audimus Innovations Day am 12.11.2022 in Kassel

Am 12.11.2022 Hörakustiker-Kongress in Kassel.

Die audimus Einkaufsgemeinschaft bietet Vorteile für ihre Mitglieder.

Im November ist es wieder soweit: Hörakustiker aus ganz Deutschland treffen sich am 12.11.2022 in Kassel auf dem 2. audimus Kongress. Nach der überaus positiven Resonanz, die der 1. audimus Kongress im Jahre 2020 unter seinen über 250 Teilnehmern erzielen konnte, hat sich der Veranstalter entschlossen, das Konzept zu erweitern. In 2022 lädt audimus also zum INNOVATIONS DAY ein. Veranstaltungsort ist das Kongress Palais Kassel.

Was ist neu?

Neben den klassischen Kongress-Angeboten aus Vorträgen, Diskussionen und Workshops wird es unter anderem einen Messe-Teil geben. Hier haben die Teilnehmer die Gelegenheit, sich umfassend über alle Neuheiten in der Hörakustik-Branche zu informieren. Was hat sich auf dem Gebiet der Hörsystemanpassung getan? Welche Entwicklungen gibt es im Zusammenhang mit Cochlear Implantaten? Es wird viel zu entdecken geben auf dem audimus INNOVATIONS DAY.

Netzwerke bilden, Freundschaften schließen

Gleichzeitig bietet der INNOVATIONS DAY Mitgliedern der audimus Einkaufsgemeinschaft viele Chancen, um ins Gespräch zu kommen. In Symposien und in Arbeitskreisen sowie auf Ideenbörsen und in zahlreichen weiteren Foren bietet sich reichlich Gelegenheit zum Netzwerken im Kollegenkreis sowie darüber hinaus. Es werden nämlich nicht nur alle renommierten Hersteller der Branche ansprechbar sein. Überdies werden die führenden Experten und Anbieter von Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Damit dabei ebenfalls ein persönliches Kennenlernen im informellen Rahmen möglich ist, wird auf dem INNOVATIONS DAY von audimus auch das gemeinsame Feiern nicht zu kurz kommen.

Exklusive Vorteile für audimus Mitglieder

Bei alledem können sich die Mitglieder der audimus Einkaufsgemeinschaft über viele Vorteile freuen. Sie können sich mit der Teilnahmegebühr für den INNOVATIONS DAY nämlich zahlreiche Inklusivleistungen sichern: Nach dem Willkommensempfang stehen ihnen alle Ausstellungsbereiche sowie Vortragsveranstaltungen und die Abendveranstaltung offen. Zwischendurch gibt es Getränke, Kaffeepausen und Mittagessen. Die opulenten Buffets sind selbstverständlich auch auf Vegetarier sowie Veganer eingerichtet. Im Umfeld des INNOVATIONS DAY können Mitglieder der audimus Einkaufsgemeinschaft noch mehr Chancen nutzen. Exklusiv für sie bieten einige 3-Sterne-Superior- und 4-Sterne-Hotels in der Umgebung Sonderkonditionen an. Übrigens: Alle Privilegien der audimus-Mitgliedschaft treten unmittelbar beim Eintritt in die Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker in Kraft.

Kassel lädt ein

Wie wäre es darüber hinaus, die Teilnahme am Kongress mit einem Besuch der berühmten Parkanlagen in Kassel zu verbinden? Schließlich beherbergt die drittgrößte Stadt in Hessen, die den Titel documenta Stadt trägt, nicht nur eben jene weltberühmte Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Auch der Bergpark Wilhelmshöhe ist in der ehemaligen Hauptstadt der Landgrafschaft Hessen-Kassel und des Kurfürstentums Hessen beheimatet. Die eindrucksvolle historische Anlage ist seit 2013 Teil des UNESCO-Welterbes. Im Park zählen Schloss Wilhelmshöhe, die Wasserspiele, das Herkules-Denkmal sowie die Löwenburg zu den herausragenden Attraktionen.

Direkt an der Fulda befindet sich der Park Karlsaue. Während dort der südlich gelegene Aueteich durch seine Blumeninsel Siebenbergen ein Anziehungspunkt ist, begeistert die Orangerie im Norden mit einer ganzen Reihe an Sehenswürdigkeiten. Dazu zählen unter anderem das astronomisch-physikalische Kabinett mit dem angeschlossenen, größten Planetarium in Hessen und dem prunkvollen Badehaus Marmorbad aus den 1720er Jahren.

Praktisch: Das Kongress Palais Kassel liegt so ziemlich genau in der Mitte zwischen Bergpark Wilhelmshöhe und Karlsaue. Beide Ziele sind für Kongressteilnehmer also leicht erreichbar. Zum audimus INNOVATIONS DAY im Kongress Palais Kassel gelangen sie über den Haupteingang Aschrottplatz, der durch den Konzertgarten zum Eingang H und von dort in den Kolonnadenflügel führt. Für Nachfragen steht das audimus-Team natürlich gerne unter info@audimus.eu oder +49 (0) 6545 537 44 85 zur Verfügung.

