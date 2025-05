Argenta leitet Mobilisierung für Bohrprogramm 2025 auf Projekt El Quevar ein und ernennt Vanessa Bogaert zur VP of Investor Relations and Communications

26. Mai 2025, VANCOUVER, BC / IRW-Press / Argenta Silver Corp. (TSXV: AGAG) (OTCQB: AGAGF) (FWB: T1K) (Argenta oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Mobilisierungsmaßnahmen für das Bohrprogramm 2025 auf dem Projekt El Quevar in der argentinischen Provinz Salta eingeleitet wurden. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Phase seines Explorationsprogramms 2025, in dem beachtliche Fortschritte erzielt wurden, will das Unternehmen nun innerhalb der nächsten zehn Tage mit den Bohrungen starten.

Die zweite Phase des Bohrprogramms umfasst rund 4.000 Meter Diamantbohrungen und wird mit einer einzigen Bohranlage umgesetzt. Die Aktivitäten werden sich auf das Gebiet Quevar South konzentrieren, das nicht nur strategisch günstig in der Nähe der Lagerstätte Yaxtché gelegen ist (welche die Grundlage für die aktuelle Mineralressourcenschätzung bildet), sondern auch ähnliche geologische Merkmale aufweisen dürfte. Yaxtché beherbergt derzeit eine angedeutete Ressource von 45,3 Millionen Unzen Silber mit einem Erzgehalt von 482 g/t Ag sowie eine vermutete Ressource von 4,1 Millionen Unzen Silber mit einem Erzgehalt von 417 g/t Ag¹, weshalb sie unter die bedeutendsten unerschlossenen Silberlagerstätten Argentiniens gereiht wurde.

Ursprünglich wurde das Projektgelände zwischen 2008 und 2013 vom vorherigen Eigentümer weitreichend exploriert; seitdem gab es aber nur sporadisch und in begrenztem Umfang Explorationsaktivitäten. Von den 104.000 Metern historischer Bohrungen, die von früheren Betreibern niedergebracht wurden, entfallen 75.000 Meter auf das Gebiet, auf das sich die aktuelle Mineralressourcenschätzung bezieht, was den Fokus auf das breitere Explorationspotenzial einschränkt.

Die Bohrkampagne 2025 wird zu rund 15 % aus Bestätigungsbohrungen, zu 25 % aus Step-Out- und Ressourcenerweiterungsbohrungen und zu 60 % aus Explorationsbohrungen im Bereich der neuen Zielzonen, die während der ersten Phase ermittelt wurden, bestehen. Diese Explorationsziele befinden sich in Gebieten, die ähnliche strukturelle und mineralogische Merkmale wie die Lagerstätte Yaxtché aufweisen. Dadurch eröffnen sich enorme Chancen für Neuentdeckungen und für die Erweiterung des Mineralisierungssystems.

Joaquín Marias, Chief Executive Officer von Argenta, erklärt: Wir werden dieses 4.000-Meter-Winterbohrprogramm in Kürze, wie geplant und in Abstimmung mit unserem Zeitplan, als eine unserer wichtigsten Maßnahmen seit Übernahme des Projekts El Quevar einleiten. Damit setzen wir den ersten Schritt einer weitergefassten Strategie, mit der das volle Potenzial des Projekts nicht nur aus geologischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht erschlossen werden soll. Für den argentinischen Sommer haben wir bereits ein umfangreicheres Bohrprogramm ins Auge gefasst. Bei dieser Kampagne geht es darum, mit Umsicht und Entschlossenheit den Grundstein für ein Silberbergbauprojekt zu legen, das sich unserer Meinung nach zu einem der bedeutendsten in ganz Argentinien entwickeln könnte.

Trotz der Herausforderungen, die der Winter in den argentinischen Anden mit sich bringt, wird Argenta dieses Programm mit einer einzigen, speziell auf das Projekt El Quevar zugeschnittenen Bohranlage umsetzen. Das Unternehmen wird zu den wenigen Explorern zählen, die in dieser Saison aktiv Bohrungen niederbringen, was zeigt, dass sich das Unternehmen voll und ganz der Aufgabe verschrieben hat, das Projekt El Quevar auszubauen und den Aktionären eine entsprechende Wertschöpfung zu ermöglichen.

Bestellung der VP und Gewährung von Aktienoptionen

Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass Frau Vanessa Bogaert ab sofort die Rolle der Vice President of Investor Relations and Communications bekleiden wird. Frau Bogaert kann mehr als 23 Jahre praktische Erfahrung in der Mineralexplorationsbranche vorweisen. Sie begann ihre Karriere bei Kennecott Canada (Rio Tinto), wo sie für administrative Aufgaben zuständig war und die Bergbaumannschaften vor Ort unterstützte. Von 2004 bis 2016 bekleidete sie leitende Funktionen bei Junior-Explorationsunternehmenden in den Bereichen Stakeholder Relations, Betriebsführung und Logistik und erwarb dabei umfassende Kenntnisse in der Projektumsetzung. In den letzten zehn Jahren spezialisierte sich Frau Bogaert immer mehr auf die Anlegerkommunikation und hier vor allem auf Junior-Firmen im Silberbergbau. Sie vereint in einzigartiger Weise fachliche Kompetenz und eine marktstrategische Ausrichtung und schlägt damit eine wichtige Brücke zwischen dem Bergbau und der Finanzwelt. Ihre früheren Erfahrungen im Rahmen von Projektarbeiten in ganz Lateinamerika und ihre fließenden Spanischkenntnisse versetzen sie noch besser in die Lage, effektiv mit regionalen Interessengruppen und Partnern zu kommunizieren.

Joaquin Marias, CEO von Argenta, meint dazu: Es freut mich ganz besonders, dass Vanessa unser Team bei Argenta verstärken wird. Eine zweisprachige Fachkraft als VP of Investor Relations and Communications zu haben, die insbesondere bei Junior-Silberbergbauunternehmen und in Lateinamerika weitreichende Erfahrungen vorweisen kann, ist ein entscheidender Vorteil für unser Unternehmen. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit, mit der wir unsere Öffentlichkeitsarbeit stärken und unsere Präsenz in den englisch- und spanischsprachigen Märkten vergrößern werden.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Börse) hat das Unternehmen Frau Bogaert insgesamt 600.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) gewährt, die sie innerhalb von fünf (5) Jahren ab Zuteilung zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,30 $ pro Stammaktie berechtigen. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Börse werden die Optionen in vier (4) gleichen Raten über einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab dem Tag der Zuteilung unverfallbar.

Über Argenta Silver Corp.

Argenta Silver Corp. ist ein auf Silber fokussiertes Explorationsunternehmen, das sich dem Ausbau von Projekten zur Unterstützung der globalen Energiewende verschrieben hat. Wir sehen es als unsere Aufgabe, unseren Aktionären durch den Erwerb und die Erschließung besonders aussichtsreicher Silberprojekte in bergbaufreundlichen Regionen in ganz Lateinamerika eine nachhaltige, langfristige Wertschöpfung zu sichern. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Exploration, Finanzen und Projekterschließung legt Argenta großen Wert auf verantwortungsvolle Bergbaupraktiken und ist bestens positioniert, um die steigende Nachfrage nach Silber – einem kritischen Metall für den Einsatz bei erneuerbaren Energien und fortschrittlichen Technologien – zu decken.

Andrew Hamilton, P.Geo., eine qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Die QP ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

(1) Siehe den technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit Gültigkeitsdatum 30. September 2024 mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Mineral Resource Estimate of the El Quevar Project Salta Province, Argentina, der auf www.SEDAR.com unter Argenta Silver Corp.

Im Namen von Argenta Silver Corp.

„Joaquín Marias

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Tel.: 604-609-6110

