Argo eröffnet an der Golfküste ein Vertriebs- und Mischzentrum mit Landry Construction in Kenner, Louisiana, zur Unterstützung der Expansion in Nordamerika

Vancouver, British Columbia – 8. Juli 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | FWB: 94Y0) (Argo oder das Unternehmen) freut sich, die Eröffnung seines Vertriebs- und Mischzentrums an der Golfküste in Kenner, Louisiana, einem strategisch günstig gelegenen Vorort von New Orleans und einem wichtigen Knotenpunkt in seinem nordamerikanischen Wachstumsplan, bekannt zu geben.

Die Anlage in Kenner liegt in der Nähe des Hafens von New Orleans – einem der zehn größten Häfen der USA, in dem jährlich mehr als 88 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen werden – und bietet direkten Zugang zu 14.500 Meilen Binnenwasserstraßen, sechs Class-I-Eisenbahnlinien und der wichtigen Ost-West-Transitstrecke über Interstate 10.

Argo hat eine Vereinbarung mit Landry Construction aus Kenner, Louisiana, ausgehandelt, um die Lagerung, das Mischen und den Vertrieb von Argos neuem, mit Graphen versetztem Beton und Zement zu überwachen. Diese erste Anlage dient als Startpunkt für die Feinabstimmung des Produkts und die Betreuung des bestehenden und neuen Kundenstamms von Landry.

Diese Vereinbarung mit Landry Construction und deren Anlage in Kenner bietet uns den idealen Standort für die Markteinführung, Skalierung und Ausführung, sagte Scott Smale, President und CEO von Argo. Herr Smale weiter: Die Nähe zu einem der dynamischsten Häfen des Landes und die regionale Anbindung versetzen uns in die Lage, den Süden der USA und Mexiko effizient mit nachhaltigen Baumaterialien zu versorgen.

Die neue Anlage wird zwei Hauptfunktionen erfüllen:

– Vertriebszentrum – Argo wird fortschrittliche Werkstoffe in ganz Nordamerika bereitstellen und versenden, um Lieferzeiten und -kosten zu optimieren.

– Misch- und Integrationszentrum – Am Standort werden eigens entwickelte Rezepturen für Beton, Zement und Asphalt gemischt, die auf projektspezifische Anforderungen zugeschnitten und einsatzbereit sind.

Dieses Zentrum mit doppeltem Verwendungszweck wird die Fähigkeit von Argo, seine umweltfreundlichen Infrastrukturtechnologien zu skalieren, erheblich verbessern und gleichzeitig den Kunden einen schnelleren Zugang sowie maßgeschneiderte Produktlösungen bieten.

Argo hat einen Mietvertrag für eine 2.000 Quadratfuß große Lager- und Mischanlage mit einer anfänglichen Laufzeit von einem Jahr zu einem monatlichen Betrag von 5.000 USD ausgehandelt. Darüber hinaus hat Argo mit Landry Construction eine Vereinbarung über Managementdienstleistungen getroffen, die die Bereitstellung von technischem Fachwissen, Managementdienstleistungen und Beratung für eine anfängliche Laufzeit von einem Jahr zu einem Entgelt von 8.000 USD pro Monat vorsieht.

ÜBER ARGO GRAPHENE SOLUTIONS CORP.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für moderne Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Lösungen für die Bau- und Agrarindustrie konzentriert. Über seine Tochtergesellschaften, darunter Argo Green Concrete Solutions Inc., setzt Argo Spitzentechnologien ein, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen der modernen Infrastruktur gerecht werden.

ÜBER LANDRY CONSTRUCTION INC.

Die 1991 gegründete Firma Landry Construction Inc. mit Sitz in Kenner, LA, ist ein lizenzierter kommerzieller Generalunternehmer, der sich auf große Tankstellen, Verbrauchermärkte (Convenience Stores) und die dazugehörige Kraftstoffinfrastruktur spezialisiert hat. Das Unternehmen liefert bekanntermaßen zuverlässige, gesetzeskonforme Ergebnisse termingerecht und im Rahmen des Budgets und konzentriert sich dabei auf aufsichtsrechtliche Präzision und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argolivingsoils.com

Tel: 306-596-2673

www.argographene.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Vereinbarung, Produktleistung und zukünftigen Abnahmeverpflichtungen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, wozu auch die Einhaltung von Vorschriften, die Marktlage und betriebliche Herausforderungen gehören. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitten den Unterlagen von Argo, die bei der Canadian Securities Exchange hinterlegt sind.

