Aufbewahrung für Lockout-Tagout: Tafeln und Stationen mit Zubehör

Lockout-Verriegelungen und Tagout-Sicherheitskennzeichnungen ordentlich und gut sichtbar aufbewahren. Für diesen Zweck gibt es verschiedene Tafeln und Stationen, wie auch Shadowbaords bei MAKRO IDENT.

Für die unterschiedlichen Wünsche und Anforderungen hat MAKRO IDENT die passende Lockout-Tafel im Sortiment. Diese gibt es standardmäßig für 5, 10, 20 und 36 Personen. Individuelle Shadowboards werden nach Kundenwunsch auch für mehr Personen produziert. Hier ist der Kunde frei in der Gestaltung: es kann das eigene Logo, wie auch Schatten, Linien, Umrandungen usw. farbig aufgebracht werden. Ebenso sind Listen auf das Board mit aufzudrucken. Verschiedenes Zubehör, Verriegelungen, Schlösser usw. nach Wunsch wird auf dem Shadowboard aufgebracht. Hilfestellung und Unterstützung erhält man direkt vom MAKRO IDENT Customer Service.

Neben den Schlösserstationen verfügt MAKRO IDENT auch über einige verschiedene Lockout-Stationen. Entweder offen oder abschließbar. Für spezielle Arbeitsumgebungen gibt es auch explosionsgeschützte Lockout-Stationen für den Einsatz in Zone 2.

Alle Tafeln und Stationen sind ohne Inhalt erhältlich und werden – ganz nach Kundenwunsch – auch bestückt. Der Anwender schöpft hier aus einem sehr großen Sortiment an Lockout-Tagout Verriegelungen und Kennzeichnungen. Erhältlich sind bei MAKRO IDENT mehr als 38.000 Brady-Produkte, wie auch Lockout-Tagout Systeme von MasterLock, Abus, Catu, Tyco, Panduit etc. Was noch nicht im Sortiment ist, kann in den meisten Fällen für den Kunden besorgt werden.

Für die Bestückung der Tafeln und Stationen können auch individuelle Sonderanfertigungen an Sicherheitsschlössern und Sicherheitskennzeichnungen angefertigt werden. Die Sicherheitsschlösser sind in verschiedenen Farben, Bügelhöhen, Bügeldurchmessern und Materialien erhältlich. Schlösser, speziell für den elektrischen Bereich, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Diese sind verfügbar mit geschütztem und isoliertem Kabelbügel (4,7 mm Durchmesser) oder mit Nylonbügel (6,5 mm Standarddurchmesser). Isolierte Zylinder sorgen außerdem für einen zusätzlich guten Schutz.

Bei Sonderanfertigungen können Schlösserserien auch untereinander gemischt werden. Dies trifft in diesem Falle auf die STANDARD-Modelle Nylon-Stahl 71/40, Nylon-Nylon 71PS/40 und alle COMPACT-Serien zu. Möglich sind hier bis zu 14.500 Key Different Schließungen. Key Different = unterschiedlich schließend. Somit sind unendlich viele gleichschließende Schließungen möglich. Auch werden für spezielle Lösungen MasterKeys (Hauptschlüssel) und Grand MasterKey (Generalschlüssel) erstellt. Diese sind sinnvoll, wenn Mitarbeiter- oder Abteilungs-bezogene Schlösserlösungen (Gruppenschließungen) erstellt werden müssen.

Für höchste Sicherheit mit maximalem Schutz sorgen die neuen Brady-Schlösser vom Typ SAFEKEY. Auch diese sind in verschiedenen Farben erhältlich. Aufgrund des einzigartigen, patentierten eckigen Schlüssels sind hier sogar 100.000 Key Different Schließungen möglich. Diese Schlösser eignen sich besonders, wo die STANDARD-Serie für kundenspezifische Schlösserlösungen mit MasterKeys und Grand MasterKey zu wenig Schließungen bieten.

Alle Schlösser werden – nach Kundenwunsch – selbstverständlich auch graviert. Ein- oder mehrzeilig, auf nur einer Seite, 2, 3 oder vier Seiten. Das heißt: Vorder-, Rückseite, und seitlich. Die Schlüssel zu jedem Schloss können ebenfalls mit graviert werden.

Sonderanfertigungen werden auch für alle Tagout Warn- und Sicherheitsanhänger realisiert. Egal was der Kunde aufgedruckt haben möchte: ob Logo, Text, Symbole in irgendeiner Zusammenstellung usw. – es wird genau so produziert, wie der Kunde es haben möchte. Auch alle Arten von Sicherheitsschildern, Sicherheits- und Hinweistafeln für den Innen- und Außenbereich.

MAKRO IDENT ist zertifizierter Brady GOLD-EXPERT Partner und seit einigen Jahren der bekannte Brady Premium-Distributor in Deutschland. Über 38.000 Brady-Artikel befinden sich im Sortiment, sowie weitere andere Arbeitssicherheits-Produkte anderer Herstellern wie Abus, MasterLock, Catu usw.

Ein Brady-Distributor wird ausschließlich dann als GOLD-EXPERT Partner geführt, wenn dieser an allen Produktschulungen teilgenommen hat, die Artikel anwenden und bedienen kann und einige andere Voraussetzungen erfüllt sind. Aus diesem Grund können Kunden sicher sein, dass sie eine sehr gute Beratung wie auch ein sehr gutes Produkt- und Fachwissen bei MAKRO IDENT vorfinden. Freundliche Beratung und schnelle Bearbeitung von Anfragen und Aufträgen ist eine Selbstverständlichkeit, wie auch die Lieferungen in alle EU-Länder und der Schweiz.

Weitere Informationen über die Lockout-Tafeln und -Stationen sind zu finden unter folgendem Link:

www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/lockout-tafeln.html

