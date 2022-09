Auf Gold und Kupfer setzen macht Sinn

Der Gold- und der Kupferpreis entwickelten sich vor längerer Zeit meist gegenläufig. Anders war es in den letzten Jahren.

Kupfer, auch Dr. Copper genannt, zeigt wirtschaftliche Schwäche- oder Stärkephasen an. Denn der Kupferpreis orientiert sich normalerweise an der wirtschaftlichen Entwicklung. Gold dagegen gewinnt in Krisenzeiten an Attraktivität. Und wie die Geschichte zeigt, hat das Edelmetall durch alle unsicheren und wirtschaftlich problematischen Zeiten seinen Wert behalten. In der Industrie hat Gold heute an Bedeutung gewonnen. In Ländern wie China oder Indien wächst der Mittelstand. Und mit wachsendem Wohlstand sollte auch der Wunsch nach Goldschmuck oder Goldanlagen steigen. Zur gleichen Zeit nimmt die Zahl der Megastädte zu, immer mehr Menschen zieht es in die großen Städte. Dies steigert die Nachfrage nach Fahrzeugen, Infrastruktur und belebt die Baubranche – gut für Kupfer.

Momentan bremsen die steigenden Preise den Bausektor etwas aus. Kupfer wird jedoch in den kommenden Jahren von der zunehmenden E-Mobilität profitieren. So verschlingt ein E-Fahrzeug drei- bis viermal so viel Kupfer wie herkömmliche Fahrzeuge. Gold steht bei Anlegern, so auch die jüngste Umfrage des forsa-Instituts, an erster Stelle zusammen mit Aktieninvestments. Die Umfrage des Vorjahres brachte das gleiche Ergebnis. Negative Realzinsen und die hohen Inflationsraten sollten weiterhin für Attraktivität beim Edelmetall sorgen. Anleger, die an Gold als Werterhaltungsmittel und auch an Kupfer als Zukunftsmetall glauben, können sich Unternehmen, die beide Rohstoffe im Boden besitzen, genauer anschauen.

Da wäre etwa Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=hjMOlKsq7yI – mit seinem Flaggschiffprojekt The Lost Cities in Ecuador, welches Gold und Kupfer enthält.

Auch Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=AKRaByH5xMo – setzt auf Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt die Cervantes-Liegenschaft in Mexiko und die historischen Tombstone-Liegenschaften in Arizona.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

