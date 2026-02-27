Assembly stellt in Europa drei Branchenführer zur Beschleunigung des Wachstums ein

Northway, Ayre und Panchal bringen langjährige Erfahrung in den Bereichen KI- und Datenstrategie, programmatische Aktivierung und Kundenführung in das Team im Rahmen des Ausbaus von Assembly in Europa ein

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 27. Februar 2026 / Assembly startet mit Schwung und einer entsprechenden Führungsriege ins Jahr 2026. Die Stagwell-Medienagentur ernennt James Northway zum EVP, Global Head of AI and Data Strategy, David Ayre zum Europe Head of Programmatic und Bav Panchal zum Europe Managing Partner und stärkt damit ihre Position in den Bereichen Decision Intelligence, Aktivierung und Kundenführung.

Assembly baut auf seiner Dynamik in der Region auf, nachdem es kürzlich Jabra als Kunden gewinnen konnte und Bridget Hopkins als CEO für Europa ernannt wurde. Diese strategischen Neueinstellungen beschleunigen die Expansion von Assembly in ganz Europa, da Kunden nach integrierten Markenleistungslösungen verlangen, die Daten, Technologie, Medien und Handel miteinander verbinden, um messbares Wachstum zu erzielen. Assembly erfüllt diese Nachfrage durch kontinuierliche Investitionen in seine STAGE AI Experience Engine und sein strategisches Brand Performance Planning-Produkt.

Zusammen verbessern die Neueinstellungen die Fähigkeit von Assembly, Omnichannel-Erlebnisse zu schaffen und zu skalieren, die zu messbaren Geschäftsergebnissen führen. Northway treibt die Entwicklung der KI- und Datenstrategie der Agentur voran und verbessert die Art und Weise, wie Erkenntnisse das Erlebnisdesign und Investitionsentscheidungen beeinflussen. Ayre erweitert die programmatische Performance auf den europäischen Märkten und skaliert die KI-gestützte Aktivierung und Marktplatzstrategie. Panchal stärkt die Kundenführung in der gesamten Region.

Europa ist für Assembly eine vorrangige Wachstumsregion, sagte Bridget Hopkins, CEO für Europa. Wir verzeichnen eine starke Nachfrage von Kunden, die sich stärker vernetzte, leistungsorientierte Marketingmodelle wünschen. Diese Ernennungen stellen sicher, dass wir über die erforderliche Führungsstärke verfügen, um unser Angebot zu erweitern und in der gesamten Region ein konsistenteres Wachstum zu erzielen.

Northway war zuvor bei Wavemaker tätig, wo er als Global Head of Data Strategy tätig war. Ayre wechselt von Dentsu, wo er leitende Positionen im Bereich Programmatic Advertising innehatte, zu Assembly. Panchal bringt umfangreiche internationale Agenturerfahrung aus leitenden Positionen bei WPP Media mit.

Für Rick Acampora, Global CEO, stellen diese Neueinstellungen eine weitere Investition in das Betriebsmodell der Agentur dar.

Es geht darum, wie wir das, was Assembly auszeichnet, skalieren können, sagte er. Wir richten unsere Führungsstruktur auf die Fähigkeiten aus, die die Markenleistung in den Bereichen Daten, Aktivierung und Kundenführung vorantreiben. Diese Tiefe ermöglicht es uns, schneller zu agieren, unsere Disziplinen effektiver zu verknüpfen und stärkere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

ÜBER ASSEMBLY

Assembly ist eine globale Omnichannel-Agentur für Unternehmen, die einen moderneren Ansatz für den Aufbau leistungsstarker Marken suchen. Mit der Unterstützung des Stagwell-Netzwerks sind wir eine buchstäbliche Zusammenführung von Daten, Talenten und Technologien, die darauf ausgerichtet ist, intelligentere, schnellere und leistungsfähigere Ergebnisse von unten nach oben zu erzielen – nicht von oben nach unten. Neugierig, kooperativ und von Veränderungen angetrieben – wir sind eine Agentur von Machern, die davon überzeugt sind, dass je besser die Erfahrung, desto besser die Leistung. Wir sehen Marke und Leistung nicht als Entweder-oder. Für uns sind es immer beides. Das +\-Symbol in unserem Logo, bekannt als ORAD, steht für diese Denkweise. Es ist ein Zeichen dafür, wie wir denken, wie wir aufbauen und wie wir Ergebnisse über den gesamten Marketing-Funnel hinweg erzielen. Die Grundlage von Assembly basiert auf drei Kernelementen: unserer speziell entwickelten STAGE Experience Engine, dem strategischen Produkt, das sie antreibt – Brand Performance Planning (BPP) – und einer Organisationsstruktur, die auf Geschwindigkeit, Tiefe und die Anforderungen des modernen Marketings ausgelegt ist. Zusammen ermöglichen sie uns, bessere Markenerlebnisse zu schaffen, die die Art und Weise neu definieren, wie Marken über Daten, Technologie, Medien, Kreativität und Handel hinweg Verbindungen aufbauen, Interaktionen schaffen und wachsen. Mit über 3.000 Experten in 44 Niederlassungen weltweit liefert Assembly Full-Funnel-Lösungen, die den ambitioniertesten Marken der Welt zu Erfolg verhelfen. Erfahren Sie mehr unter assemblyglobal.com.

