OTC: AREVF) (AREV or the Company)

Die AREV Life Sciences Global Corporation freut sich bekannt zu geben, dass sie am 14. März 2023 ein Term Sheet zur Übernahme von Fiberlab, Inc., einem Unternehmen aus Nevada mit Niederlassungen in der Innenstadt von Los Angeles und in Europa, unterzeichnet hat.

Fiberlab hat seine proprietären Protokolle mit der Closed-Loop-Filtrations- und Isolationstechnologie entwickelt, nach der AREV gesucht hat. Die Single-Pass-Technologie namens Cannapr® integriert alle Raffinationsschritte in einen kontinuierlichen Produktionsprozess. Der kontinuierliche Durchfluss ersetzt Batch-Methoden, die auch mehr Ausrüstung bei großem Platzbedarf erfordern und weniger effizient sind. Die proprietäre Technologie, die bei der Extraktion, Trennung und Reinigung eingesetzt wird sowie die Isolations- und Rückgewinnungsprozesse stellen eine perfekte Ergänzung zur proprietären Technologie von AREV dar. Das Herstellungsverfahren bietet eine Vielzahl von High-End-Fertigprodukten in pharmakologischer Qualität, im mittleren Marktsegment Produkte für den Gebrauch durch Erwachsene sowie für den nicht verschreibungspflichtigen Bereich im Pharmaziemarkt.

Fiberlab hat in seiner Anlage in der Innenstadt von Los Angeles (DTLA) (die Anlage) das Cannapr®-Verfahren bereits erfolgreich und profitabel in einem kommerziellen Betrieb demonstriert.

Die Fiberlab® Cannapr®-Technologie bietet die perfekte Lösung zur Generierung mehrerer Einnahmequellen im Cannabismarkt und anderen möglichen Industrien. Die proprietäre kryogene Bioöl-Reinigungs-, Separations- und Low-Heat-Recovery-Technologie mit kontinuierlichem Durchfluss erhält die Integrität des gesamten genetischen Pflanzenmaterials um ein überlegenes Vollspektrumöl (FSO) in einem einzigen Durchgang bei geringerem Platzbedarf, geringeren Betriebskosten und niedrigeren Investitionskosten zu produzieren. Die Cannapr®-Technologie erzeugt auch in großen Mengenisolierte Cannabinoid-Isolate mit Skaleneffekten, die für die pharmazeutische Zusammensetzung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln geeignet sind.

Die Cannapr-Technologie ist ein vollautomatischer Prozess mit geschlossenem Kreislauf, der im Rahmen eines exklusiven globalen Dienstleistungsvertrags (GSA) mit Katzen International entwickelt wurde, um die folgenden Wettbewerbsvorteile zu bieten:

– Erzielt eine höhere Ausbeute als die auf Ethanol basierende Extraktion, um überlegene Raffineriemargen zu gewährleisten.

– Produziert hochwirksame, hochreine Produkte, als Ergebnis unserer Zero Molecular Destruction Nanotechnologie Cannabinoide so liefern, wie die Natur es vorgesehen hat.

– Liefert Isolate in pharmazeutischer Qualität in großem Maßstab, die für eine genaue Mikrodosierung erforderlich sind und sich ideal für die medizinische und pharmazeutische Zusammensetzung eignen.

– Erstellt eine Vielzahl von verbraucherorientierten Produkten mit einem einzigen System.

– Hochgradig skalierbare Technologie, die hervorragende Skaleneffekte bietet.

– Geeignet für jeden Markt weltweit.

Dies passt hervorragend zu den aktuellen Systemen von AREV und dem breiten Spektrum an Verbindungen, die wir durch jahrelange wissenschaftliche Forschung und Entwicklung bei der Extraktion von Lipiden und anderen Inhaltsstoffen zur Verwendung in klinischen und funktionellen Ernährungs- und pharmazeutischen Produkten hergestellt haben, sagte Mike Withrow, CEO von AREV. Er fuhr fort: Die Cannapr®-Technologie hat sich bei einer komplexen Pflanze wie Cannabis bewährt. Dies gibt uns die Gewissheit, dass es an alle anderen Pflanzenstoffe und ausgewählte Meeresarten angepasst werden kann und genau das ist, was wir brauchen, um große Mengen pharmazeutischer Verbindungen herzustellen.

Herr Edward Klaeger IV ist CEO und Mitbegründer von Fiberlab und bringt mehr als 32 Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten in den USA und Europa mit. Herr Klaeger verbrachte 12 Jahre in der Finanzierung und Entwicklung von Technologien für erneuerbare Energien in Schwellenländern in Europa. Seitdem hat er mehr als 6 Jahre in der Finanzierung und Entwicklung neuartiger Prozesse und Technologien in der Cannabisindustrie in den USA für den Einsatz auf globalen Märkten gearbeitet.

Herr Klaeger erklärte: Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, Teil des Joint Ventures mit AREV zu sein. Diese Transaktion verschafft Fiberlab Zugang zu den Kapitalmärkten in Kanada und mit einem Dual-Listing an der Frankfurter Börse zum europäischen Markt, wo wir bereits tätig sind und über eine große Aktionärsbasis verfügen. Die Zweitnotierung wird unseren Aktionären einen Marktwert für ihre Investition liefern und eine Bewertung schaffen, die es dem Joint Venture ermöglicht eine selbstgesteuerte Privatplatzierung zu zeichnen, um unsere kurzfristige Expansion in den USA zu finanzieren und die Closed-Loop-Technologieplattform Cannapr®-Technologie mit Katzen International zu finanzieren. Das bildet die Grundlage unseres Geschäftsplans und technologischen Wettbewerbsvorteils. Wir können damit unsere Präsenz in anderen Märkten weltweit ausbauen.

Die wichtigsten Punkte, die im Term Sheet aufgeführt sind, sind:

– Fiberlab und AREV beabsichtigen, eine verbindliche Übernahmevereinbarung abzuschließen, durch die AREV 100 % der ausstehenden Aktien von Fiberlab erwerben wird.

– Sobald dies nach Unterzeichnung der Absichtserklärung möglich ist, wird AREV 550.000 USD in Fiberlab über eine Mezzanine-Finanzierung (Mezzanine-Finanzierung) als Vorschuss investieren. Die Bedingungen des Vorschusses werden in der Endgültigen Vereinbarung festgelegt.

– AREV plant den Erwerb von Fiberlab für insgesamt 7 Mio. USD* in AREV-Stammaktien, die an Fiberlab-Aktionäre ausgegeben werden, bewertet zum Marktpreis der AREV-Aktien am Datum vor dem Abschluss oder einem volumengewichteten 5-Tage-Durchschnitt. VWAP. *Der tatsächliche Wert (Bewertung) wird von einem unabhängigen Bewertungsunternehmen ermittelt, das von der Canadian Stock Exchange (CSE) anerkannt ist. Die Bewertung aus dem Bericht wird verwendet, um die Anzahl der Aktien zu berechnen, die AREV an die Aktionäre von Fiberlab, Inc. ausgibt.

– AREV wird der Betreiber der öffentlichen Körperschaft sein, während Fiberlab die Entwicklung der Cannapr®-Technologie mit Katzen und den weiteren Einsatz proprietärer Prozesse für den Einsatz in den USA und Europa unter seinen Marken verwalten wird. Nach Abschluss des Aktientauschs erhält AREV 100 % aller Gewinne und Verluste aus der Geschäftstätigkeit. Alle laufenden Verluste nach Abschluss der Transaktion werden den Büchern von AREV belastet.

– Fiberlab unterstützt AREV bei der Übertragung aller anwendbaren Standortlizenzen, Patente, Genehmigungen, Lizenzen, Versicherungspolicen und Registrierungen, die erforderlich sind, um den Geschäftsbetrieb fortzusetzen.

– Fiberlab erhält 2 der 5 Vorstandssitze von AREV. Alle zukünftigen Ausgaben von AREV-Aktien nach dem Abschluss bedürfen der Zustimmung von 4 der 5 Mitglieder des Board of Directors von AREV.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Privatplatzierung in Höhe von 7.548.000 $ bei strategischen Investoren arrangiert. Die Privatplatzierung von bis zu 25.160.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) erfolgt zu einem Preis von 0,30 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 7.548.000 CAD (die Finanzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktien-Bezugsrecht (jeweils ein Warrant). Jedes Bezugsrecht berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie (die Warrant-Aktien) des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 CAD pro Aktie, jederzeit um oder vor 17:00 Uhr (Vancouver-Zeit) an dem Datum, das 24 Monate nach dem Ausgabedatum der Optionsscheine liegt; mit der Ausnahme, dass, wenn über einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zwischen dem Datum, das 4 Monate und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe der Optionsscheine liegt, und dem Datum, an dem die Optionsscheine andernfalls verfallen würden, der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (oder eine andere Börse, an der der Großteil des Handelsvolumens für die Stammaktien des Unternehmens stattfindet) bei oder über 0,75 $ liegt, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen den Warrant-Inhabern eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen ihre Optionsscheine innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Mitteilung ausüben, andernfalls verfallen die Optionsscheine (der Ausübungszeitraum).

Vom Unternehmen im Rahmen der Finanzierung ausgegebene Wertpapiere unterliegen in Kanada ab dem Abschluss-Datum einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Der Nettoerlös aus der Finanzierung wird für die Sicherung strategischer Allianzen und Venture-Partner, allgemeines Betriebskapital, Produktentwicklung und Vertriebszwecke verwendet.

Keines der vorgenannten Wertpapiere wurde und wird nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (das Gesetz von 1933) oder einem anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und darf nicht in den Vereinigten Staaten oder in oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) oder Personen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von solchen Registrierungsanforderungen verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch wird es einen Verkauf der vorstehenden Wertpapiere in Rechtsordnungen geben, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Vermittlungsprovisionen können vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands und in Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE in bar, Aktien oder Optionsscheinen oder einer Kombination aus dem Vorstehenden gezahlt werden.

Für zusätzliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an Mike Withrow, arevlifesciences@gmail.com 778-896-6536. Weitere Informationen finden Sie unter www.arevlifesciences.com.

Im Namen des Vorstandes,

Michael C. Withrow

CEO & Director

Über AREV Life Sciences Global Corp.

Das Unternehmen ist ein vollständig integriertes Unternehmen mit Kompetenzen in: 1) Extraktion von Verbindungen zum Verzehr und zur topischen Anwendung. 2) Klinische Ernährung und 3) eine Technologieplattform namens Medicine Merchant. Das Unternehmen produziert Inhaltsstoffe und formuliert exklusive therapeutische Interventionen mit Plänen zur Bereitstellung von Innovationen in der klinischen Ernährung, proprietären Nahrungsergänzungsmitteln, topischen und rationalen Arzneimitteldesigns auf wissenschaftlicher Grundlage. Das Geschäftsmodell des Unternehmens nutzt seine Kernkompetenz der Extraktion zur Herstellung von Inhaltsstoffen und Verbindungen für seine Produktpipeline. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Produktentwicklungs- und Vorvermarktungsphase.

AREV widmet sich der Entwicklung und Bereitstellung von Innovationen im rationalen Arzneimitteldesign, angetrieben durch die Darstellung globaler epidemiologischer Merkmale zahlreicher Herausforderungen für die internationale Gesundheit von Mensch und Tier. AREV ist Mitglied von BIOTECanada und The Biotechnology Innovation Organization (BIO).

Über Fiberlab, Inc.

Fiberlab, Inc. ist die Holdinggesellschaft, die derzeit 100 % der Vermögenswerte besitzt, die sie in der lizenzierten Einrichtung in Los Angeles betreibt, einschließlich Marken und aller proprietären Technologien. Fiberlab®, Inc. besitzt 100 % der europäischen Rechte an der proprietären Technologie durch die Übernahme der in Zürich, Schweiz, ansässigen Fiberlab AG im Jahr 2022. Fiberlab betreibt eine voll lizenzierte proprietäre Cannabis-Extraktionsanlage in der Innenstadt von Los Angeles. Die Cannapr®-Technologie von Fiberlab wurde entwickelt, um beständig die reinsten und hochwertigsten CAT-3-konformen Öle und Isolate in der Cannabisindustrie zu produzieren. Cannapr stellt einen transformativen Durchbruch für die Märkte für Cannabisöle und -isolate dar.

WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH IHRE VORSCHRIFTEN DIENSTLEISTUNGSANBIETER HABEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG GEPRÜFT ODER ÜBERNEHMEN.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle darin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Ausbeutungs- und Explorationserfolge und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung eines der Wörter antizipieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, prognostizieren, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke sollen die Zukunft identifizieren -aussehende Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, vernünftig sind, sollte den zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen geschenkt werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als zutreffend erweisen werden richtig. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemäß Risiken und Ungewissheiten. Diese Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Verschiedene Risikofaktoren werden in der Unternehmensdiskussion und -analyse im Unternehmensprofil auf www.sedar.com erörtert.

