Armis sichert seine AWS-Umgebung mit Radware Native Cloud Protector

Armis, ein globaler Anbieter von Web-basierten Visibility- und Sicherheitslösungen, hat sich für Radwares Cloud Native Protector entschieden, um seine Amazon Web Services (AWS)-Umgebung zu schützen.

Das „Born-in-the-Cloud“-Unternehmen nutzt die Lösung von Radware, um seine Cloud-Sicherheit zu stärken und potenzielle Schwachstellen zu identifizieren, bevor sie sich zu Bedrohungen entwickeln.

Die Sicherheitsplattform von Armis ermöglicht es Unternehmen, IoT- und andere nicht verwaltete Geräte sicher zu nutzen und zu steuern, ohne eine Gefährdung durch Cyberangriffe befürchten zu müssen. Armis war auf der Suche nach einer Lösung, die seinem DevOps-Team volle Transparenz und Kontrolle über seine Public-Cloud-Umgebung bietet. Das Unternehmen wandte sich an Radware, um seinem Team die Überwachung von Assets und des Zugriffs auf sensible Ressourcen sowie die Erkennung verdächtiger Aktivitäten zu erleichtern.

„Das Team von Radware weiß, dass wir ein dynamisches Unternehmen sind, dessen Anforderungen sich ständig ändern“, sagt Roi Amitay, Head of DevInfra bei Armis. „Der Cloud Native Protector von Radware spielt eine wichtige Rolle bei der Sicherung unserer Cloud-Umgebung. Er hilft uns, unsere gesamte Cloud zu überblicken und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.“

Automatisierte Analyse

Die Lösung von Radware verbessert die Sichtbarkeit und Kontrolle von Armis über seine Public-Cloud-Umgebung. Sie automatisiert die Analyse und benachrichtigt Armis über alle exponierten Assets und potenziellen Cyberangriffe, um dem Unternehmen zu helfen, seine Arbeit zu priorisieren.

„Cloud-native Unternehmen wie Armis haben Sicherheitsanforderungen, die spezielle Lösungen erfordern“, sagt Gilad Barzilay, Director of Public Cloud Sales bei Radware. „Unser Cloud Native Protector sichert nicht nur die Cloud-Workloads von Armis, sondern bewertet auch kontinuierlich die Risiken und verbessert die Transparenz und Governance ihrer Cloud.“

Cloud Native Protector

Radwares Cloud Native Protector ist eine agentenlose Lösung, die umfassende Sichtbarkeit und zentralisiertes Reporting für Workloads und Accounts auf AWS und Microsoft Azure bietet. Sein intuitives 360-Grad-Dashboard zeigt Warnungen über Accounts und Clouds hinweg an, wobei die Alerts nach Risiko priorisiert werden. So wissen Security-Mitarbeiter, auf welche Warnung sie sich zuerst konzentrieren müssen. Mithilfe eines mehrschichtigen Ansatzes, der einerseits die Cloud selbst und andererseits Bedrohungen für einzelne Workloads abdeckt, identifiziert und verhindert die Lösung auch die unerwünschte Exponierung von Assets, Fehlkonfigurationen, übermäßige Berechtigungen und bösartige Aktivitäten in der Cloud.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Radware GmbH

Herr Michael Gießelbach

Robert-Bosch-Str. 11a

63225 Langen

Deutschland

fon ..: +49 6103 70657-0

web ..: https://www.radware.com

email : radware@prolog-pr.com

Pressekontakt:

Prolog Communications GmbH

Herr Achim Heinze

Sendlinger Str. 24

80331 München

fon ..: +49 89 800 77-0

web ..: https://www.prolog-pr.com

email : achim.heinze@prolog-pr.com

