ARTES Berlin – Ausstellung Gallery Weekend 2025: CHRISTIAN AWE, FARBTANZ – visible energy

Ausstellungseröffnung: Freitag, 02.05. – 18 Uhr

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

Zum Gallery Weekend 2025 präsentiert ARTES Berlin die Ausstellung „FARBTANZ – visible energy“ mit neuesten Arbeiten des Berliner Künstlers Christian Awe, dessen Werke eindrucksvoll in der Tradition bisher von der Galerie gezeigter großer Künstler wie Gerhard Richter, Pablo Picasso oder Andy Warhol stehen.

Awes Werk zeichnet sich durch eine intensive und virtuose Auseinandersetzung mit Farbe, Licht, Kontrast und Komposition aus. Inspiriert von Musik, Tanz, urbanen Einflüssen und Elementen der Natur begeistert seine gestische und organische Formensprache, indem sie einen faszinierenden Dialog zwischen spontaner Expression, experimenteller Technik und künstlerischer Präzision entfaltet. Dabei lotet Awe die Grenzen der Malerei immer wieder aufs Neue aus. Farbintensiv und energiegeladen, gleichzeitig aber auch voller Sensitivität und Leichtigkeit, vermitteln seine Werke pure Lebensfreude.

Die Komplexität seiner abstrakten Bilder entsteht aus einer einzigartigen Mischung von klassischer Malerei, Zeichnung, Sprühtechnik, Schüttungen und – mit den Worten des Künstlers gesprochen – dem gesteuerten Zufall.

In einer Zeit, die Klarheit fordert und zugleich aber auch Mehrdeutigkeit zulässt, zeigt sich Christian Awes Kunst besonders relevant und inspirierend. Oder wie der Kurator Dr. Alexander Leinemann es ausdrückt: „In Awes Werken wird Farbe zum Vermittlungsgegenstand menschlicher Emotionen. Zueinanderfindende Farbverläufe zeugen von Prozessen der Partizipation und Anteilnahme, die sich von vordefinierten Zeichen und Vorstellungen entfernen. Seine Bilder entführen die Betrachtenden in eine Welt jenseits alltäglicher Bezüge, in der alles möglich scheint.“

BIOGRAPHIE CHRISTIAN AWE

– geboren in Berlin (*1978)

– Kunststudium Universität der Künste, Berlin | Klasse Georg Baselitz; Meisterschüler bei Daniel Richter

– Artist in Residence, Princeton University

– Ausstellungen u.a. in Japan, Dubai, USA, Russland, Schweden und Deutschland

– Arbeiten auf Leinwand, Papier sowie Installationen und großformatige Wandbilder im Außenraum

– Der Künstler lebt und arbeitet in Berlin und Palma de Mallorca.

– Er engagiert sich für eine Vielzahl von Sozial- und Kulturprojekten mit den Schwerpunkten Bildung, Gesundheit und Integration. Unter anderem realisierte er den Bau einer Schule und eines Krankenhauses in Burkina Faso (Westafrika).

Mehr Informationen:

https://christianawe.com/ | follow @christian.awe

https://www.kunsthaus-artes.de/ | follow @kunsthaus.artes

—

Ausstellungseröffnung

Ausstellung: CHRISTIAN AWE / FARBTANZ – visible energy

Ort: ARTES BERLIN, Auguststraße 19, 10117 Berlin

Eröffnung: Freitag, 02.05. – 18 Uhr

Einführung: Dr. Alexander Leinemann

Gallery Weekend Berlin: Samstag, 03.05. / 12-19 Uhr – Sonntag, 04.05. / 14-18 Uhr

Sonstige Öffnungszeiten: Di-Fr / 10-18 Uhr – Sa / 12-18 Uhr

Wir freuen uns darauf, Sie zur Ausstellung begrüßen zu dürfen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ARTES Berlin

Herr Maximilian Hartwich

Auguststr. 19

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 – 28 88 38 69

web ..: https://www.kunsthaus-artes.de/artes-berlin/

email : info@artesberlin.de

.

Pressekontakt:

ARTES Berlin

Herr Maximilian Hartwich

Auguststr. 19

10117 Berlin

fon ..: 030 – 28 88 38 69

web ..: https://www.kunsthaus-artes.de/artes-berlin/

email : info@artesberlin.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ESTATE ANGELS IMMOBILIEN – Ihr Immobilienmakler in Oberhaching und Umgebung „Die beste Klasse Deutschlands“ (KiKA/hr/ARD): Frühjahrsstaffel startet ab 22. April online first!