Auch 2020 wieder TOP Immobilienmakler in Düsseldorf laut FOCUS-SPEZIAL: Vester Immobilien

Vester Immobilen wurde zum dritten Mal in Folge vom renommierten Nachrichtenmagazin FOCUS mit dem Prädikat TOP Immobilienmakler in Düsseldorf ausgezeichnet.

Kompetenz und Zuverlässigkeit zahlen sich aus

Die erneute Prämierung von Vester Immobilen als TOP Immobilienmakler in Düsseldorf zeigt, dass Kompetenz und Zuverlässigkeit im Umgang mit Immobiliengeschäften für die Kunden nach wie vor sehr wichtig sind.

Sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf eines Hauses bzw. einer Wohnung steht Vester Immobilien jedem Interessenten als aufrichtiger und erfahrener Immobilienmakler in Düsseldorf zur Seite. Neben hoher Fachkenntnis überzeugt die Kunden dabei vor allem der kurze Draht zu weiteren am Geschäft beteiligten Akteuren wie beispielsweise Notaren oder Vermietern.

Ob es um den Erwerb einer Villa im schönen Meerbusch oder um die Veräußerung eines Mehrfamilienhauses in der Altstadt geht – in jedem Fall erhalten die Mandanten bei Vester Immobilien eine kompetente Rund-um-sorglos-Betreuung. Und zwar von der ersten Kontaktaufnahme bis zum finalen Verkaufsprozess. Auch rund um die Vermietung von Häusern und Wohnungen gehört Vester Immobilien zu den gefragtesten Adressen in der Rheinmetropole.

FOCUS bewertet streng aber gerecht

Die Bewertung des Magazins FOCUS folgte wie immer einem strengen aber gerechten Katalog aus verschiedenen Punkten. In Zusammenarbeit mit dem bekannten Erhebungsportal Statista hat die FOCUS Line Extensions GmbH dann die besten Immobilienmakler aus 20 Regionen in der gesamten Bundesrepublik ermittelt.

Um zu einem Ergebnis zu kommen, erhielten rund 17.000 Makler zwischen dem 2. September und 3. Oktober 2019 eine Einladung, an der Online-Befragung und Einschätzung ihrer Kollegen teilzunehmen. Die Einladung erfolgte dabei sowohl über ImmobilienScout24 als auch über sämtliche IVD-Regionalverbände.

Hauptkriterien für die Prämierung als TOP-Immobilienmakler war das Erreichen einer bestimmten Zahl von Kollegenempfehlungen, die Mitgliedschaft im IVD sowie bestimmte Zertifizierungen und nicht zuletzt ein möglichst breites Serviceangebot.

Das Sonderheft FOCUS-SPEZIAL mit der großen Maklerliste 2020 für deutsche Immobilienexperten gibt es seit 31. März im Zeitschriftenhandel, an Bahnhofskiosken sowie in Tankstellen.

