Arkadien und Cornetti – Eine Italienreise auf Goethes Spuren

Barbara Horvatits-Ebner teilt in „Arkadien und Cornetti“ die Eindrücke aus ihrer Selbstfindungsreise.

Die Autorin wusste, dass sie kurz vor einem Burnout stand und entschloss sich dazu, dass sie es nicht so weit kommen lassen wollte. Sie nahm sich eine berufliche Auszeit und erfüllt sich den Wunsch einer Italienreise auf den Spuren Goethes, der bekannterweise auch in Italien unterwegs war und darüber ein Buch geschrieben hat („Die italienische Reise“). Genau dieses Buch ist der Leitfaden für die Reise der Autorin. Die Reise führt sie vom Norden bis in den Süden des Landes und wieder zurück. Sie kommt dabei mit der Seele Italiens und mit sich selbst in Kontakt, zweifelt immer wieder und macht trotzdem weiter. Große und kleine Abenteuer füllen ihre acht Wochen, die sie im Bel Paese verbringt, aus – vom Vespafahren in Catania bis hin zu Gruselmomenten in Perugia.

Auf ihrer Reise, an der die Leser des Buches „Arkadien und Cornetti“ von Barbara Horvatits-Ebner teilnehmen dürfen, lernt sie Menschen kennen, die ihr zu Weggefährten und Freunden werden. Dazwischen zieht sie immer wieder Bilanz: die Parallelen zwischen Goethes Italienreise und ihrer sind manchmal erschreckend ähnlich, obwohl das Reisen im 21. Jahrhundert natürlich ein wenig anders aussieht als zu Goethes Lebzeiten. Das Buch ist eine unterhaltsame Lektüre für Fans von Goethes Italien-Buch, die sich selbst mal gewundert haben, wie diese Reise heutzutage aussehen würde.

„Arkadien und Cornetti" von Barbara Horvatits-Ebner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12356-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

