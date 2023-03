ARway.ai stellt zum Patent angemeldete KI-gestützte Technologie zur Erstellung digitaler 3D-Zwillingsgrundrisse vor, um einen Anteil am 44-Milliarden-Dollar-Markt für Indoor-Navigation zu erobern

KI-erstellte räumliche 3D-Repliken sind jetzt leicht verfügbar und können einfach aus jedem 2D-Grundriss erstellt werden

Toronto, ON, Kanada – 28. März 2023 / IRW-Press / – ARway Corporation (ARway oder das Unternehmen) (CSE: ARWY), (OTC: ARWYF) (FWB: E65) ist eine KI-gestützte Augmented-Reality-Erlebnisplattform für Innenräume mit einer revolutionären, zentimetergenauen Raumberechnungslösung ohne Codierung und ohne Beacon. Der neue Durchbruch von Arway.ai automatisiert die Erstellung von 3D-Raumplänen aus 2D-Grundrissen und erzeugt einen digitalen Zwilling, der mit einer Reihe von AR-Erlebnissen gefüllt werden kann. Das Unternehmen bietet jetzt KI-gestützte Grundrissausrichtung, Positionierung und Re-Lokalisierung sowie erweiterte Kartenanalysefunktionen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Erweiterungen dazu beitragen werden, seinen Marktanteil am weltweiten Markt für Indoor-Positionierung und Indoor-Navigation (IPIN), der auf 44 Milliarden Dollar geschätzt wird, kontinuierlich zu erhöhen. ARway bietet unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten für die Erweiterung von physischen Räumen im Metaverse und ist damit ein wertvolles Werkzeug für kreative Köpfe, Marken und Unternehmen in verschiedenen Branchen.

Sie können sich eine Video-Vorschau zur Technologie von ARway ansehen: Klicken Sie hier

3D-Grundriss und die Erzeugung digitaler Zwillinge

ARway Corp. hat ein vorläufiges Patent für seine digitale Zwillingstechnologie zur Erstellung und Verwaltung virtueller Repliken physischer Räume eingereicht. Die Technologie von ARway ist einzigartig, da sie die Komplexität und die Abhängigkeit von teurer Hardware und Scannern eliminiert, indem sie 2D-Grundrisse und architektonische Zeichnungen aufnimmt und diese in 3D-Umgebungen konvertiert. Dies geschieht durch die Kombination von Positionsdaten aus der realen Welt und Bildpixeln des Grundrisses, die mit Hilfe einer 3D-Engine in eine Augmented-Reality-Ebene des digitalen Zwillings umgewandelt werden, so dass Echtzeitinformationen über die physische Umgebung gelegt werden können.

Der Einsatz der digitalen Zwillingstechnologie hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, jedoch stützen sich die traditionellen Methoden stark auf IoT-Sensoren, um eine digitale Überlagerung der physischen Umgebung zu erzeugen. Der innovative Ansatz von ARway zur Erstellung digitaler Zwillinge vereinfacht den Prozess, indem er die Möglichkeit bietet, mit Hilfe unseres 3D-Webstudios aus einem 2D-Grundriss 3D-Repliken der Räumlichkeiten zu erstellen. Diese unkomplizierte Lösung ist für jeden Veranstaltungsort mit einem Grundriss geeignet und demokratisiert den Zugang zur digitalen Zwillingstechnologie. Durch die Bereitstellung einer einfach zu bedienenden Lösung kann ARway einen größeren Markt erreichen, was die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Einführung erhöht. Darüber hinaus schützt die Patentierung der Technologie von ARway das Unternehmen vor der Konkurrenz und sichert seine Position an der Spitze der digitalen Zwillingstechnologie im Bereich des Indoor Wayfinding (Innenraum-Navigation) und der AR-Erfahrung. Die Technologie von ARway ist bahnbrechend, da sie eine erschwingliche und zugängliche Lösung für Unternehmen darstellt, mit der sie digitale Zwillinge ihrer physischen Räume erstellen und steuern können.

Grundriss-Ausrichtung

Die neueste Funktion von ARway bietet Kartenerstellern eine durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützte Funktion zur Ausrichtung von Grundrissen in Echtzeit. Damit entfällt die manuelle Skalierung des Grundrisses im Creator Studio und die Ersteller können AR-Inhalte punktgenau in der realen Umgebung platzieren. Der Prozess der Grundrissausrichtung von ARway ähnelt der Benutzerfreundlichkeit bei der Bestellung eines Uber- oder Lyft-Fahrzeugs, bei dem die Karte automatisch mit den Koordinaten der Standort-Pin übereinstimmt.

Es ist entscheidend, eine Karte zu erstellen, die die Kunden anzieht und die intuitiv leicht zu bedienen ist. In diesem Sinne war es für die Designer und Ingenieure von ARway oberste Priorität, den Prozess der Kartenerstellung zu vereinfachen. Zwar hat ARway dank der Tatsache, dass es keinen Code, keine Beacons und keine Hardware benötigt, auf dem Markt einen Vorsprung, aber das manuelle Ausrichten von Grundrissen ist immer noch mit einem gewissen Rätselraten verbunden. Mit der neuen automatischen Ausrichtungsfunktion, die auf KI beruht, wird der hochgeladene Grundriss automatisch verschoben, gedreht und gestreckt, so dass er dem Maßstab und der Ausrichtung in der Realität punktgenau entspricht. Kartenersteller können nun Inhalte auf dem Grundriss platzieren und wissen, dass diese Inhalte in der AR-Erfahrung in der Umgebung genau an dieser Stelle angezeigt werden. Diese einzigartige Funktion hebt ARway von anderen AR-Erlebnistechnologien auf dem Markt ab und führt zu einer größeren Marktdurchdringung, Einnahmen für das Unternehmen und Renditen für Investoren.

Positionierung und Re-Lokalisierung

Die ARway-App nutzt eine Reihe von Sensoren im Gerät des Nutzers, um dessen Standort und Orientierung in der realen Welt zu verfolgen, was eine präzise Positionierung und Re-Lokalisierung von AR-Inhalten relativ zur physischen Umgebung ermöglicht. Diese Echtzeit-Aktualisierung sorgt für ein immersives und nahtloses AR-Erlebnis für den Nutzer, selbst wenn er sich bewegt. Die Lösung von ARway wurde um einen spielerischen Drift-Indikator erweitert, der es dem Nutzer ermöglicht, seine Positionierungs-Spannung zu überwachen und ihn ermutigt, nahe gelegene Kartenzugriffspunkte zu scannen, um seine Spannung zu erhöhen und so die Genauigkeit aufrechtzuerhalten und ein angenehmes Besuchererlebnis zu gewährleisten.

Die genaue Positionierung von AR-Inhalten ist für verschiedene Anwendungsfälle von entscheidender Bedeutung, z. B. für einen Hotspot, der ein bestimmtes reales Objekt in der Umgebung beschreibt, ein 3D-Modell eines Einzelhandelsprodukts in einem Regal, eine AR-Kunstaktivierung auf einem Sockel bei einer Ausstellung oder für einen AR-Werbecoupon neben einem preisreduzierten Artikel. Die Drift kann die Wirksamkeit der AR-Aktivierung und das Erlebnis des Nutzers erheblich beeinträchtigen. Daher wurde die Funktion zur Positionierung und erneuten Lokalisierung mit einer bestimmten Häufigkeit für das erneute Scannen von QR-Codes oder Bildzugriffspunkten entwickelt, um die Beständigkeit der Inhalte während des gesamten Erlebnisses zu gewährleisten und gleichzeitig den Prozess des erneuten Scannens spielerisch zu gestalten, um ihn für den Benutzer interaktiver zu machen. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für Veranstaltungsorte, die diese Lösung einsetzen, da sie sicherstellt, dass die Kartenerfahrung nie durch Drift beeinträchtigt wird und ein ansprechendes und interaktives Erlebnis für die Endbenutzer bietet.

QR-Code / IAPs (Image Access Points)

Die ARway-App bietet Nutzern ein einzigartiges Augmented-Reality-Erlebnis (AR), dadurch dass sie einen QR-Code scannen oder Image Access Points (IAP) verwenden. Nach dem Scannen ruft die App Kartendaten ab und nutzt Computer-Vision-Technologie (Bildverarbeitung), um AR-Inhalte präzise in der Umgebung des Benutzers zu platzieren. Darüber hinaus nutzt die Funktion Image Access Points (IAP) die Computer-Vision-Technologie zur Erkennung von 2D-Bildern und ermöglicht so ein AR-Kartenerlebnis, das mit einem bestimmten Ort verknüpft ist.

Der einfache Zugriff auf die Karte und deren Eingabe ist für die Verbreitung des Produkts bei den Endnutzern von entscheidender Bedeutung, wie auch die Einfachheit der Kartenerstellung die Akzeptanz bei den Kartenerstellern erhöht. Die COVID-19-Pandemie hat die Menschen weltweit dazu gebracht, sich an neue Technologien, einschließlich QR-Codes, anzupassen. Viele Unternehmen haben sich von der traditionellen Übermittlung von Informationen in Papierform auf QR-Codes verlegt, mit denen Besucher online auf Informationen zugreifen können. Das Scannen eines QR-Codes ist für die meisten Menschen mittlerweile selbstverständlich geworden. ARway macht sich diese weit verbreitete Akzeptanz zunutze, indem es Besuchern ermöglicht, durch das Scannen eines QR-Codes oder die Verwendung eines IAP in ein AR-Erlebnis einzutauchen.

Die IAP-Technologie von ARway geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht es Kartenerstellern, jedes beliebige 2D-Bild, wie z. B. ein Plakat, ein Logo oder ein Schild, als Zugangspunkt zur Karte zu verwenden. Diese Flexibilität bietet den Benutzern eine größere Freiheit bei der Nutzung der AR-Erfahrung. Im Gegensatz zu anderen Wayfinding-Lösungen, die eine kostspielige Installation von BLE-Beacons, Kiosken oder anderer Hardware erfordern, ist ARway völlig hardwarefrei und mühelos. Die Lösung von ARway wird den Entwicklern als Software Development Kit (SDK) zur Verfügung gestellt und von den Endnutzern über einen QR-Code oder IAP aufgerufen. Die innovative, benutzerfreundliche und kosteneffiziente AR-Lösung von ARway entlastet die Verbraucher von dem Aufwand und den Kosten für Installationen und Upgrades und erleichtert die Produktakzeptanz, so dass eine breite Benutzerbasis erreicht wird und sich das Produkt rasend schnell verbreitet.

Bearbeitung von Zugangspunkten vom Studio aus

Zugangspunkte auf der Karte können auf zwei Arten hinzugefügt werden: QR-Codes oder Image Access Points (IAPs). Diese Punkte können über die App geändert werden, und mit den jüngsten Aktualisierungen können ihre Eigenschaften wie Name, Miniaturansicht, Beschreibung und Standardstatus einfach über das Ersteller-Portal bearbeitet werden. Es ist zu beachten, dass Zugangspunkte als Ankerpunkte für die Karte dienen und daher nicht verschoben werden können. Sie können jedoch innerhalb der App entfernt, ersetzt und verschoben werden.

Diese Funktion zur Bearbeitung von Kartenzugangspunkten über das Ersteller-Portal bietet den Erstellern mehr Flexibilität bei der Kartenerstellung. So können sie den Zugangspunkt für Endnutzer jederzeit und von jedem Ort aus aktualisieren. Diese Funktion ist nicht nur für alle Ersteller nützlich, sondern insbesondere für diejenigen, die Karten für häufig wechselnde Umgebungen wie Galerien, Messen, Veranstaltungen und Pop-up-Stores erstellen. Der Kurator einer Galerie kann beispielsweise schnell den Zugangspunkt von einem Ausstellungsbild zu einem anderen ändern, während ein Messe- oder Eventveranstalter leicht von einem Sponsorenbanner zu einem anderen wechseln kann. Ebenso kann ein Planer eines Pop-up-Stores den Zugangspunkt von einem Markenlogo zu einem anderen ändern. Mit dieser Funktion können Ersteller das gesamte AR-Erlebnis vom Webstudio aus ändern, vorausgesetzt, das physische Layout und der Grundriss bleiben konsistent. Dieser Fortschritt bei der Remote-Verwaltung von Karten vereinfacht und verbessert die Erfahrung der Ersteller weiter.

Erweiterte Fähigkeiten bei der Kartenanalyse

ARway hat seine Möglichkeiten erweitert, seinen Kartenerstellern detailliertere und umfassendere Analysemetriken zur Verfügung zu stellen. Zu diesen Metriken gehören Standort-, Zeit- und Inhaltsanalysen, die es den Kartenerstellern ermöglichen, das Nutzerinteresse zu verfolgen und die Nutzererfahrung zu verbessern. Die Standortanalyse ermöglicht es Kartenerstellern, die Popularität ihrer Karten zu verfolgen, während die Zeitanalyse die Spitzenzeiten der Kartenbesuche identifiziert, um das Nutzerinteresse zu erhöhen. Die Inhaltsanalyse misst das Nutzerverhalten bei verschiedenen digitalen Karteninhalten und liefert Erkenntnisse für effektivere Kampagnen.

Außerdem werden Heatmaps verwendet, um Inhalte zu optimieren, indem die Bereiche der Karte ermittelt werden, die die meiste Aufmerksamkeit erhalten. Dieser Einblick in die Raumnutzung durch die Besucher des Veranstaltungsorts, einschließlich der Bereiche, die am stärksten frequentiert werden, wie der Verkehrsfluss variiert und mit welchen Inhalten die Besucher interagieren, liefert den Kartenbesitzern wertvolle Erkenntnisse, um fundierte Verbesserungen vorzunehmen. Solche Verbesserungen können darin bestehen, das Layout des Veranstaltungsortes für einen besseren Besucherstrom zu optimieren, AR-Inhalte in stark frequentierten Bereichen anzuzeigen, Inhalte auf der Grundlage der Vorlieben und des Verhaltens der Besucher zu personalisieren oder unterschiedliche Inhalte zu verschiedenen Zeiten anzuzeigen, die auf den beobachteten Variationen im Raum beruhen. Durch die Nutzung der erweiterten analytischen Metriken von ARway können die Kartenbesitzer wertvolle Erkenntnisse gewinnen, um die Benutzererfahrung und die Gesamtleistung des Veranstaltungsortes zu verbessern. Dies kann dazu beitragen, dass sich der Veranstaltungsort von anderen abhebt, positive Bewertungen erhält und den Umsatz steigert, da die richtigen Zielgruppen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Informationen erreicht werden.

Hilfe- und Support-Integration mit der ARway-Community

ARway hat vor kurzem die ARway Community eingeführt, die über das Creator Portal oder die ARway.ai Website zugänglich ist. Die ARway Community besteht aus vier Bereichen: dem Hub, den FAQ, dem Forum und den Projekten. Besuchen Sie den Hub, um mehr über die Integration in eine benutzerdefinierte Anwendung oder ein Projekt zu erfahren und Zugang zum SDK zu erhalten. Weitere Informationen zu den Lösungen finden Sie auf der FAQ-Seite, die Best Mapping Practices, Spezifikationen und andere ARway-Dokumente enthält. Tutorial-Videos und branchenspezifische Anwendungsbeispiele wurden auf der Projektseite hinzugefügt, um den Einstieg in die AR-Welt zu erleichtern. Wenn Sie Fragen zu ARway haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das Forum. Das Forum ist der ideale Ort für Kunden, Anwender und AR-Fans, um sich auszutauschen, zusammenzuarbeiten und ihre AR-Erfahrungen zu teilen.

Für ein innovatives Technologieunternehmen ist eine Community-Seite entscheidend in Bezug auf den Erfolg der Produktentwicklung und -anwendung. Erstens kann sie helfen, eine Gemeinschaft von AR-Fans und Entwicklern aufzubauen, die an den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens interessiert sind. Sie bietet ihnen eine Plattform, um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und Feedback zu ihren Erfahrungen mit dem Produkt zu geben. Dies wiederum ermöglicht es dem Unternehmen, direkt von seinen Nutzern zu hören und ihr Feedback für die Produkt-Roadmap zu berücksichtigen. Zweitens kann eine Community-Seite ein wertvolles Instrument für den Kundensupport sein, bei dem sich die Kunden an Diskussionen beteiligen und ihr Feedback mitteilen können, so dass wir Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und einen besseren Support für unsere Produkte und Dienstleistungen bieten können. Dies kann dazu beitragen, die Kundenbindung zu stärken und die Kundenerfahrung insgesamt zu verbessern. Drittens kann eine Community-Seite dazu beitragen, die Produkte und Dienstleistungen von ARway zu fördern, indem sie einen Raum schafft, in dem die Menschen etwas über die Technologie des Unternehmens erfahren und Beispiele für ihre Anwendungen sehen können. Insgesamt wird die Community-Seite ein wichtiges Instrument für ARway sein, um eine Gemeinschaft von AR-Fans und Entwicklern um das Produkt herum aufzubauen, unsere Nutzer zu unterstützen und die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zu fördern.

Um mehr über ARway zu erfahren, folgen Sie uns bitte in den sozialen Medien: Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn und Facebook, und besuchen Sie unsere Website: www.arway.ai

Über ARway Corp.

ARway ist eine KI-gestützte Plattform, die Augmented-Reality-Erlebnisse für Innenräume bietet. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, auf einfache Weise Erlebnisse für Navigation, Rundgänge, Informationsaustausch, Benachrichtigungen, Werbung und Spielfunktionen zu erstellen. ARway nutzt die Möglichkeiten mobiler Geräte, um Umgebungen zu schaffen, die das Besuchererlebnis verbessern, die Produktivität der Mitarbeiter steigern, das Engagement erhöhen, neue Werbeflächen schaffen und den Umsatz steigern. Besucher können einen QR-Code scannen, um auf eine Karte des Veranstaltungsortes zuzugreifen, sich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einem beliebigen Punkt von Interesse navigieren zu lassen, Informationen über diese Points of Interest (POIs) zu erhalten und auf dem Weg dorthin mit reichhaltigen AR-Inhalten und -Erlebnissen zu interagieren. ARway bietet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten für die Erweiterung von physischen Räumen im Metaverse und ist damit ein wertvolles Werkzeug für kreative Köpfe, Marken und Unternehmen in verschiedenen Branchen. Die komplette ARway-Plattform umfasst das Web Creator Studio, das ARwayKit Software Development Kit (SDK) und eine mobile App für iOs und Android.

Nextech AR-Solutions

Am 26. Oktober 2022 wurde die ARway Corp. von ihrer Muttergesellschaft Nextech AR Solutions (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ausgegliedert. Nextech AR behielt die Kontrolle über die ARway Corp. mit 13 Millionen Aktien oder einem Anteil von 50 %. Nextech AR Solutions ist ein Metaverse-Unternehmen und führender Anbieter von Technologien für Augmented Reality (AR) und 3D-Modelle. Nextechs KI-gestützte 3D-Modellierungsplattform ARItize3D hat Verträge mit AMZN, KSS, CB2, Genuine Parts und vielen anderen. Um mehr über Nextech AR zu erfahren, besuchen Sie www.nextechar.com

