Arthrose wirksam behandeln

SPORTHOMEDIC ist spezialisiert auf die häufigste aller Gelenkerkrankungen

Schulter, Hüfte, Hand oder Knie – Entzündungen und Schwellungen, die zu Bewegungseinschränkungen und Schmerzen führen, sind häufige Anzeichen für Arthrose. Allein in Deutschland leiden mehrere Millionen Menschen unter den Beschwerden. In der Praxisklinik SPORTHOMEDIC in Köln erhalten Patienten Unterstützung von Spezialisten für ndie Diagnose und Behandlung dieser degenerativen Gelenkerkrankung.

Vor allem Menschen im fortgeschrittenen Alter sind von Arthrose betroffen. Die Abnutzung und der Verschleiß von Knorpeln am Gelenk kann aber auch bei Jüngeren auftreten, die erblich vorbelastet sind oder bei aktiven Sportlern, die keine präventiven Maßnahmen treffen. Bei Schmerzen und ersten Anzeichen von Unbeweglichkeiten ist es ratsam, sich ärztliche Hilfe zu suchen.

„Ein gesunder Lebensstil und Vorsorgemaßnahmen können der Entstehung von Arthrose vorbeugen. Eine fachgerechte Behandlung kann zwar keine Heilung, jedoch Linderung verschaffen“, erklärt Prof. Dr. med. Oliver Tobolski, ärztlicher Direktor von SPORTHOMEDIC. „Zu beiden Themen beraten wir unsere Patienten individuell und zielgerichtet in unserem multimodalen Arthrosezentrum.“

Bei einem Termin führen die Ärzte von SPORTHOMEDIC zunächst ein ausführliches Anamnesegespräch, um sich ein Bild von den akuten Beschwerden und möglichen Entwicklungen zu machen. Mittels einer körperlichen Untersuchung wird der Grad des Gelenkverschleißes festgestellt und dann ein individueller Behandlungsplan erstellt. Mit der richtigen Diagnose und entsprechenden Maßnahmen kann ein schnelles Fortschreiten der Arthrose verhindert werden.

Mehr Informationen zum Thema Arthrose oder zur Stoßwellentherapie sind auf https://www.sporthomedic.de zu finden.

