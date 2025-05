Auf Wachstumskurs: Bildungsanbieter GFN eröffnet Standort in Bielefeld

GFN jetzt auch in Bielefeld: IT-Umschulungen, Weiterbildungen & Coachings für den beruflichen Neustart – gefördert & praxisnah. Erster Umschulungsstart am 16. Juni in der Wilhelmstraße!

GFN, einer der bundesweit größten Bildungsanbieter mit IT-Spezialisierung, bietet ab sofort in Bielefeld ein umfangreiches Kursprogramm an. Am neuen Standort in der Wilhelmstraße, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, bereitet das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg Arbeitsuchende auf einen beruflichen Neuanfang vor. Auch Berufsrückkehrer und Quereinsteiger finden bei GFN das passende Kursangebot für den Einstieg in zukunftssichere Jobs.

„Zahlreiche mittelständische Unternehmen, IT-Start-ups und eine starke Positionierung im Dienstleistungsbereich machen Bielefeld zu einem Wirtschaftsstandort mit steigendem Bedarf an qualifizierten Fachkräften“, erklärt Pascal Maerz, Standortleiter des neuen GFN-Trainingscenters, den Schritt in die Region Ostwestfalen-Lippe. „Mit unserem Kursangebot reagieren wir auf die neuen Anforderungen der Arbeitswelt und bieten insbesondere Umschulungen und Weiterbildungen im IT- und digitalen Bereich an.“

Teilnehmende profitieren von Kooperationen mit Marktgrößen der Softwarebranche wie Microsoft oder SAP – und von Zertifikaten, die ihnen die Türen in aussichtsreiche Jobs und Branchen öffnen.

IT- und kaufmännische Umschulungen

Wer seinen Berufsabschluss nachholen und in einem IT-Beruf Fuß fassen möchte, hat mit einer Umschulung zum/zur Fachinformatiker:in oder Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement sehr gute Einstiegschancen – und kann bereits am 16. Juni in die Umschulung starten.

Für Arbeitsuchende, die sich mehr für betriebswirtschaftliche Aufgaben interessieren, ist am GFN-Trainingscenter Bielefeld bald auch die Umschulung zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement im Angebot. Alle Umschulungen dauern etwa 2 Jahre, inklusive einer mehrmonatigen Praxisphase in einem Betrieb, und schließen mit dem anerkannten IHK-Berufsabschluss ab.

Coaching und berufliche Weiterbildung aus einer Hand

Das Angebot an kompakten Online-Weiterbildungen umfasst Kurse für jedes Level, die bequem von zuhause aus absolviert werden können. Unter anderem werden Schulungen und Zertifizierungen in den Bereichen Programmierung, IT-Administration, Webdesign, Projektmanagement und Online-Marketing angeboten.

Wer sich hinsichtlich seiner beruflichen Ziele noch unsicher ist oder Unterstützung beim (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt braucht, kann zusätzlich zur beruflichen Weiterbildung ein staatlich gefördertes Einzelcoaching absolvieren.

Kostenlos weiterbilden mit staatlicher Förderung

Mit dem Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit ist die Teilnahme an einer Umschulung oder Weiterbildung bei GFN kostenfrei. Auch andere Förderungen wie die Weiterbildungsprämie oder das sogenannte Weiterbildungsgeld sind möglich. Das Team am GFN-Trainingscenter Bielefeld steht gerne für eine unverbindliche Beratung zu den Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

Die GFN GmbH begleitet als Bildungsanbieter mit IT-Spezialisierung deutschlandweit Menschen bei ihrer Weiterbildung und beruflichen Neuorientierung. Der Schwerpunkt des 1997 gegründeten Unternehmens liegt auf marktorientierten IT-Umschulungen und -Weiterbildungen für Arbeitsuchende sowie für förderfähige Beschäftigte. Auch bedarfsorientierte Coachings mit individuellen Schwerpunkten werden angeboten. Kooperationen mit führenden Herstellern der Softwarebranche und international anerkannte Zertifizierungen, unter anderem von Microsoft, SAP und PRINCE2, gewährleisten ein hochwertiges, am fachlichen und technologischen Fortschritt orientiertes Schulungsangebot. Der trainergeleitete Präsenz- und Online-Unterricht findet bundesweit an über 400 Trainingscentern und Kooperationsstandorten sowie ortsunabhängig im virtuellen Klassenzimmer statt. Seit September 2020 gehört die GFN GmbH zur Amadeus-FiRe Gruppe.

