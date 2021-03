Armin Nowak kandidiert für die IHK Vollversammlung

Für die Neuwahl der Vollversammlung und den Regionalausschuss Berchtesgadener Land der IHK für München und Oberbayern ist Armin Nowak wieder Kandidat.

Armin Nowak, der bereits seit 2006 Mitglied im Regionalausschuss der IHK Berchtesgadener Land ist, kandidiert für die kommende IHK-Wahl 2021, die zwischen April und Mai 2021 stattfinden wird, ist Herr Armin Nowak, Vorstand der Nowak Immobilien AG, wieder Kandidat für die Vollversammlung in der Wahlgruppe 18 (Grundstücks- und Wohnungswesen, Gebäudebetreuung) in München “ dem Parlament der Wirtschaft “ und gleichzeitig auch in der Wahlgruppe C (Sonstige Dienstleistungsgewerbe) für den Regionalausschuss im Berchtesgadener Land.

Die IHK-Wahlen finden erstmals als Hybridwahl statt – das heißt: Die ca. 400.000 Unternehmerinnen und Unternehmer können Ihre Stimme auch online abgeben, was möglicherweise zu einer höheren Wahlbeteiligung führen wird. Dabei werden bis zu 91 Mitglieder der Vollversammlung, dem Parlament der Wirtschaft, sowie 350 Mitglieder der 20 Regionalausschüsse gewählt.

Neben seiner Tätigkeit als IVD-Regionalbeauftragter für das Berchtesgadener Land und Traunstein, ist Herr Armin Nowak auch seit mehreren Jahren ehrenamtlich als Mitglied im Prüfungsausschuss für Kaufleute für Büromanagement und für geprüfte Immobilienwirte (IHK) tätig. Seit 2000 gehört er auch dem IHK-Dienstleistungsausschuss an.

Nowak ist unter anderem als ehrenamtlicher Handelsrichter in Traunstein und nicht zuletzt als Kreisrat für das Berchtesgadener Land tätig. In Berchtesgaden kennt man den Immobilienexperten auch als Vorsitzender vom Haus- und Grundbesitzerverein Berchtesgaden und Umgebung.

