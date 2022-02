Asante Gold kündigt 100-Mio.-USD-Finanzierung an

Vancouver, British Columbia, 16. Februar 2022 – Asante Gold Corporation (CSE: ASE/ FRANKFURT: 1A9/U.S.OTC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein beträchtliches Interesse seitens Investoren an einer Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens erhalten hat. Das Unternehmen beabsichtigt, durch die Ausgabe von Stammaktien zum Preis von jeweils 1,75 CAD einen Erlös von bis zu 100 Millionen USD einzunehmen.

Alle Wertpapiere sind im Einklang mit den kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Der Abschluss der Finanzierung wird voraussichtlich bis spätestens 18. Februar 2022 erfolgen.

Die Firma Emiral Resources Limited (Emiral), die derzeit rund 19,6 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens hält, hat mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, sich in einem Umfang an der Finanzierung zu beteiligen, der ausreicht, um seinen derzeitigen Anteilsbesitz am Unternehmen aufrechtzuerhalten. Emiral gilt als Related Party (nahestehende Partei) und dementsprechend stellt ihre Beteiligung an der Finanzierung eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Die Beteiligung von Emiral wird von den Anforderungen betreffend die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.6 bzw. die formelle Bewertung gemäß Abschnitt 5.4 von MI 61-101 ausgenommen sein, da weder der Verkehrswert der Beteiligung von Emiral noch der Verkehrswert der Gegenleistung für diese Beteiligung mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Ein Frühwarnbericht (Early Warning Report) in Verbindung mit der Beteiligung von Emiral wird weniger als 21 Tage vor dem Abschluss der Finanzierung eingereicht. Diese kürzere Frist ist unter den gegebenen Umständen angemessen und erforderlich, da das Unternehmen die Finanzierung zeitnah abschließen möchte.

Die Mittel werden als Working Capital, unter anderem für die zweite Zahlung in Höhe von 30 Millionen USD an Resolute Mining Limited im Zusammenhang mit der Übernahme der Mine Bibiani, für die anfänglichen Minenerschließungskosten in der Mine Bibiani und für andere potenzielle Möglichkeiten verwendet.

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein reines Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana, dem größten Goldproduzenten Afrikas. Asante ist auf die Erschließung von Goldprojekten mit hohen Margen, unter anderem die Golderschließungsprojekte Bibiani und Kubi, die sich in den ergiebigen Goldgürteln Bibiani und Ashanti befinden, konzentriert. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern. Asante ist an der Canadian Securities Exchange und an der Börse Frankfurt notiert und gab vor kurzem Pläne bekannt, seine Aktien zusätzlich auch in Ghana zu notieren. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Website abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine historisch bedeutsame ghanaische Goldmine, die sich in der westlichen Region des Landes befindet. Bibiani hat eine frühere Goldproduktion von fast 5 Mio. Unzen, ist vollständig genehmigt und besitzt eine verfügbare Bergbau- und Aufbereitungsinfrastruktur vor Ort, die eine Mühle und Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Mio. Tonnen pro Jahr sowie eine bestehende Tage- und Untertagebauinfrastruktur umfasst. Die Sanierung der Mühlenanlage begann im September 2021 und wird voraussichtlich für den geplanten ersten Goldguss im dritten Quartal 2022 fertiggestellt werden.

Die aktuelle Mineralressourcenschätzung für Bibiani, die am 7. November 2021 gemeldet und bei SEDAR eingereicht wurde, beläuft sich auf 20,1 Millionen Tonnen mit 2,71 Gramm Gold pro Tonne (1,81 Unzen Gold) in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet sowie 8,41 Millionen Tonnen mit 2,78 Gramm Gold pro Tonne (0,75 Unzen Gold) in der Kategorie vermutet. Die Mineralressource wurde oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,65 g/t Gold gemeldet und wurde sowohl im historischen Tagebau als auch in der Untertageerschließung zum 31. August 2017 leergefördert. Die Mineralressource Bibiani Main Pit wurde von kompetenten Personen (Optiro, 2017) unter Anwendung anerkannter Branchenpraktiken erstellt und in Übereinstimmung mit dem JORC-Code (JORC, 2012) klassifiziert und gemeldet. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Definitionen von gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen gemäß den CIM-Definitionsstandards und den entsprechenden Definitionen im JORC-Code. Bei der Grubenressource Satellite handelt es sich um eine Aktualisierung, die 2018 von Resolute Mining Limited abgeschlossen wurde. Die Grubenressource Satellite wird ebenfalls oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,65 g/t Gold innerhalb einer Grubenhülle gemeldet, die bei einem Goldpreis von 1.950 US$ definiert wurde. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie, President & CEO, Tel.: +1 604-558-1134; E-mail: douglas@asantegold.com

Malik Easah, Executive Director, E-mail: malik@asantegold.com

Alec Rowlands, Capital Markets Consultant, E-mail: alec@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Business Development, E-mail: valentina@asantegold.com

Kirsti Mattson, Media Relations, E-mail: kirsti.mattson@gmail.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Aussagen zu den Ressourcen, Reserven, Explorationsarbeiten und dem Erschließungsprogramm bei Bibiani, einschließlich des Zeitplans für die künftige Minenerschließung und den Beginn der Produktion.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange erforderlich.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Asante Gold Corporation (TSX.V : ASE/FRANKFURT: 1A9) ist ein in Vancouver ansässiges Goldunternehmen, das Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Fahiakoba im Zentrum von Ghanas Goldenem Dreieck durchführt.

