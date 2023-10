Auf Gold setzen

Der Goldpreis wird weiter diversen Schwankungen und Einflüssen ausgesetzt sein.

Im September verlor der Goldpreis 3,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Der Israelkrieg führte zu einem steigenden Goldpreis. Ein steigendes Rezessionsrisiko herrscht zusätzlich in den USA vor. Inflationsvolatilität und Zentralbankkäufe werden auf den Goldpreis einwirken und einem möglichen Abwärtstrend entgegenwirken. Als Herausforderung für den Preis des Edelmetalls wirken ein starker US-Dollar und steigende Renditen von zehnjährigen US-Staatsanleihen. Da muss man sich wohl auf einen schwankenden Goldpreis einstellen. Dennoch ist es empfehlenswert einen Teil des Vermögens auch im Hinblick auf die private Altersvorsorge im Goldbereich anzulegen.

Nicht nur in den USA, auch in Europa gibt es Risiken, die sich positiv auf den Goldpreis auswirken können. Da wären zum Beispiel die steigenden Schuldenkosten Italiens. Die Staatsverschuldung dort ist immer noch hoch, sie ist nicht zurückgegangen. Die Regierung in Italien hat die Haushaltsdefizitziele vor kurzem erhöht. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter geht zurück. Da hat Italien also ähnliche Probleme wie Deutschland im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel.

Da hat es Japan geschafft, dass Arbeitnehmer länger am Erwerbsleben teilnehmen und auch die Beteiligung von Frauen konnte erhöht werden. Trotz Inflation und hohen Preisen ist es nicht einfach privat Vorsorge zu betreiben. Wer sich auf dem Goldmarkt umschaut, die Lagerung von physischem Gold scheut, kann sich Goldunternehmen wie etwa Condor Gold oder Calibre Mining anschauen.

Condor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/condor-gold-plc/ – besitzt drei Projekte in Nicaragua. Besonders von Interesse ist das La India Goldprojekt.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – ist ein in Nord- und Südamerika tätiger Produzent. Die vierte Quartals-Goldproduktion in Rekordhöhe (fast 74.000 Unzen Gold) konnte das Unternehmen nun vermelden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

