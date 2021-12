Aspermont Ltd. meldet vorläufige Ergebnisse des Geschäftsjahres zum 30. September 2021

Aspermont Ltd. (ASX: ASP, FRA: 00W, TDG: 00W), der Marktführer im Bereich von B2B-Medien für die globalen Rohstoffsektoren, freut sich, für das gesamte Geschäftsjahr zum 30. September 2021 ein starkes Wachstum in allen Bereichen zu melden.

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, sagte:

Aspermont hat im gesamten Geschäftsjahr 2021 trotz der Pandemie in allen Geschäftsbereichen mit Ausnahme von Live-Events ein Wachstum verzeichnet. Unsere Schwerpunktlegung auf die Qualität der Einnahmen hat zu einem Wachstum mit höheren Margen geführt und als Unternehmen sind wir nun durch einen positiven Cashflow selbstfinanziert.

Wir haben einen klaren Weg vor uns und verfügen über die erforderlichen finanziellen Ressourcen, um unser langfristiges Wachstum zu beschleunigen. Unser Team kann eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Entwicklung skalierbarer Abonnements und datenbasierter Geschäftsmodelle vorweisen. Wir werden in den kommenden zehn Jahren organisch weitere Produkte, Dienstleistungen, Sektoren und Regionen hinzufügen.

Neben unserem operativen Geschäft freuen wir uns auch über unser neues FinTech-Unternehmen, das wir im Geschäftsjahr 2021 mit zwei Partnern gegründet haben. Dieses neue Unternehmen ist gut finanziert und richtet sein Hauptaugenmerk zunächst auf die Bereitstellung einer Kapitalbeschaffungsplattform für anspruchsvolle Investoren auf dem ASX-Markt. Aspermont ist mit einem Anteil von 44 % der größte Aktionär und sieht die Möglichkeit, sein bestehendes Unternehmens- und Investorenpublikum für das neue Unternehmen zu nutzen und gleichzeitig sein eigenes Angebot durch die Bereitstellung zusätzlicher, ergänzender Dienstleistungen zu erweitern, die sich daraus ergeben werden.

Aspermont verfügt über die Mitarbeiter, die Marken, das Publikum und die Technologien, um im Geschäftsjahr 2022 unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld beträchtliche Fortschritte zu verzeichnen.

Wesentliche Höhepunkte:

– 70 % des Cashflows sind nun wiederkehrende Umsätze

– XaaS-Umsatz erreicht wieder das Niveau von vor der Pandemie (+14 %)

– Rasches Umsatzwachstum im Datengeschäft (+200 %)

– Skalierbarkeit bei steigenden GP-Margen von 65%

– Rückkehr zum gesamten Umsatzwachstum von 6 % mit zunehmender Dynamik

– Gemeldetes EBITDA von über 1,6 Mio. $ bei einem Wachstum von 288 %

– Äußerst starker Betriebs-Cashflow von 2,6 Mio. $

– Netto-Kassenstand auf über 7 Mio. $ verdoppelt

Obwohl Aspermont in den vergangenen Jahren den Aktionärswert gesteigert hat, sind die Directors zuversichtlich, dass das anhaltende langfristige Wachstum den Aktionärswert in Zukunft beträchtlich steigern wird. Die Marktkapitalisierung und der Aktienkurs sind im vergangenen Geschäftsjahr um über 250 % gestiegen (und um deutlich über 100 % auf Basis der Drei- und Fünfjahresrenditen). Trotzdem ist das Unternehmen nach wie vor deutlich unterbewertet.

Nach einer beträchtlichen Umstrukturierung der Geschäfts- und Vertriebsmodelle ist Aspermont nun ein Mediatech-Wachstumsunternehmen mit einer skalierbaren Betriebsarchitektur. Deutlich verbesserte Bruttomargen und ein positiver Cashflow werden für das Geschäftsjahr 2022 erwartet, um ein nachhaltiges Investitionsprogramm zur Beschleunigung des langfristigen Wachstums zu finanzieren.

Das Unternehmen im Überblick:

1. 6 Jahre altes Mediatech-Unternehmen mit 185-jähriger Bergbaugeschichte

2. Führender Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie

3. Erfahrenes, erstklassiges Managementteam, das beträchtliche Erfolge vorweisen kann

4. Umfassende Trendwende des Geschäfts zwischen Geschäftsjahren 2015 und 2018 erreicht

5. Einführung der Plattform Project Horizon zwischen Geschäftsjahren 2016 und 2019, um Folgendes zu fördern:

a. Langfristige organische Wachstumsmodelle (XaaS, anschließend Daten & Dienstleistungen)

b. Betriebliche Umstrukturierung hinsichtlich Produktivität, Effizienz und Skalierbarkeit

6. XaaS-Modell hat 21 aufeinanderfolgende Quartale mit Wachstum in puncto Umsatz, Beiträge, Publikumserweiterung und allen anderen KPIs ermöglicht

7. Datenmodell gewinnt in schneller Wachstumsphase an Dynamik

8. Servicemodell erfolgreich von altem Cashflow (Display-Werbung und Live-Events) auf Marketinglösungen umgestellt

9. COVID-19 wirkte sich auf die Geschäftsumsätze aus, die 2020 um 30 % zurückgingen, doch das Wachstumsniveau von vor der Pandemie ist nun wieder erreicht und die Dynamik nimmt zu

10. Aspermont wurde im Geschäftsjahr 2020 wieder profitabel und ist im Geschäftsjahr 2021 wieder gewachsen

Über Aspermont

Aspermont (ASX: ASP, FRA: 00W, TDG: 00W) ist der führende Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie.

Das kommerzielle XaaS-Modell für B2B-Medien von Aspermont vertreibt hochwertige Inhalte an ein wachsendes globales Publikum. Dieses vielseitige Modell wird skaliert, um neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen zu beliefern und außergewöhnliche, langfristige, wiederkehrende Umsätze zu generieren.

Die Geschäftsbereiche Datenmonetarisierung und Client Marketing Service von Aspermont sind symbiotisch mit dem primären XaaS-Modell und in der Lage, aktuelle Cashflows zu vervielfachen.

Aspermont ist an der ASX, der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen europäischen Börsen notiert. Aspermont hat Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Australien, Brasilien, den USA, Kanada, auf den Philippinen und in Singapur.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

