Auch auf Reisen und beim Camping professionell würzen: Bio Food Finisher Spices von Luis Dias

Leichtes, unkompliziertes Würzen auch unterwegs. Platzsparender Genuss für die mobile Küche. Spitzenkoch präsentiert die finale Raffinesse. Natürliche, vegane Kräuter und Gewürze in Bio-Qualität

Auch auf Reisen oder beim Campen muss auf köstliche Mahlzeiten nicht verzichtet werden. Mit den richtigen Gewürzen können im Handumdrehen kulinarische Highlights gezaubert werden – auch unter einfachen Bedingungen. Die von Gourmetkoch Luis Dias entwickelten Bio Food Finisher Spices sind die perfekte Wahl, um auch der Küche unterwegs das gewisse Extra zu verleihen — egal, ob man kochen kann oder nicht.

Das Besondere der von Luis Dias entwickelten Bio Food Finisher Spices ist, dass sie erst kurz vor dem Servieren auf das ungewürzte Gericht gegeben werden und so das Kochen ungemein erleichtern. Das Aroma bleibt zudem frisch und intensiv und jede Speise wird zu einem kulinarischen Highlight. Dies ist insbesondere unterwegs hilfreich, wenn man eher einfache Gerichte zubereitet.

Ideal gewürzt auch bei einfacher Ausstattung

Gerade beim Camping steht meist nur begrenzter Platz zur Verfügung und eine einfache Ausrüstung, was Küche und Verpflegung angeht. Die kompakten und vielseitigen Bio Food Finisher Spices verschaffen Abhilfe: In einer einzigen Mischung bieten diese hochwertigen Gewürz- und Kräuterkompositionen die Lösung für ein ganzes Gericht! So ermöglichen sie es, auch unterwegs die Raffinesse der Küche eines gehobenen Restaurants zu erleben und jede noch so einfache Mahlzeit zur Gourmetküche avancieren zu lassen.

Nach dem Motto „Du würzt noch? Wir finishen schon!“ hält Luis Dias für jeden Geschmack insgesamt 15 abwechslungsreiche Gewürzkompositionen bereit, die jede Speise zu einer Genusskreation werden lassen – ob zuhause, in der mobilen Küche oder im Ferienhaus.

Platzsparende und qualitätsschützende Verpackung

Dank des innovativen, wiederverschließbaren Designs – Easypack – bleiben die Gewürze besonders lange frisch. Die UV-blockierende Spezialbeschichtung schützt den Inhalt vor Licht und erhält das Aroma und die Qualität der Gewürze über Jahre hinweg. Die absolut dichte Verpackung hält die Gewürze – geschützt vor Feuchtigkeit und Sauerstoff – sogar unter widrigen Bedingungen frisch. So garantieren die Bio Food Finisher Spices auch nach längerer Öffnungszeit/Nutzung ihr volles Aroma bei jeder Mahlzeit.

Rezept-Tipp

Bereiten Sie eine einfache Pfanne mit Reis, frischem Gemüse und Olivenöl zu oder greifen Sie auf fertige Gerichte aus Glas oder Dose zurück. Kurz vor dem Servieren einfach einen Löffel der Bio Food Finisher Spices – z.B. „Mediterran“ oder „Antipasti“ – drüberstreuen und schon wird aus dem simplen Gericht ein wahrer Genuss. Ideal für jeden, der auch unterwegs nicht auf gutes Essen verzichten möchte.

Über Luis Dias

Luis Dias hat sich als Spitzenkoch seit Jahren einen führenden Namen in der Gourmetgastronomie erobert, mit Auszeichnungen und Restaurant-Empfehlungen im Gault&Millau, Guide MICHELIN Deutschland 2024 und DER FEINSCHMECKER. Mit einem Sortiment von ausgesuchten Gewürzmischungen, Gewürzzubereitungen, Gewürzsalzen und Würzmischungen steht der gebürtige Portugiese nun auch in der heimischen Küche Pate. „Ich bin selbst viel unterwegs“, erklärt Luis Dias. „Und gerade wenn ich nicht viel Zeit habe und wenig Platz, habe ich mit meinen Bio Food Finisher Spices immer sofort die passende Würze zur Hand. Einfach am Schluss drüberstreuen – fertig!“

Alle Produkte sind 100 % Natur, Bio-Qualität, vegan, frei von künstlichen Aromen, Füllstoffen und Geschmacksverstärkern. Sie werden nach einem zertifizierten Managementsystem für Lebensmittelsicherheit und Qualität hergestellt. Nur hochwertige Zutaten, sorgfältig ausgewählt und gemischt, finden Verwendung. Als Spitzenkoch mit eigenem Restaurant in Köln ist es Luis Dias wichtig, nur Zutaten zu verwenden, die seine hohen Qualitätsansprüche erfüllen.

Die Bio Food Finisher Spices sind im eigenen Online-Shop sowie in ausgewählten EDEKA-, TEMMA-, BUDNI- und REWE-Märkten erhältlich und geeignet für alle, die sich für köstliche, einfache, aber auch raffinierte Küche in guter Qualität begeistern. HIT?

Fotos unter: https://www.dropbox.com/scl/fo/n05mkoblk8bde84y2rp1a/h?rlkey=qzu8patb35txlsvci43kjnfyz&dl=0 Fotoquelle: Luis Dias GmbH

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Luis Dias GmbH

Herr Luis Dias

Hauptstr. 90

50996 Köln

Deutschland

fon ..: 02236-3079068

web ..: http://www.luis-dias.com

email : presse@luis-dias-spices.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PR & Text Bureau

Frau Margit Schmitt

Hochkirchener Str. 3

50968 Köln

fon ..: 0221-2857744

email : info@prtb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Reinigungsmanagement neu denken – Effizienz, Nachhaltigkeit und Qualität im Fokus Billig vs. Discount – Mehr Wert statt nur niedriger Preis. Eine grundsätzliche Abgrenzung.