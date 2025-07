audius verstärkt Zusammenarbeit mit Relution für plattformunabhängiges Mobile Device Management

Das audius MDM-Team ist nun enger Partner des Softwareanbieters Relution. Gemeinsam implementieren sie benutzerfreundliche Lösungen für die sichere, plattformübergreifende Verwaltung von Endgeräten.

Weinstadt, 15. Juli 2025 – audius und Relution haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Organisationen bei der Umsetzung effizienter Mobile-Device-Management-(MDM)-Konzepte zu unterstützen. Ziel ist es, Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Bildungseinrichtungen bei der Einführung datenschutzkonformer, skalierbarer und komfortabler Lösungen zur zentralen Verwaltung mobiler und stationärer Geräte optimal zu begleiten.

audius berät und unterstützt dabei Unternehmen, Verwaltungen und andere Organisationen bei der Konzeption und Umsetzung von Lösungen zur sicheren und effizienten Verwaltung und Nutzung mobiler Endgeräte. Die Relution GmbH ist der Anbieter der gleichnamigen Standardsoftware für Mobile Device Management (MDM). Durch „Made in Germany“ erfüllt die Lösung höchste Anforderungen an Datenschutz und Datenhoheit – mit vollständiger DSGVO-Konformität und dem flexiblen Betrieb On-Premises oder in einer verschlüsselten deutschen Cloud. Mit der intensiven Zusammenarbeit beider Unternehmen profitieren Kunden von der Kombination aus modernster Technik und bedarfsgerechter Beratung für die plattformübergreifende Verwaltung von mobilen oder stationären Endgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptops aus einer Hand.

Die Relution-Plattform ermöglicht eine zentrale, benutzerfreundliche Geräteverwaltung – unabhängig vom Betriebssystem (iOS, Android, Windows) oder Gerätemodell. Auch BYOD-Szenarien (Bring Your Own Device) lassen sich sicher und effizient abbilden. Dank Unterstützung für Apple ADE, Android Zero Touch und Windows Autopilot ist eine schnelle und automatisierte Gerätebereitstellung gewährleistet.

Zur Steigerung von Effizienz und Produktivität können dank des Mobile Application Managements (MAM) sowohl interne als auch externe Apps auf ausgewählten Geräten bereitgestellt werden – mit einem transparenten Genehmigungsprozess, der hohe Standards und die Skalierbarkeit sichert. Durch die Integration bestehender Systeme können lokale Dateifreigaben wie SMB und WebDAV für den sicheren Zugriff auf wichtige Dokumente und Inhalte genutzt werden. Zudem ermöglicht die Anbindung lokaler Benutzerverzeichnisse eine systemübergreifende Authentifizierung.

audius ist Spezialist für das Mobile Device Management. Aus der Erfahrung vieler Projekte in unterschiedlichen Branchen haben die Experten von audius eine strukturierte Vorgehensweise sowie bewährte Konfigurationen, Policies und Best Practices entwickelt, die die individuellen Anforderungen der Kunden von der Strategieberatung und Konzeption über die Implementierung und die Umsetzung spezifischer Use Cases für das Mobile Device Management bis hin zu Schulungen und Betrieb begleitet – auch als Managed Service. Zudem betreibt audius praxisnahe Referenzumgebungen für verschiedene Produktplattformen – einschließlich Relution -, um neue Features zu testen und Best Practices zu validieren.

„Durch unsere langjährige Erfahrung im MDM-Bereich verstehen wir die individuellen Anforderungen der Kunden schnell und wissen, worauf es bei der zentralen Verwaltung und Absicherung mobiler Endgeräte ankommt“, erklärt Matthias Ott, Bereichsleiter Device Management & Security bei audius. „Durch die Partnerschaft mit Relution bieten wir unseren Kunden eine umfassende und sichere Lösung für das MDM. Die Kombination aus unserer Expertise und der bewährten Technologie von Relution schafft eine optimale Grundlage für eine leistungsfähige, rechtskonforme und zukunftssichere Nutzung mobiler Endgeräte.“

Stefan Jauker, CTO bei Relution, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit audius. Die Beratung und Serviceleistungen der audius und unsere Technologie ergänzen sich hervorragend. So schaffen wir für unsere Kunden nicht nur eine erhöhte Effizienz und Sicherheit, sondern auch eine transparente und skalierbare Verwaltung ihrer mobilen Geräte. Dabei legen wir größten Wert auf maximalen Komfort, europäische Sicherheitsstandards und einen deutschen Support.“

Weitere Informationen zum Mobile Device Management mit Relution:

https://www.audius.de/de/produkte-services/services/mobile-device-management/relution

Ergänzende Bildunterschrift: v.l.n.r. Matthias Ott, Christian Langanki (beide audius), Moritz Mahlmann, Stefan Jauker, Frank Schädel (jeweils Relution), Marc Bittig (audius) sowie Lars Brändle (Relution) freuen sich auf die Zusammenarbeit von audius und Relution beim MDM

Zusammenfassung

Softwareanbieter Relution und das Beratungshaus audius arbeiten künftig beim Mobile Device Management eng zusammen, um Kunden plattformübergreifend eine komfortable Lösung für die Verwaltung von Endgeräten nach höchsten Sicherheitsstandards anbieten zu können.

Keywords

Mobile Device Management, MDM, Mobile Application Management, Managed Service, DSGVO, Datenschutz, Deutschland, Made in Germany

Kontakt Vertrieb: Herr Matthias Ott, E-Mail: Matthias.Ott [at]audius.de, Telefon: +49 (7151) 369 00 – 0

audius GmbH, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt, Deutschland

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

audius SE

Frau Sandra Honner

Mercedesstraße 31

71384 Weinstadt

Deutschland

fon ..: +49 7151 369 00 0

web ..: https://www.audius.de

email : sandra.honner@audius.de

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die nahezu 700 Mitarbeiter an 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

Das audius Team für Enterprise Mobility Management (EMM) bündelt die langjährige Erfahrung aus vielen Projekten im Mobile Device Management (MDM) in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensgrößen zu schnell umsetzbaren Best Practices. Es pflegt eine intensive Zusammenarbeit mit allen relevanten Herstellern von MDM-Plattformen wie insbesondere Jamf und ist Mitglied im Apple Consultants Network.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 9461 220

email : audius@bloodsugarmagic.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silberinvestitionen beliebt wie nie Digitale Dokumentenprozesse neu gedacht: konzeptwerk setzt auf d.velop documents