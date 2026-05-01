ARTES Berlin – Ausstellung: Moritz Götze – BERLIN BERLIN – 18.07. bis 04.09.2026

Ausstellungseröffnung: 18.07., 17-20 Uhr

Mit der Ausstellung BERLIN BERLIN kehrt Moritz Götze, einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Pop Art, anlässlich seines 40-jährigen Schaffensjubiläums in die Hauptstadt zurück. Die Ausstellung bei ARTES Berlin widmet sich einer Stadt, die den Künstler seit Jahrzehnten begleitet und inspiriert, als historischer Ort, kulturelles Zentrum und Projektionsfläche deutscher Identität.

Mit Berlin verbindet Moritz Götze nicht nur die deutsche Geschichte, sondern auch eine Reihe bedeutender Projekte im öffentlichen Raum. So realisierte er unter anderem eine großformatige Emaille-Wandgestaltung für das damalige Bundesministerium für Wirtschaft. Darüber hinaus war die Stadt wiederholt Schauplatz seiner Ausstellungen und bildet bis heute einen zentralen Referenzraum innerhalb seines künstlerischen Kosmos.

„Die ewig junge Stadt und Perle an der Spree“, so besang bereits Hildegard Knef Berlin als Ort der Sehnsüchte. Auch für Moritz Götze ist Berlin ein Ort der Erinnerung, der Geschichten und der kulturellen Verflechtungen. Aufgewachsen in einem Künstlerhaushalt, geprägt von Punk, Opposition und den gesellschaftlichen Umbrüchen seiner Generation, entwickelte er über Musik und Siebdruck seinen unverwechselbaren Weg zur Malerei. Seine Werke verbinden kunsthistorische Bezüge mit Elementen der Populärkultur und schaffen vielschichtige Bildwelten zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Ein besonderes Interesse gilt dabei den Bildträgern der Alltagskultur. Dazu gehören auch Briefmarken, die Götze als verdichtete Speicher von Geschichte, Erinnerung und kollektiver Identität versteht. In zahlreichen Arbeiten greift er die Ästhetik philatelistischer Motive auf, vergrößert sie oder integriert charakteristische Elemente wie Zähnung, Wertangaben, Porträts und historische Symbole in seine Kompositionen. Die Briefmarke erscheint dabei nicht nur als grafisches Objekt, sondern als kulturelles Dokument, das politische Umbrüche, nationale Selbstbilder und persönliche Erinnerungen bewahrt.

Gerade im Zusammenhang mit Berlin entfaltet dieses Motiv eine besondere Bedeutung. Die eigenständigen Briefmarkenausgaben der Bundespost Berlin waren über Jahrzehnte Ausdruck der besonderen politischen Situation der geteilten Stadt und entwickelten eine unverwechselbare Bildsprache. Götzes Auseinandersetzung mit historischen Symbolen, deutschen Narrativen und visuellen Erinnerungsträgern knüpft an diese Tradition an und überführt sie in die Sprache der zeitgenössischen Kunst.

In seinen Arbeiten werden Briefmarken zu Bildarchiven der Geschichte – zu Fenstern in vergangene Zeiten, zu Trägern von Geschichten und zu Symbolen einer kulturellen Identität, die zwischen Ost und West, Vergangenheit und Gegenwart vermittelt. Durch die Vergrößerung und künstlerische Neuinterpretation dieser scheinbar alltäglichen Objekte lenkt Moritz Götze den Blick auf ihre verborgenen Bedeutungen und macht sichtbar, wie eng Kunst, Erinnerung und Geschichte miteinander verbunden sind.

Die Ausstellung BERLIN BERLIN versammelt zentrale Werke und aktuelle Arbeiten des Künstlers und eröffnet zugleich einen vielschichtigen Blick auf Berlin als Sehnsuchtsort, Erinnerungsraum und kulturelles Symbol. Begleitend zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog.

Ausstellung: Moritz Götze – BERLIN BERLIN

Ort: ARTES BERLIN / Auguststraße 19 / D-10117 Berlin

Ausstellungsdauer: 18.07. – 04.09.2026

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Ausstellungseröffnung: 18.07., 17-20 Uhr, in Anwesenheit des Künstlers

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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ARTES Berlin

Weitere Informationen unter: https://www.kunsthaus-artes.de/ | follow @kunsthaus.artes

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ARTES Berlin

Herr Maximilian Hartwich

Auguststr. 19

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 – 28 88 38 69

web ..: https://www.kunsthaus-artes.de/

email : info@artesberlin.de

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Pressekontakt:

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