Argyle meldet Vereinbarung über den Erwerb von Mineralkonzessionen

Calgary, Alberta–(8. November 2024) / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Steadright Critical Minerals Inc. (Steadright) eine endgültige Vereinbarung (die Vereinbarung) über den Erwerb (der Erwerb) des Siliziumdioxidprojekts Saint Gabriel im Austausch für eine Barzahlung in Höhe von 65.000 $ und die Ausgabe von 300.000 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) abgeschlossen hat. Das Projekt besteht aus 23 zusammenhängenden Mineralkonzessionen (die Konzessionen) in der Region Bas Saint-Laurent in Québec. Die Vergütungsaktien unterliegen bestimmten Escrow-Beschränkungen, welchen zufolge 100.000 Vergütungsaktien 4 Monate und 1 Tag nach Abschluss des Erwerbs (der Abschluss), 100.000 Vergütungsaktien 6 Monate nach Abschluss und die restlichen 100.000 Vergütungsaktien 12 Monate nach Abschluss freigegeben werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Konzessionen Gegenstand einer NSR-Royalty von 2 % (die Royalty) sind; die Hälfte der Royalty (1 %) kann für 1.500.000 $ zurückgekauft werden.

Jeff Stevens, CEO von Argyle, sagt dazu: Wir freuen uns, dass wir uns eine zusätzliche Liegenschaft in unmittelbarer Nähe zu unserem Siliziumdioxidprojekt Matapedia in Quebec gesichert haben. Er fügt hinzu: Wir werden in Kürze einen Plan erarbeiten, um ein technisches Team nach Saint Gabriel zu entsenden, um eine erste Explorationsphase einzuleiten.

John Theobald, Chairman und Direktor von Steadright, erklärt: Das Board of Directors von Steadright Critical Minerals hat dem Verkauf der Konzessionen Saint Gabriel zugestimmt und freut sich, dass das Expertenteam von Argyle Resources die Explorationsarbeiten auf den Silixiumdioxidkonzessionen fortsetzen wird.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über den Abschluss des Erwerbs und der Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

