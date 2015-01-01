Atlantik Elektronik GmbH präsentiert Lösungen für fortschrittliche industrielle Automatisierung

Atlantik Elektronik präsentiert fortschrittliche industrielle Automatisierungslösungen, die mit Prozessoren der Qualcomm Dragonwing(TM) IQ-9 Serie intelligente Edge-Computing-Lösungen ermöglichen.

Atlantik Elektronik präsentiert fortschrittliche industrielle Automatisierungslösungen, die mit leistungsstarken Prozessoren der Qualcomm Dragonwing(TM) IQ-9 Serie betrieben werden. Diese neue Generation zuverlässiger und intelligenter Edge-Computing-Lösungen verbessert die Sicherheit und Qualität in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Mit Industrie 5.0 hat die industrielle Evolution eine neue Entwicklungsstufe erreicht, deren Schwerpunkt auf der modernen Fertigung und einer fortschrittlichen Mensch-Maschine-Zusammenarbeit in industriellen Umgebungen liegt. Um die Kooperation, Kollaboration und die Synergien zwischen Arbeitskräften und Maschinen zu verbessern, müssen insbesondere Maschinen immer intelligenter, vernetzter, automatisierter und flexibler an die Bedürfnisse der Menschen angepasst werden.

Die Dragonwing(TM) IQ-9 Serie wurde für diese innovativen industriellen Automatisierungslösungen konzipiert. Mit einer KI-Leistung von bis zu 100 TOPS bietet die Dragonwing(TM) IQ-9 Serie die erforderliche Rechenleistung für anspruchsvolle Anwendungen wie Echtzeitanalysen, maschinelles Sehen, vorausschauende Wartung, Robotiksteuerung und industrielles Edge-Computing. Die heterogene Rechnerarchitektur integriert CPU-, GPU-, DSP- und KI-Engines und ermöglicht die gleichzeitige Ausführung komplexer Aufgaben bei optimaler Leistung pro Watt.

Die Dragonwing(TM) IQ-9 Serie ist speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen optimiert, da sie einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +115 °C abdeckt, ECC-Speicher (Error Correction Code) unterstützt, ein Echtzeit-Subsystem bietet und TSN-Ethernet (Time-Sensitive Networking) für deterministische Kommunikation unterstützt. Mit diesen Funktionen eignen sich die Produkte für unternehmenskritische Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Logistik und Prozessautomatisierung.

Die Synergie zwischen Automatisierung, Digitalisierung und menschlichem Fachwissen für alle Anwendungsbereiche in der industriellen Fertigung essenziell. Intelligente, zuverlässige Edge-Computing-Lösungen und -Systeme, die auf Dragonwing(TM) Prozessoren basieren, machen industrielle Prozesse anpassungsfähiger, vorausschauender und widerstandsfähiger. Mitarbeitende können durch eine datengestützte Entscheidungsfindung und ergonomischere Arbeitsplätze zusätzlich unterstützt werden.

Mit fortschrittlichen Fähigkeiten für maschinelles Lernen und Sensorfusion können industrielle Automatisierungslösungen Ausfallzeiten erheblich reduzieren, die Produktqualität verbessern, den Energieverbrauch optimieren und ein zirkuläres und nachhaltiges industrielles Ökosystem fördern. Zu den innovativen Anwendungen gehören beispielsweise KI-gestützte Qualitätsprüfsysteme, kollaborative Robotik (Cobots), Zustandsüberwachung, Digital Twins, autonome Materialtransportsysteme und weitere intelligente Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.

Unser umfassendes Angebot an kompatiblen Komponenten von ausgewählten Partnern und Lieferanten (z. B. Kameras, Sensoren, Displays) umfasst sowohl Standard- als auch kundenspezifische Lösungen.

Mit Zugang zu den neuesten Innovationen, Produkten, Technologien, Referenzdesigns und Evaluierungskits unserer langjährigen Partner und Lieferanten wie z.B. _atxx, Lantronix, Thundercomm und weiteren, können wir eine kuratierte Produktauswahl anbieten, darunter SoCs, Displays, Sensoren und andere wichtige Komponenten, die für fortschrittliche Automatisierungslösungen in industriellen Anwendungen benötigt werden.

Empfohlene Produkte

Das Lantronix Open-Q(TM) LOQ-9075IQ-EVK, basierend auf dem leistungsstarken Dragonwing(TM) IQ-9075-Prozessor und dem modularen Open-Q(TM) 9075IQ System-on-Module, ist als vielseitige AI-Referenzlösung für Edge- und Industrie-5.0-Anwendungen konzipiert. Es kombiniert 36 GB LPDDR5 ECC-RAM mit der Qualcomm® AI Engine(TM) und erreicht bis zu 100 INT8 TOPS für rechenintensive KI-Tasks in Echtzeit. Das Kit unterstützt LLM-Modelle wie LLaMA (27B) mit 22 Token/s und ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 16 Kameras für Multi-Vision-Anwendungen. Es ist für industrielle Einsatzbedingungen von -40 °C bis +90 °C ausgelegt und ermöglicht als AI-Referenzdesign, Entwicklungskit oder White-Label-Plattform eine vereinfachte Produktentwicklung und beschleunigte Time-to-Market.

Das Thundercomm TurboX C8550 Development Kit ist ein hochleistungsfähiges Entwicklungskit, das von einem Dragonwing(TM) QCS8550 Prozessor angetrieben wird und ideal für die Entwicklung von IoT-Produkten mit hoher Rechenleistungsanforderung, fortschrittlichen Kamerafunktionen und hervorragender Grafikleistung geeignet. Es unterstützt Android und bietet fortschrittliche KI-Erweiterungen, Kamera- und Videoverbesserungen sowie eine weiterentwickelte Grafikfunktion. So kann der Produktentwicklungsprozess für Smart Camera, Videokonferenzsysteme, automatisierte Fertigungsroboter, AMRs, kollaborative Roboter, Edge Computing und anderen Anwendungsszenarien beschleunigt werden.

Thundercomm RUBIK Pi 3 ist ein kompaktes Entwicklungsboard, das auf dem Dragonwing(TM) QCS6490-Prozessor basiert. Es ist das erste speziell für Entwickler konzipierte Pi, das KI-Technologien von Qualcomm® nutzt und verschiedene Betriebsysteme wie Android, Linux und LU unterstützt. SDKs von Thundercomm verbessern zudem das Entwicklererlebnis. Mit beeindruckenden KI-Fähigkeiten von bis zu 12 TOPS kann der Dragonwing(TM) QCS6490 mit dem Qualcomm® AI-Hub gekoppelt werden, sodass Entwickler die Fortschritte der KI unmittelbar entdecken und nutzen können.

Die vielseitige KI-Referenzlösung für industrielle Qualitätsprüfungen Triple Vision AI-Industriekamera von_atxx basiert auf dem leistungsstarken Dragonwing(TM) QCS6490-Prozessor. Sie unterstützt die gleichzeitige Verarbeitung von drei Kameras und liefert insgesamt bis zu 12 TOPS KI-Leistung für präzise Fehlererkennung, Objekt- und Zeichenerkennung sowie Qualitätskontrolle. Mit integrierten fortschrittlichen KI-Algorithmen, nahtloser Konnektivität über Wi-Fi 6E, Bluetooth und GNSS und robustem IP65-Gehäuse eignet sie sich ideal für Fertigungsumgebungen.

Weitere passende Produkte und Lösungen sind im ATE-Store verfügbar.

Die Atlantik Elektronik Lösungen für eine fortschrittliche Industrieautomatisierung sind ab sofort abrufbar. Für eine individuelle Beratung steht das Atlantik Elektronik Team zur Verfügung.

