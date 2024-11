Atomenergie kennt keine Dunkelflaute

Meteorologen bezeichnen die Dunkelflaute als antizyklonisches Tief. Wind und Sonne gibt es kaum.

Die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht auch nicht immer. Die Stromerzeugung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen kommt mehr oder weniger zum Erliegen. Ein Blackout wird verhindert, indem Gas-, Öl- oder Kohlekraftwerke angeworfen werden oder es wird Strom aus anderen europäischen Ländern zugekauft. Am 6. November herrschte hierzulande eine Dunkelflaute, dies nicht nur am Land, sondern auch in der Nord- und Ostsee. Dort lieferten die Offshore-Anlagen rund zehn Stunden keinen Strom. Gerade einmal 0,5 Prozent trugen sie zur Stromlast bei, ein Tag im Februar beispielsweise lieferte 78 Prozent.

Die USA und Japan haben kein Problem mit einer Dunkelflaute, in Europa jedoch sieht es anders aus. Das gilt besonders für Deutschland, wo es keine laufenden Atomkraftwerke mehr gibt und die Abkehr von fossilen Brennstoffen das Ziel ist. Eine Folge sind die hohen Strompreise hierzulande, anders als in den USA und im Rest Europas. Wegen der aktuellen Dunkelflaute erreichten die Strompreise ein Rekordhoch. Dabei muss auch erwähnt werden, dass es im Sommer Phasen mit so hoher Stromerzeugung gibt, dass der Strompreis negativ werden kann.

Dies zeigt den großen Vorteil der Kernkraft, die zuverlässig Strom liefern kann. Länder wie etwa die USA oder Japan setzen auch beim Betreiben von Rechenzentren – ein neuer immenser Stromverbraucher – auf die Atomkraft. Derzeit kommen rund neun Prozent der globalen Stromerzeugung aus der Kernkraft. Und diese Zahl wird steigen, was der Blick auf die geplanten oder im Bau befindlichen Atomkraftwerke zeigt. Damit wird ein steigender Uranbedarf einhergehen. Gut für Uranunternehmen wie Premier American Uranium oder Uranium Energy.

In den USA besitzt Uranium Energy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ – kostengünstige, umweltfreundliche ISR-Uranprojekte. Weitere Uranprojekte befinden sich in Kanada.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über große Liegenschaften in uranproduzierenden Regionen in den USA, in Colorado und Wyoming.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Abitibi Metals: Ressourcenschätzung steigt in allen Kategorien um über 60%! Lampenwelt.de präsentiert elegantes Lichtflair in Schwarz, Weiß & allen Zwischentönen