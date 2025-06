Aurania berichtet über die Bekanntmachung von ARCOM in Ecuador

Toronto, Ontario, 11. Juni 2025 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (- www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high-grade-and-ready-to-ship-nickel-at-a-beach-in-france/ -) („Aurania“ oder das „Unternehmen“) berichtet über eine Resolution, die vor kurzem von der ecuadorianischen Kontroll- und Regulierungsbehörde („ARCOM“ spanische Abkürzung) im Zusammenhang mit einer neuen Verwaltungsgebühr für den Bergbausektor vorgelegt wurde. Dieser Beschluss wurde noch nicht im offiziellen Register veröffentlicht und ist daher unseres Wissens nach noch nicht in Kraft.

Die Absicht dieser Resolution ist es, dass alle Teilnehmer der Bergbau-/Explorationsindustrie in Ecuador die Bemühungen der ARCOM finanzieren, den illegalen Bergbau zu stoppen, die Aufsicht zu stärken und die operativen Kapazitäten der ARCOM zu verbessern.

Das Dokument enthält Bewertungen des Betrags, den jedes Bergbau-/Explorationsunternehmen auf der Grundlage der Art der Regelung, der Größe der Konzessionen und des Stadiums der Exploration zahlen soll. In der vorgeschlagenen Form müsste das Unternehmen in diesem Jahr bis zum 31. Juli etwa 24 Millionen US-Dollar zahlen. Diese Summe ist untragbar und entspricht etwa dem Zehnfachen des Betrags, den das Unternehmen für seine jährlichen Konzessionsgebühren in Ecuador zahlt.

Das Unternehmen arbeitet mit der Rechtskommission der Bergbaukammer Ecuadors und allen anderen Bergbau-/Explorationsunternehmen in Ecuador zusammen, um sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden verstehen, dass diese Gebühr nicht durchführbar ist und wahrscheinlich die gesamte Bergbau-/Explorationsindustrie in Ecuador gefährden wird. Wenn die Entschließung in ihrer jetzigen Form umgesetzt wird, würde die Verordnung zu einer untragbaren Kostenbelastung für die in diesem Sektor tätigen Unternehmen führen und könnte das Vertrauen in die Kohärenz der ecuadorianischen Rechtsvorschriften und das Engagement für die Entwicklung des Bergbaus untergraben.

Das Unternehmen hat sich auf höchster Ebene an die ecuadorianische Regierung gewandt und wird die Gespräche mit der Bergbaukammer von Ecuador und den jeweiligen Rechtsberatern des Unternehmens fortsetzen, da gemeinsame Anstrengungen der Branche unternommen werden, um die Umsetzung dieser Verordnung zu verhindern. Das Unternehmen wird Optionen für weitere Maßnahmen prüfen.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen , das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities – Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd -.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen bezüglich des ARCOM-Beschlusses, seiner Auswirkungen auf das Unternehmen und den Bergbausektor in Ecuador sowie Auranias Zielsetzungen, Ziele und Zukunftspläne im Hinblick auf den ARCOM-Beschluss. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich des aktuellen Status des ARCOM-Beschlusses und der Auslegung der Anwendung des Beschlusses. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Bemühungen, die zuständigen Behörden davon abzubringen, mit der ARMCOM-Resolution fortzufahren, die Veröffentlichung der ARCOM-Resolution in ihrer gegenwärtigen Form, eine Anwendung der ARCOM-Resolution mit schwerwiegenderen Folgen als derzeit angenommen und ein Mangel an Optionen für weitere Maßnahmen, einschließlich rechtlicher Schritte, die keine angemessene Abhilfe schaffen würden, sowie allgemein die zusätzlichen Risiken, die in unseren Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ (verfügbar unter www.sedarplus.ca) aufgeführt sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen. Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiervorschriften vorgeschrieben.

