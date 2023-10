Atlas Lithium erbohrt eine weitere hochgradige Lithiummineralisierung und erweitert den Pegmatit „Anitta 3“

Wichtigste Eckdaten

– Mehrere aktuelle Bohrlöcher in Anitta 3 durchschnitten eine hochgradige Lithiummineralisierung:

– Bohrloch DHAB-208 durchteufte 1,64 % Li2O auf 18,00 Metern ab nur 67,6 Metern Tiefe

– DHAB-211 durchteufte 1,31 % Li2O auf 14,89 Metern

– DHAB-214 durchteufte 1,70 % Li2O auf 26,55 Metern, einschließlich 2,12 % Li2O auf 20,00 Metern

– DHAB-220 durchteufte 1,34 % Li2O auf 9,72 Metern

BOCA RATON, Florida — (23. Oktober 2023) / IRW-Press / – Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) (Atlas Lithium oder das Unternehmen), ein führendes Lithiumexplorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich, vielversprechende geochemische Lithiumanalyseergebnisse aus der laufenden Bohrkampagne auf seinem Projekt Neves im sogenannten brasilianischen Lithium Valley bekannt zu geben. Das Projekt Neves umfasst vier Mineralrechte mit 2.684 Hektar Gesamtfläche in diesem bewährten Lithiumbergbaurevier. Mit diesen jüngsten Ergebnissen stellt das Unternehmen erneut das beträchtliche Potenzial seiner strategisch günstig gelegenen Liegenschaft mit über 24.000 Hektar unter Beweis.

Die laufenden Bohrungen des Unternehmens auf dem Projekt Neves und insbesondere innerhalb des Pegmatitstreichens Anitta 3 liefern weiterhin hochgradige Lithiumabschnitte. Bohrloch DHAB-208 wies einen Abschnitt mit 1,64 % Li2O auf 18 Metern auf, der in nur 67,6 Metern Tiefe begann, sowie 1,61 % Li2O auf 5,71 Metern. DHAB-211 lieferte 1,31 % Li2O auf 14,89 Metern und 1,49 % Li2O auf 4,60 Metern (Abbildung 1). Das Bohrloch DHAB-214 durchteufte 1,70 % Li2O auf 26,55 Metern, einschließlich eines robusten Teilabschnitts von 20,00 Metern mit 2,12 % Li2O (Abbildung 2). DHAB-220 ergab 1,34 % Li2O auf 9,72 Metern (Abbildung 3). Diese starken Ergebnisse bestätigen das Vorkommen einer hochwertigen Lithiummineralisierung im Projekt Neves, wo Spodumen als das primäre lithiumhaltige Mineral identifiziert wurde.

James Abson, der Chief Geology Officer des Unternehmens, sagt dazu: Es ist erfreulich, dass die jüngsten Ergebnisse von Anitta 3 auf eine geologische Kontinuität hinweisen, während die Lithiummineralisierung in mehrere Richtungen offen bleibt. Die hohen Lithiumgehalte und mächtigen Abschnitte, die in unseren Bohrungen ermittelt wurden, bestätigen das Potenzial dieses speziellen Pegmatits innerhalb unseres Projekts Neves.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72327/AtlasLithium_231023_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 – DHAB-211 weist eine Mineralisierung mit großen Spodumenkristallen auf, die unter ultraviolettem (UV) Licht erkennbar sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72327/AtlasLithium_231023_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2 – DHAB-214 weist eine Mineralisierung mit großen Spodumenkristallen auf, die unter UV-Licht erkennbar sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72327/AtlasLithium_231023_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3 – DHAB-220 weist eine Mineralisierung mit großen Spodumenkristallen auf, die unter UV-Licht erkennbar sind.

Über Atlas Lithium Corporation

Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Hartgestein-Lithiumprojekts im brasilianischen Lithium Valley, einem bekannten Lithiumgebiet im Bundesstaat Minas Gerais. Darüber hinaus besitzt Atlas Lithium eine 100-%-Eigentümerschaft an Mineralrechten für andere Batterie- und kritische Metalle wie Nickel, Seltene Erden, Titan und Graphit. Das Unternehmen besitzt auch Aktienbeteiligungen an Apollo Resources Corp. (Privatunternehmen; Eisen) und Jupiter Gold Corp. (OTCQB: JUPGF) (Gold und Quarzit).

Safe Harbor-Zertifizierung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen von Atlas Lithium Corporation und seinen Tochtergesellschaften (zusammen Atlas Lithium oder das Unternehmen) und unterliegen inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem solche, die sich auf das Wachstum von Märkten und Industriesegmenten sowie auf die Nachfrage und Akzeptanz neuer und bestehender Produkte beziehen; Prognosen zu Produktion, Reserven, Umsatz, Gewinn, Einnahmen, Gewinnspannen oder anderen finanziellen Posten; Aussagen zu den Plänen, Strategien und Zielen des Managements für zukünftige Operationen; Aussagen zu zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen oder Leistungen; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Brasilien sowie alle Annahmen, Erwartungen, Vorhersagen, Absichten oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unter anderem können die folgenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen: Ergebnisse der laufenden geotechnischen Analyse von Projekten; Geschäftsbedingungen in Brasilien; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, geopolitische Ereignisse und regulatorische Änderungen; Verfügbarkeit von Kapital; die Fähigkeit von Atlas Lithium, seine Wettbewerbsposition aufrechtzuerhalten; manipulative Versuche von Leerverkäufern, unseren Aktienkurs zu drücken; und die Abhängigkeit von der Unternehmensleitung.

Weitere Risiken im Zusammenhang mit dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften werden im Abschnitt Risk Factors im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 bzw. auf Formblatt 10-Q, das am 20. Oktober 2023 bei der SEC eingereicht wurde, ausführlicher erläutert. Bitte beachten Sie auch die anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, die alle unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus stellen alle zukunftsgerichteten Aussagen nur die Ansichten des Unternehmens zum heutigen Tag dar und sollten nicht als Ausdruck seiner Ansichten zu einem späteren Zeitpunkt betrachtet werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Investor Relations:

Michael Kim oder Brooks Hamilton

MZ Group – MZ North America

+1 (949) 546-6326

ATLX@mzgroup.us

www.atlas-lithium.com/

@Atlas_Lithium

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Atlas Lithium Corporation

Michael Kim

1200 N Federal Hwy, Suite 200

FL 33432 Boca Raton

USA

email : atlx@mzgroup.us

Pressekontakt:

Atlas Lithium Corporation

Michael Kim

1200 N Federal Hwy, Suite 200

FL 33432 Boca Raton

email : atlx@mzgroup.us

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wir wollen immer die Gewinner sein – der neue sportliche Song von George la Busch Vormachbarkeitsstudie antizipiert 10-fache Kapazitätssteigerung für den Nano One LFP-Standort in Québec