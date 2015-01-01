Aufblasbare Werbeträger schaffen markante Bühnen für Marken bei Events

Inflatables bieten flexible Sichtbarkeit und Anpassungsmöglichkeiten, die Veranstaltungsflächen in erkennbare Markenbühnen verwandeln.

Bei Veranstaltungen gewinnen räumlich und visuell wirkende Elemente zunehmend an Bedeutung. In diesem Kontext kommen aufblasbare Konstruktionen verstärkt zum Einsatz, weil sie große Flächen mit geringem Logistikaufwand bespielen lassen. Beispiele für solche Anwendungen sind gezielt positionierte Pavillons, Torbögen, Säulen oder maßgeschneiderte Hüllen, die als Blickfang fungieren und zugleich Orientierungspunkte bieten. Aufblasbare Werbeträger, die in verschiedenen Formen und Größen konzipiert werden können, um Markenbotschaften technisch und gestalterisch sichtbar zu transportieren sind hier die erste Wahl.

Die Einsatzbereiche reichen von Messeauftritten über Sportveranstaltungen bis zu Freiluftfestivalflächen. Entscheidend für die Wirkung sind Materialwahl, Druckqualität und Stabilisierungslösungen, damit Form und Botschaft auch bei Wind- und Wetterbedingungen erhalten bleiben. Zulässige Befestigungs- und Prüfroutinen sowie der sichere Umgang mit Gebläsen und elektrischen Komponenten sind Teil der Planungsprozesse, damit der Betrieb unter Veranstaltungsbedingungen zuverlässig funktioniert. Zudem beeinflussen Packmaß und Aufbaudauer Kosten- und Zeitplanung; kompakte Lösungen erleichtern Transport und Lagerung.

Bei der Abstimmung von Formaten mit Kommunikationszielen sind modulare Konzepte vorteilhaft: Systeme, die sich in Größe, Bedruckung und Beleuchtung anpassen lassen, unterstützen verschiedene Veranstaltungsformate ohne aufwendigen Materialaustausch. Parallel gewinnen ökologische Kriterien an Bedeutung; wiederverwendbare Materialien und recyclingfähige Komponenten werden stärker berücksichtigt, um Nachhaltigkeitsanforderungen von Auftraggebern zu erfüllen. Betreiber und Veranstalter schauen zudem auf Wartbarkeit und Reparaturfreundlichkeit, da kleine Beschädigungen vor Ort behoben werden sollen.

In der praktischen Umsetzung verbindet die Technik die Anforderungen an Sichtbarkeit, Sicherheit und Logistik. Die Integration von Beleuchtung, Druck- und Befestigungstechnik sowie der abgestimmte Service für Transport und Aufbau ermöglichen einen geplanten Einsatz im Veranstaltungsumfeld. Abschließend verweist die Firma auf weiterführende Informationen und Kontaktmöglichkeiten: www.skanbo.com.

Seit über 20 Jahren sind wir führender Anbieter von aufblasbaren Werbeträgern (Inflatables) und Displays. Unser Produktsortiment umfasst über 200 Produkte, unter denen sich Klassiker wie Plakatständer, Stehtische, Bodenplakatrahmen und aufblasbare Werbung (Werbesäulen) befinden.

Alle Produkte werden individuell gefertigt und nach Kundenwunsch gebrandet. Ständige Innovationen sind für uns ein Fixbestandteil, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Eventservice und Eventtrailer ergänzen das Kundenservice.

