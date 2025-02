Aufregende Bohrergebnisse von Arizona Gold & Silver

Bohrungen ergaben beim Philadelphia-Projekt von Arizona Gold & Silver hochgradige Abschnitte

Die ersten Analyseergebnisse der ersten beiden Löcher des Kernbohrprogramms ergaben auf 55,8 Meter einen Goldgehalt von 1,27 Gramm je Tonne Gestein, 2,5 Gramm Silber je Tonne Gestein sowie zum Teil hochgradige Abschnitte (Claim Rising Fawn). CEO Mike Stark von Arizona Gold & Silver (ISIN: CA04051N1096, WKNA3EWF3) zeigte sich hocherfreut: „Zunächst einmal liegt es über einem Gramm, das ist hier unser Ziel. Das ist unser Cutoff. Und in diesem Fall haben wir ihn um mehr als 25 Prozent, nämlich 1,27 Gramm, überschritten. Und das Beste ist, dass die Ergebnisse von Rising Fawn direkt an der Oberfläche beginnen, es also keinen Abraum gibt, was eine Seltenheit darstellt. Die Bohrungen werden weitergehen. Wir sind also mit dem Ergebnis sehr zufrieden“. Auch betrage bei der derzeit in Betrieb befindlichen Moss-Mine der Goldgehalt 0,5 %. Die ersten Ergebnisse beim Philadelphia-Projekt seien also extrem viel höher, rund zweieinhalb Mal so viel. Das Philadelphia-Projekt liegt im Nordwesten von Arizona in den Black Mountains im Mohave County. Die Moss Mine, ein Tagebau-Haufenlaugungsbetrieb, ist rund zehn Kilometer entfernt.

Die Analyseergebnisse des Philadelphia-Projektes stammen aus den Zielgebieten Rising Fawn und Red Hill. Auf dem Claim Rising Fawn fanden bereits früher Abbauarbeiten statt. Bei Rising Fawn ergaben sich unter anderem ein Abschnitt bei 39,02 bis 40,24 Metern mit 24,5 Gramm Gold und 3,9 Gramm Silber je Tonne Gestein sowie bei 51,98 bis 54,73 Metern mit 5,95 Gramm Gold und 9,3 Gramm Silber je Tonne Gestein. Beim 563 Meter entfernten Gebiet Red Hills durchschnitt das Bohrloch 13,23 Meter mit 1,21 Gramm Gold je Tonne Gestein. Weitere Analyseergebnisse aus den Bohrungen wird es geben, sobald sie vollständig vorliegen, denn es liegen noch viele Bohrlöcher im Labor und werden mit Spannung erwartet.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.

