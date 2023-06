Auf Wachstumskurs: EITCO-Gruppe und tribus IT fusionieren

Mit der Übernahme des IT-Unternehmens tribus IT zum 02.06.2023 intensiviert die European IT Consultancy (EITCO) ihre Kompetenzen im Bereich Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management.

Berlin / Bonn, am 07.06.2023 – mit der Übernahme des IT-Unternehmens tribus IT zum 02.06.2023 intensiviert die European IT Consultancy (EITCO) ihre Kompetenzen im Bereich Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management. Wie die Geschäftsführung der EITCO mitteilte, verfolgt das Unternehmen mit der strategischen Investition Wachstumsziele.

Wachstum durch Firmenübernahme

Die EITCO, Digitalisierungsberater und Anbieter von Software für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, verstärkt ihre Ausrichtung in den Bereichen Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management durch die Übernahme von tribus IT. Das Unternehmen bringt aus seinen bisherigen Tätigkeiten Erfahrungswerte aus rund 55 Jahren Unternehmensgeschichte mit.

tribus IT sieht den Zusammenschluss mit der European IT Consultancy vor allem als Chance. „Wir freuen uns sehr nun ein Teil der EITCO zu werden. Die Einstellung der Mitarbeitenden sowie die Gespräche, die es mit der EITCO-Geschäftsführung gegeben hat, bestärken uns in der Überzeugung, dass wir gemeinsam mit der EITCO künftig noch mehr spannende Digitalisierungsprojekte umsetzen werden“, sagt Thorsten Dietz, Geschäftsführer von tribus IT.

Auch die Geschäftsführung der EITCO ist optimistisch gestimmt: „Unseren Fokus auf modernes Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management bestärken wir durch die Kooperation. Dadurch werden wir künftig branchenübergreifend noch mehr Kunden zu ihrer digitalen Unternehmenstransformation befähigen können. Aus diesem Grund freuen wir uns mit den Mitarbeitenden von tribus IT viele erfahrene Expertinnen und Experten mit an Bord zu haben.“

– Siegfried Klein und Jens Lehmann, Geschäftsführung der EITCO

Synergien nutzen – das bezweckt der Firmenzusammenschluss

tribus IT verfügt über ein starkes Portfolio an Kunden aus dem DMS- und ECM-Umfeld. Als Partner insbesondere von d.velop und Hyland sind die Mitarbeitenden von tribus IT zudem mit den führenden Lösungen am Markt vertraut. Neben dem intensivierten Fokus im Bereich Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management soll durch die Übernahme von tribus IT das Wachstum der EITCO-Gruppe beschleunigt und die Innovationskraft weiter ausgebaut werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EITCO

Frau Saskia Schunk

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (30) 408191 0

web ..: https://www.eitco.de/

email : sschunk@eitco.de

EITCO ist ein produktunabhängiger Digitalisierungsberater mit Standorten in Berlin und Bonn und führend in der Entwicklung und dem Einsatz von digitalen Lösungen in verschiedenen Branchen. Getreu dem Leitbild „Your Digital Future“ optimieren die Mitarbeitenden der EITCO IT-gestützte Prozesse auf intelligente Art und Weise. Dabei bauen sie auf Erfahrungswerte aus mehr als 40 Jahren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der EITCO.

Pressekontakt:

EITCO

Herr Kevin Rhinow

Potsdamer Platz 10 10

10785 Berlin

fon ..: +49 (30) 408191-382

email : KRhinow@eitco.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nicola Mining: Bohrer auf dem Kupferprojekt New Craigmont drehen sich PTG Private Equity: Privatkapital als Alternative zu kotierten Aktien.