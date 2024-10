Auch 2024 gehört Prof. Dhom zu den TOP-Experten in der Implantologie und Oralchirurgie

Auch in der aktuellen Focus Ärzteliste 2024 gehört Prof. Dhom – wie bereits in den vergangenen Jahren – zu den ausgezeichneten TOP-Experten Deutschlands im Bereich Implantologie und Oralchirurgie.

Ludwigshafen, 28.10.2024 – Seit über 15 Jahren regelmäßig in der Focus Ärzteliste als TOP-Experte

Die Zahnarztpraxis Prof. Dhom wurde in die Focus Ärzteliste 2024 aufgenommen. Dort sind 4000 Ärzte und Zahnärzte zu finden, die zu den besten in Deutschland gehören. Prof. Dhom und sein Team bieten ihren Patienten eine qualitativ hochwertige zahnärztliche Versorgung sowie eine umfassende Betreuung im Bereich der Zahnmedizin an. Die Schwerpunkte von Prof. Dhom sowie seinen Fachzahnärzten sind die Oralchirurgie und die Implantologie, sowie die Endodontie. In diesen Bereichen hat sich die Praxis sowie die dort arbeitenden TOP Mediziner einen Namen gemacht, weit über die Region hinaus.

Focus Ärzteliste – nur die Besten finden Aufnahme

Die Focus Ärzteliste wird jedes Jahr neu erstellt. Die Patienten können sicher sein, dass dort nur die absoluten TOP Mediziner Aufnahme finden. Die Mitarbeiter von Focus Gesundheit führen umfassende sowie neutrale Recherchen durch. Dabei werden sie von dem Rechercheinstitut FactField unterstützt. Es ist für keinen Arzt oder Zahnarzt möglich, sich in die Focus Ärzteliste einzukaufen oder sich anderweitig Vorteile zu verschaffen. In der Focus Ärzteliste von 2024 sind Spezialisten aus 126 Fachgebieten aufgeführt.

Focus Ärzteliste – objektive Informationsquelle

Für die Aufnahme in die Ärzteliste spielen die Einschätzungen von Kollegen sowie die Erfahrungen von Patienten eine besondere Rolle. Des Weiteren werden umfangreiche Datenquellen ausgewertet. Wichtige Kriterien sind das Behandlungsangebot, die Qualifikationen sowie das Engagement in Wissenschaft, Lehre und Forschung. Insgesamt fließen rund 1,2 Mio. Datenpunkte in die Bewertung ein. Auf der Basis der gewonnenen Ergebnisse wird die Focus Ärzteliste erstellt. Sie ist digital oder als Heft erhältlich und stellt für die Patienten eine wichtige und unabhängige Informationsquelle dar.

Zahnarztpraxis Prof. Dhom – TOP Mediziner in Ludwigshafen, Frankenthal und Worms

Prof. Dhom und sein Team bieten seit 1984 zahnärztliche Behandlungen auf einem hohen Niveau sowie nach den neuesten wissenschaftlichen Standards an. Die Bedürfnisse und die Wünsche der Patienten stehen dabei immer im Vordergrund. Aktuell ist Prof. Dhom an fünf Standorten in Rheinland-Pfalz vertreten, in Ludwigshafen (3x), Frankenthal und in Worms. Freude an der Arbeit, Fachwissen, Teamgeist sowie ein hoher Anspruch an sich selbst zeichnet die Mitarbeiter und die gut ausgebildeten Fach-Zahnärzte von Prof. Dhom aus.

Prof. Dhom – Experte für Implantologie, Oralchirurgie und Endodontie

Alle Standorte von Prof. Dhom sind modern und hochwertig ausgestattet. Ein Team aus erfahrenen und hoch qualifizierten Zahnärzten, sowie gut ausgebildeten und freundlichen Mitarbeitern nimmt sich der Patienten an. Sie werden umfassend über den Behandlungsablauf informiert und beraten. Dabei ist es das Ziel, die Behandlung so minimalinvasiv und schmerzfrei wie möglich durchzuführen.

Insbesondere im Bereich der Implantologie und der Oralchirurgie hat sich das Team von Prof. Dhom einen herausragenden Ruf erarbeitet. Ebenfalls hervorzuheben ist die Endodontie, ein Fachgebiet, das sich mit der Zahnerhaltung befasst und zu dem auch die Wurzelbehandlungen gehören. Bei Problemen können Sie jederzeit Kontakt mit einer Zahnarztpraxis von Prof. Dhom aufnehmen. Die Mitarbeiter werden sich Zeit nehmen und Ihnen einen individuellen Behandlungsvorschlag unterbreiten.

https://www.prof-dhom.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold – Schmuckstück, Kapitalanlage und Arzneimittel Update zu den Explorations- und Entwicklungsaktivitäten im Sommer und Herbst 2024 in Shaakichiuwaanaan, Quebec, Kanada