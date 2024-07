Argyle kündigt Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) zur Durchführung von Phase-1-Explorationsarbeiten auf dem Quarzsandprojekt in Québec an

Calgary, 22. Juli 2024 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (FWB:ME0) freut sich, den Beginn seines auf Quarzsand ausgerichteten Explorationsprogramms auf dem Konzessionsgebiet Matapedia-Awantjish (das Konzessionsgebiet) bekannt zu geben, das in Zusammenarbeit mit dem Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) durchgeführt wird.

Das Quarzsandkonzessionsgebiet Matapedia umfasst 16 Parzellen im Gebiet Lower St-Lawrence, etwa 36 km vom Küstendorf Grand-Metis entfernt. In dieser Region befinden sich auch Hafeninfrastrukturen und eine Eisenbahnlinie, die Anschluss zu den Großen Seen oder dem Osten der USA bietet. Das Konzessionsgebiet war in der Vergangenheit bereits Gegenstand von Explorationsarbeiten durch das Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Quebec.

Das Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) ist ein führendes Forschungs- und Ausbildungsinstitut. Das Team von Professor Richer-LaFlèche verfügt über hervorragende Fachkenntnisse in den Bereichen Geologie, Geochemie und Geophysik, insbesondere auf dem Gebiet der industriellen Quarzsande. Prof. Richer-LaFlèche und sein Team haben für Orbite Aluminae die ersten geologischen und geophysikalischen Studien über das Tonerdeprojekt Grande-Vallee (Formation Orignal) durchgeführt (Orbite Aluminae).

Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources, sagt dazu: Das INRS wird wertvolle Erkenntnisse und technische Fähigkeiten in das auf Quarzsand ausgerichtete Explorationsprogramm einbringen. Seine Beteiligung wird zu einem konsequenten Management des Phase-1-Explorationsprozesses auf unseren Quarzsandkonzessionsgebieten beitragen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76304/ARGLINRS_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets mit den historischen Ergebnissen für Quarzsand. Abgeändert von der SIGEOM-Webseite (MRNF).

Das Explorationsprogramm für den Sommer und Herbst 2024 verfolgt folgende Ziele:

– Geologische Erkundung der wichtigsten Quarzsand-Ausbisse

– Aufnahme von hochauflösenden Drohnenbildern

– Aufnahme von Thermoinfrarot- und LIDAR-Drohnenbildern zur Identifizierung von Ausbissen und verdeckten Ausbissen in diesem bewaldeten Gebiet

– Durchführung einer drohnengestützten hochauflösenden magnetometrischen Vermessung zur Abgrenzung von Zonen für die weiteren Explorationen

– Geologische und strukturelle Kartierungen sowie Ermittlung potenzieller Probenahmestellen

– Probenahmen, maschinelle Abraumabtragungen, Transport der Proben in ein Labor und geologische Kartierung der Ausbisse mit Schlitzen (Schlitzprobenahme)

– Kinematische Echtzeit-Kartierungen und Total-Station-Vermessung der Probenahmestellen

– Entnahme von Quarzit-Massenproben

– Vollständige Laboruntersuchungen einschließlich granulometrischer Analyse, geometallurgischer Untersuchung und Röntgenfluoreszenzanalyse

Quarzsand (Silica) ist ein Oxid von Silizium (Siliziumdioxid), das hauptsächlich in Quarzit vorkommt. Hochreiner Quarzit (HPQ) ist ideal für die industrielle Verarbeitung. Normalerweise sind Quarzvorkommen in der Natur weit verbreitet, aber das Vorkommen von Erzkörpern, aus denen hochreiner Quarz gewonnen werden kann, ist äußerst selten. Silizium, das aus hochwertigem Quarz gewonnen wird, ist aufgrund seiner hohen atomaren Stabilität und der Tatsache, dass es bei hohen Temperaturen nicht so leicht zerbricht, das am häufigsten verwendete Material für Halbleiter.

Die Europäische Union hat Silizium zu einem kritischen Rohstoff erklärt, da von ihm eine breite Palette moderner Technologien für die Herstellung verschiedener Industrie- und Konsumgüter abhängen. Im Jahr 2023 wurde Silizium in die Liste der kritischen Materialien für die Energieversorgung des US-Energieministeriums (DOE) aufgenommen. Und am 10. Juni 2024 aktualisierte die kanadische Regierung ihre Liste der kritischen Minerale und betonte die wachsende Bedeutung von Siliziummetall in Schlüsseltechnologien für eine emissionsarme Wirtschaft, wie z. B. Halbleiter, Batterien und Solarzellen. Damit sollen der kanadische Bergbau und das verarbeitende Gewerbe unterstützt werden, sodass sie der steigenden weltweiten Nachfrage nach nachhaltig gewonnenen Mineralen nachkommen können.

Argyle Resources ist dankbar für die Forschungspartnerschaft mit dem INRS, dessen Fachwissen und Anleitung von unschätzbarem Wert sind. Wir freuen uns darauf, in dieser Saison ein Arbeitsprogramm in die Wege zu leiten, und werden dazu in Kürze Einzelheiten bekannt geben. Jeff Stevens weiter: Da Silizium vor Kurzem in die Liste der kritischen Minerale Kanadas für 2024 aufgenommen wurde, sehen wir der Fortsetzung der Explorationsarbeiten auf unseren drei zu 100 % unternehmenseigenen Quarzsand-Explorationskonzessionen in Quebec mit Spannung entgegen, zunächst auf dem Quarzsandkonzessionsgebiet Matapedia im Jahr 2024.

Das Unternehmen möchte auch die Offenlegung in seiner Pressemeldung vom 3. Juli 2024 klarstellen, in der die Aufnahme von Aman Gill in das Board of Directors des Unternehmens bekannt gegeben wurde. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über den Werdegang von Herrn Gill:

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Finanzbranche verfügt Herr Gill über ein solides Fundament in den Finanzmärkten. Herr Gill hat den größten Teil seiner Karriere bei der Scotiabank verbracht, einer kanadischen multinationalen Bank, die eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen anbietet. Scotiabank ist eine der größten Banken Kanadas mit einem Nettovermögen von rund 600 Milliarden CAD und Niederlassungen in über 50 Ländern weltweit.

Im Anschluss an seine Tätigkeit bei der Scotiabank arbeitete Aman bei BMO Nesbitt Burns, einer Vermögensverwaltungsabteilung der Bank of Montreal (BMO), die Anlageberatung und Finanzdienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Familien und Institute anbietet. BMO Nesbitt Burns verfügt über ein verwaltetes Vermögen von rund 200 Milliarden CAD. Herr Gill spezialisierte sich auf die Vermögensverwaltung in einem Team, das ein Portfolio von mehr als 100 Millionen Dollar verwaltete, und baute seine Fähigkeiten in den Bereichen Anlagestrategien und Kapitalmärkte weiter aus. Herr Gill unterstützte die Verwaltung eines robusten Portfolios für vermögende Privatpersonen sowie für indigene Gruppen, multinationale Unternehmen und Family Offices.

Aman Gill verfügt über ein Bachelor-Diplom in Betriebswirtschaft, das ihm ein umfassendes Verständnis finanzieller Grundprinzipien und der Marktdynamik vermittelt hat. Aman ist ein erfahrener Experte in der Finanzbranche und verfügt über ein tiefgehendes Verständnis der Kapitalmärkte.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Jeffrey Stevens

President & CEO

George M. Yordanov, OGQ., P.GEO., ein Berater des Unternehmens, hat die Fachinformation in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Quarzsand-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Quebec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Quarzsandprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an info@argylresourcescorp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Solche Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind sich jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich des geplanten Explorationsprogramms des Unternehmens, der Durchführung dieses Explorationsprogramms in Zusammenarbeit mit dem INRS und dem Beginn von Arbeitsprogrammen im Allgemeinen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet wurden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könten, zählen unter anderem, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und die gewünschten Ergebnisse möglicherweise nicht erzielt werden; dass sich die Pläne für die Mineralexploration ändern und aufgrund einer Reihe von Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, neu definiert werden können. Diese Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies durch die geltenden Gesetze ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Pressemeldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

