Aurania ernennt Thomas Ullrich zum Sonderberater, um die Weiterentwicklung strategischer Projekte zu unterstützen

Toronto, Ontario, 23. Juli 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FWB: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Board of Directors Herrn Thomas Ullrich mit sofortiger Wirkung zum Sonderberater des Unternehmens ernannt hat.

– Herr Ullrich ist derzeit unabhängiges Mitglied des Board of Directors des Unternehmens und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Geowissenschaften.

– In enger Zusammenarbeit mit dem President und CEO von Aurania, Dr. Keith Barron, wird Herr Ullrich die Weiterentwicklung der Projekte von Aurania unterstützen, indem er strategische Beratung zu den operativen Aktivitäten und den Mineralexplorationsaktivitäten des Unternehmens leistet.

– Das Board of Directors hat Herrn Ullrich als Vergütung für seine Tätigkeit als Sonderberater 350.000 Aktienoptionen gewährt.

Tom Ullrich ist seit Juli 2022 ein hochgeschätztes Mitglied unseres Board of Directors und bringt umfangreiche technische Erfahrung in der Bergbauindustrie sowie in den Bereichen Kapitalmärkte, Projektbewertung und Projektentwicklung mit, sagte Dr. Keith Barron, Chairman, President und CEO des Unternehmens. Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Explorations- und Entwicklungsinitiativen sind wir davon überzeugt, dass Toms verstärktes Engagement und seine Unterstützung unsere Fähigkeit stärken werden, den Wert in unserem gesamten Projektportfolio zu erschließen und gleichzeitig unsere langfristige Strategie voranzutreiben.

Herr Ullrich verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Geowissenschaften. Seit 2016 ist er CEO und Vorstandsmitglied von Aston Bay. Zuvor war Herr Ullrich als Chefgeologe für Nordamerika bei Antofagasta Minerals plc tätig, wo er das Kupferpotenzial der Region durch umfassende Liegenschaftsbewertungen und die Leitung von Bohrprogrammen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada untersuchte. Vor seiner Tätigkeit bei Antofagasta war er als leitender Geologe bei Almaden Minerals beschäftigt, wo er das Bohrprogramm leitete, das zur Entdeckung der Silber-Gold-Lagerstätte Ixtaca in Mexiko führte. Herr Ullrich gründete außerdem das Ar-Ar-Geochronologie-Labor an der University of British Columbia und untersuchte während seiner Zeit an der Queens University die Cu-Au-Mine Candelaria in Chile. Herr Ullrich ist zudem Mitglied des technischen Beirats von American West Metals Limited.

Ich freue mich darauf, diese erweiterte Rolle zu übernehmen und enger mit dem Managementteam zusammenzuarbeiten, sagte Thomas Ullrich. Keith Barron, der CEO von Aurania, hat weltweit eine einzigartige und überzeugende Projektpalette zusammengestellt, darunter strategisch wichtige Projekte für kritische Mineralien. Ich freue mich darauf, zur Weiterentwicklung dieser Projekte beizutragen und Aurania bei ihren Bemühungen zu unterstützen, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

In seiner Funktion als Sonderberater, der die operativen Aktivitäten und Explorationsaktivitäten des Unternehmens berät und überwacht, kann Herr Ullrich auch bei der Bewertung strategischer Chancen, beim Projektmanagement, bei der Stärkung von Branchenbeziehungen und bei der Priorisierung spezifischer Initiativen innerhalb des Projektportfolios von Aurania mitwirken.

Thomas Ullrich wird während der Ausübung dieser Beratungsaufgaben weiterhin als Mitglied des Boards of Directors des Unternehmens tätig sein und dem Board of Directors Bericht erstatten.

Im Zusammenhang mit der vorgenannten Ernennung und gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährte das Board of Directors Herrn Ullrich am 22. Juli 2026 350.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,215 CAD. Diese Optionen sind ab dem Tag der Zuteilung fünf Jahre lang ausübbar und werden zu einem Drittel am Tag der Zuteilung sowie jeweils am ersten und zweiten Jahrestag des Zuteilungsdatums übertragen. Falls Herr Ullrich beabsichtigt, diese Aktienoptionen auszuüben, ist er allein für die Zahlung des gesamten Ausübungspreises verantwortlich.

Über Aurania

Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und Übersee liegt.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Corporate Development & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.:(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören die geplante Rolle und die Aufgaben von Herrn Ullrich als Sonderberater des Unternehmens sowie die Tatsache, dass das verstärkte Engagement und die Unterstützung von Herrn Ullrich die Fähigkeit des Unternehmens stärken werden, Wertpotenziale in seinem gesamten Projektportfolio zu erschließen und gleichzeitig die langfristige Strategie, die Ziele, Vorgaben, Zukunftspläne oder sonstigen Absichtserklärungen von Aurania zu unterstützen, sowie Auranias fortlaufendes Engagement bei der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Beteiligungen an Liegenschaften, sowie etwaige potenzielle Explorationsergebnisse oder daraus resultierende potenzielle Mineralisierungen und Auranias laufende Explorationsbemühungen in Frankreich, Italien, Ecuador und im Ausland. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen der Unternehmensleitung wider und basieren auf Annahmen sowie Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es zu keiner wesentlichen nachteiligen Veränderung der Metallpreise kommen wird und dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler behördlicher Lizenzen und der Marktlage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem die allgemeine Lage auf den Kapitalmärkten und insbesondere auf den Bergbaumärkten, etwaige Störungen der Lieferketten bei Rohstoffpreisen, Einschränkungen hinsichtlich der Arbeitskräfte und der Anwesenheit am Arbeitsplatz sowie lokale und internationale Reisebeschränkungen aufgrund von Krieg, Wetter, Pandemien oder aus anderen Gründen; das Ausbleiben oder Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen; die Unfähigkeit, bei Bedarf Finanzmittel zu beschaffen, einschließlich im Rahmen des Darlehens; einen allgemeinen wirtschaftlichen Abschwung, einen volatilen Aktienkurs, Streiks, politische Unruhen, Änderungen im Bergbauregulierungssystem, dem Aurania unterliegt; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine nachlassende Abhängigkeit des Marktes und der Branche von Edelmetallen, Kupfer und kritischen Mineralien; sowie jene Risiken, die in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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