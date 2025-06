Argyle Resources unterstützt die kanadische Regierung bei der Förderung der Entwicklung kritischer Mineralvorkommen

Calgary – 26. Juni 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich, seine volle Unterstützung für die zunehmende Fokussierung der kanadischen Regierung auf die Entwicklung kritischer Mineralien als einen zentralen Pfeiler ihrer erweiterten NATO-Ausgabenbekanntmachungen zum Ausdruck zu bringen.

Im Vorfeld des Gipfeltreffens der NATO-Staats- und Regierungschefs in den Niederlanden bestätigte Premierminister Mark Carney die Pläne Kanadas, ein neues Ziel für kollektive Verteidigungsausgaben in Höhe von 5 % des BIP zu setzen. Dieses erweiterte Engagement, das darauf abzielt, die Sicherheitsinfrastruktur der NATO-Verbündeten zu stärken, soll teilweise durch umfangreiche Investitionen in Kanadas Lieferkette für kritische Mineralien und die dazugehörige Infrastruktur erfüllt werden. Diese Investitionen sollen nicht nur die nationale Sicherheit stärken, sondern auch die weltweiten Verbündeten mit den für moderne Verteidigungssysteme erforderlichen strategischen Ressourcen unterstützen.

Zur Erreichung dieses Ziels werden unter anderem die folgenden wichtigen Prioritäten gesetzt:

– Strategische Erschließung kritischer Mineralvorkommen: Kanada wird seine hochwertigen Vorkommen an kritischen Mineralen wie Kobalt, Graphit und Nickel nutzen – diese sind für die Herstellung fortschrittlicher militärischer Ausrüstung wie U-Boote, Raketen und Triebwerke unerlässlich.

– Infrastruktur und Exportkapazitäten: Ein erheblicher Teil der Ausgaben des NATO-Ziels von 5 % dient der Finanzierung nationaler Infrastruktureinrichtungen wie Häfen, Eisenbahn und Logistikkorridoren, die einen effizienten Zugang zu abgebauten Ressourcen und deren Vertrieb gewährleisten.

– Internationale Zusammenarbeit: Kanada wird mit der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und anderen verbündeten Staaten partnerschaftlich zusammenarbeiten, um diese wichtigen Materialien zu erschließen und um dabei gegenseitige wirtschaftliche und sicherheitspolitische Vorteile zu schaffen.

In seiner Stellungnahme zu dieser Initiative verwies Premierminister Carney auf die Bedeutung des Aufbaus von Infrastruktureinrichtungen und Lieferketten, die Kanada zu einem strategischen Drehkreuz für die kritischen Minerale machen, die unsere Zukunft sichern, und erklärte:

Ein Teil der Ausgaben dafür wird auf diese fünf Prozent angerechnet. Tatsächlich wird ein großer Teil davon auf diese fünf Prozent angerechnet, denn es handelt sich um Infrastrukturausgaben – es werden Häfen, Eisenbahnlinien und andere Möglichkeiten benötigt, um diese Minerale zu transportieren. Dies sollte der kanadischen Wirtschaft zugutekommen, ist aber auch Teil unserer neuen Verpflichtung als NATO-Mitglied. www.ctvnews.ca/canada/article/carney-says-canada-will-meet-new-nato-spending-target-by-developing-critical-minerals/

Das Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Clay Howells von Argyle in Ontario steht in direktem Einklang mit dieser nationalen und globalen Vision. Nach Ansicht des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Clay Howells einzigartig positioniert, um zu Kanadas sicherer und nachhaltiger Versorgung mit Materialien, die für das Verteidigungswesen von entscheidender Bedeutung sind, beizutragen und gleichzeitig weiter gefasste wirtschaftliche Entwicklungsziele in Ontario zu fördern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80149/Argyle_260625_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Lageplan des REE-Konzessionsgebiets Clay Howells

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seine Option auf den Erwerb von 100 % der Anteile am Flockengraphitkonzessionsgebiet Frenchvale in Nova Scotia gemäß der Optionsvereinbarung zwischen Mt. Cameron Minerals Incorporated und dem Unternehmen vom 5. Juni 2023, die am 31. Januar 2024 geändert wurde (die Optionsvereinbarung für Frenchvale), gekündigt hat. Die Kündigung der Optionsvereinbarung für Frenchvale durch das Unternehmen tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Jeff Stevens, CEO von Argyle, sagt dazu: Die Kündigung der Optionsvereinbarung für das Graphitprojekt Frenchvale in Nova Scotia hat strategische Gründe, denn wir wollen sicherstellen, dass der Fokus der Unternehmensführung sowie die Mittelzuweisung auf die Exploration des Portfolios der Siliziumdioxidprojekte von Argyle und des Seltenerdmetallprojekts Clay Howells in Ontario ausgerichtet sind.

