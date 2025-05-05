Argo Graphene kündigt ersten Testguss von Graphen angereichertem Beton in Bristol, Tennessee, an

Vancouver, British Columbia – 8. Oktober 2025 / IRW-Press / – Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) (Argo oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien auf Graphenbasis, freut sich, den erfolgreichen Beginn seines ersten Testgusses von mit Graphen angereichertem Beton in Bristol, Tennessee, für drei Betonplatten mit einem Gesamtvolumen von 12,5 m³ bekannt zu geben. Die Plattengrößen werden voraussichtlich zwei 20×30-Platten auf Bodenniveau und eine 15×25-Platte auf Bodenniveau sein.

Dieser Meilenstein ist ein entscheidender Schritt nach vorne bei der Revolutionierung der Bauindustrie, indem die einzigartigen Eigenschaften von Graphen genutzt werden, um die Festigkeit, die Haltbarkeit und die Nachhaltigkeit von Beton zu verbessern.

Der Testguss, der in Zusammenarbeit mit lokalen Baupartnern durchgeführt wird, soll das transformative Potenzial der von Argo entwickelten Formel für mit Graphen angereicherten Beton verdeutlichen. Durch die Integration von Graphen, einem Material, das für seine außergewöhnliche Festigkeit und Leitfähigkeit bekannt ist, möchte Argo einen Beton entwickeln, der eine überlegene Leistungsfähigkeit, eine geringere Umweltbelastung und eine längere Lebensdauer für Infrastrukturprojekte bietet. Diese Platten werden in den kommenden Monaten strengen Tests unterzogen, um ihre mechanischen und ökologischen Vorteile zu bewerten, wobei die Ergebnisse den Weg für breitere kommerzielle Anwendungen ebnen sollen.

Wir freuen uns, mit diesem bahnbrechenden Testguss in Bristol zu beginnen, sagte Scott Smale, President und CEO von Argo Graphene. Dieses Projekt verdeutlicht das enorme Potenzial von Graphen, die Baustandards neu zu definieren und stärkere, nachhaltigere Infrastrukturen für Gemeinden weltweit zu schaffen. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieses Tests zu veröffentlichen und unsere Technologie zu skalieren, um die globale Nachfrage zu decken.

Darüber hinaus freut sich Argo Graphene bekannt zu geben, dass es am 1. Oktober 2025 Winning Media (Houston, TX; Telefon (281) 804-7972; E-Mail: ty@winning.media; Ansprechpartner: Ty Hoffer, President) beauftragt hat. Winning Media ist eine führende Marketing- und Kommunikationsagentur mit Sitz in Houston, Texas, die eine 60-tägige, verlängerbare Marketingkampagne mit einem Budget von 40.000 USD durchführen wird. Winning Media wird sein Hauptaugenmerk darauf richten, die Sichtbarkeit der Marke Argo zu erhöhen, für den Testguss in Bristol zu werben und wichtige Interessenvertreter der Bau- und Materialwissenschaften anzusprechen. Die Kampagne wird digitale, soziale und traditionelle Medienkanäle nutzen, um die transformativen Auswirkungen der Graphentechnologie von Argo zu verdeutlichen. Das Unternehmen und Winning Media unterhalten eine unabhängige Geschäftsbeziehung und es werden keine Wertpapiere als Vergütung für Marketingdienstleistungen ausgegeben.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für moderne Werkstoffe, das sich der Entwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Lösungen für die Bau- und Agrarindustrie verschrieben hat. Über Tochtergesellschaften wie Argo Green Concrete Solutions Inc. nutzt Argo modernste Graphen-Technologien, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die globalen Herausforderungen im Bereich der Erneuerung von Infrastruktur und der Reduzierung von CO2-Emissionen gerecht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Telefon: 306-596-2673

Website: www.argographene.com

Linkedin: www.linkedin.com/company/argo-graphene-solutions/

Instagram: www.instagram.com/argographene/

Facebook: www.facebook.com/argographene/

X / Twitter: x.com/ArgoGraphene

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich Aussagen zur Weiterentwicklung von Argos Technologie und zur Herstellung umweltfreundlicher Produkte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem der Erhalt notwendiger behördlicher Genehmigungen. Argo übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

