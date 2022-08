Asante Gold gibt Neuzugänge in Führungsteam bekannt

Vancouver (British Columbia), 15. August 2022. Asante Gold Corporation (CSE: ASE, GSE: ASG, Frankfurt: 1A9, U.S. TC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Adriano Sobreira zum Vice President, Operations bekannt zu geben. Asante hat außerdem Juliet Manteaw-Kutin zum General Counsel ernannt, die in dieser Funktion die Bereiche Recht, Compliance, Ethik und Governance des Unternehmens leiten wird.

Adriano Sobreira kann in der Bergbaubranche eine internationale Erfahrung von 40 Jahren vorweisen und verfügt über umfassendes Know-how bei der Umsetzung von Sicherheits-, Kosten- und Produktivitätsinitiativen. Bevor er zu Asante kam, fungierte Adriano Sobreira als Vice President und General Manager der Mine Bald Mountain von Kinross in den USA sowie als Vice President und General Manager der Goldmine Chirano, die Asante kürzlich erworben hat.

Frau Manteaw-Kutin bringt eine juristische Erfahrung in der Bergbau- und Telekommunikationsbranche von über 17 Jahren bei Asante ein. Vor ihrer Ernennung war Juliet Manteaw-Kutin als Head of Legal, Corporate Affairs und Company Secretary von AngloGold Ashanti (Ghana) Limited tätig, wo sie ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellte und einen hohen Standard in puncto Rechtspraktiken und Governance von AngloGold Ashanti und dessen Tochtergesellschaften in Ghana gewährleistete. Juliet fungierte als Chairperson des Legal and Legislative Committee der Ghana Chamber of Mines. Sie wird von ihren Kollegen respektiert und ist eine gefragte Konferenzrednerin in den Bereichen Bergbau und Governance.

Dave Anthony, President and CEO von Asante, sagte: Wir freuen uns, Juliet und Adriano im Team von Asante willkommen zu heißen. Die nachweislichen Stärken, die sie bei Asante einbringen, unterstützen unsere Initiativen, ein erstklassiges Bergbauunternehmen in Westafrika mit einer erstklassigen Governance und operativer Exzellenz zu werden. Nach dem Erwerb der Goldmine Chirano ist Asante durch diese Neuzugänge in der Lage, durch Synergien aus den Minen Bibiani und Chirano einen Wert zu schaffen.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldmine Bibiani mit einer prognostizierten Produktion von 175.000 Unzen Gold in den nächsten 12 Monaten, hat die Akquisition der Goldmine Chirano, eines aktiven Tagebau- und Untertagebaubetriebs unmittelbar südlich der Goldmine Bibiani, von Kinross Gold Corporation abgeschlossen und entwickelt seine Goldmine Kubi zur Produktion, die alle auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti liegen. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Asante ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Website abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine historisch bedeutsame Goldmine, die sich in der westlichen Region von Ghana befindet, mit einer früheren Goldproduktion von mehr als 4 Mio. Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und besitzt eine verfügbare Bergbau- und Aufbereitungsinfrastruktur vor Ort, bestehend aus einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr sowie einer bestehenden Bergbauinfrastruktur. Der Abbau begann Ende Februar; die erste Goldgewinnung wurde für den 7. Juli 2022 angekündigt. Das Unternehmen prognostiziert eine Goldproduktion von 175.000 Unzen für die nächsten 12 Monaten.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung von Asante vom 18. Juli 2022. Asante wird innerhalb von 45 Tagen nach dem 18. Juli 2022 einen technischen Bericht auf seinem SEDAR-Profil (www.sedar.com) einreichen.

Über die Goldmine Chirano

Chirano ist ein aktiver Tagebau- und Untertagebaubetrieb im Südwesten Ghanas, der sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals im Jahr 1996 exploriert und erschlossen und ging im Oktober 2005 in Produktion. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase. Die im Jahr 2021 erzielte Produktionsmenge (100 %-Basis) lag bei 154.668 Unzen Goldäquivalent (Quelle: Kinross Gold Corporation).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dave Anthony, President & CEO: +1 647 382 4215 (Kanada) oder +233 55 879 3309 (Ghana), dave@asantegold.com

Frederick Attakumah, Executive Vice President, frederick@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Manager Investor Relations, valentina@asantegold.com

Kirsti Mattson, Media Relations, kirsti.mattson@gmail.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der Ressourcen, Reserven, Explorationsarbeiten, des Entwicklungsprogramms und der Produktionsprognose bei Bibiani. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

