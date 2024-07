Aston Bay: Bis zu 121 Meter sichtbare Kupfermineralisierung erbohrt

Aston Bay erbohrt auf dem Kupferprojekt Storm erneut mächtige Abschnitte sichtbarer Kupfervererzung – ein gutes Zeichen.

Die Erfolgsgeschichte von Aston Bay (TSX.V: BAY, FSE: 6AY, WKN: A2AUFP) und Partner American West Metals auf dem Storm-Kupferprojekt auf Somerset Island in der kanadischen Provinz Nunavut geht weiter. Das diesjährige Sommerbohrprogramm ist längst noch nicht abgeschlossen und kann schon als Erfolg gewertet werden, denn mit den jüngsten Bohrungen haben die Partner unter anderem bis zu 121,2 Meter Erz mit einer durchgängigen optisch sichtbaren Kupfermineralisierung durchschnitten.

Weitere 22 Bohrlöcher über 8.300 Meter des umfangreichen Bohrprogramms, das auf mehr als 20.000 Bohrmeter ausgelegt ist, konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden und die ersten Laborergebnisse werden bereits für die nächsten zwei Wochen erwartet. Mit Spannung dürfen die investierten Aktionäre von American West und Aston Bay deshalb auf die Beantwortung der Frage warten, ob die diesjährigen Bohrungen wieder an die herausragenden Bohrergebnisse des Vorjahrs mit u.a. 3% Kupfer über 48,8 Meter in lediglich 32,4 Meter Tiefe heranreichen können.

Lesen Sie den ganzen Artikel hier:

Aston Bay: Bis zu 121 Meter sichtbare Kupfermineralisierung erbohrt

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, eine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Aston Bay Holdings halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich auch das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Aston Bay Holdings für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Giant Mining Corp. begrüßt den renommierten Geologen Leo Hathaway im Advisory Board Auch KI verschlingt Rohstoffe, die immer knapper werden! Der Bergbausektor solls richten! Aber wie?