Aufgepasst und nicht versäumt: PLC Ultima ist auf dem Vormarsch

Was Alex Reinhardt mit PLC Ultima geschaffen hat, sucht ihresgleichen

Unglaublich was der quirlige Unternehmer Alex Reinhardt mit seinem Coin PLC Ultima geschaffen hat. Diese Art des passiven Einkommens ist der Zeit um einiges voraus.

PLC Ultima ist eine der vielversprechendsten Kryptowährungen auf dem Markt. Es handelt sich hier um ein komplettes System (Ultima Wallet, Ultima Farm, PLC Card – für Krypto- und Fiat-Geld). Der Coin verbreitet sich schnell und ist sehr gefragt. Der Hauptgrund dafür ist das Minting. Mit Hilfe von Minting können neue Coins ganz leicht und direkt zum Beispiel auf einem Smartphone abgebaut werden. Sie werden in der Ultima Farm gemintet. Man braucht dazu keine komplizierte Ausrüstung und enorme Energiekosten. Und das wichtigste: PLC Ultima wird an den weltweit führenden Börsen verkauft.

Ganz einfach mit dem Handy

Im Prinzip haben die PLCU-Benutzer eine sehr einfache Nutzung auf ihrem Smartphone, welche statt „normales Geld“ die digitale PLCU-Kryptowährung ausgibt. Außerdem werden in Zukunft ständig neue Optionen eingeführt, um PLCU gegen Fiat-Geld (z.B. Euro) und andere Kryptowährungen oder echte Waren tauschen zu können.

Wie viele neue Coins gemintet werden, hängt davon ab, wie viele Coins bereits hineingesteckt wurden: Je mehr PLCU in den einzelnen Farmen sind, desto mehr neue Coins werden diese minten. Und das ist übrigens noch nicht alles, was man mit PLC Ultima machen kann. Die neue Plattform bietet allen Benutzern auch Zugang zu einzigartigen Tools zur Schaffung einer zusätzlichen Profitquelle auf Basis von PLCU. Mit der Plattform bekommt jeder die Möglichkeit, zu profitieren und einen passiven Profit zu erzielen. Die Blockchain-Technologie erledigt fast alles für die Benutzer. Um zu profitieren, benötigen man kein technisches Wissen, keine wirtschaftliche Ausbildung oder Erfahrung mit Kryptowährungen. Alles, was man braucht, ist ein Smartphone.

Jeder Interessent kann sich PLC Ultima anschließen, um dann selbst davon zu profitieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Future Concept GmbH

Herr Dirk Fricke

Marina Cape/Appartment 13/14

8217 Aheloy

Bulgarien

fon ..: 00359596223396334

web ..: https://plcultima.com/de

email : dirkfricke88@gmail.com

Der vollständige Name des Projekts und des Coins selbst lautet also PLC Ultima. Sie ist eine der vielversprechendsten Kryptowährungen auf dem Markt. Es handelt sich hier um ein komplettes System (Ultima Wallet, Ultima Farm, PLC Card – für Krypto- und Fiat-Geld). Der Coin verbreitet sich schnell und ist sehr gefragt. Der Hauptgrund dafür ist das Minting. Mit Hilfe von Minting können neue Coins ganz leicht und direkt zum Beispiel auf einem Smartphone abgebaut werden. Sie werden in der Ultima Farm gemintet. Man braucht dazu keine komplizierte Ausrüstung und enorme Energiekosten. Und das wichtigste: PLC Ultima wird an den weltweit führenden Börsen verkauft.

Pressekontakt:

Future Concept GmbH

Herr Dirk Fricke

Marina Cape/Appartment 13/14

8217 Aheloy

fon ..: https://plcultima.com/de

email : dirkfricke88@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

(Berlin/ Chemnitz) Mobilitätswende oder nicht? Droht dem Verbrenner die endgültige Verbannung?