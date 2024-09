Aurania gibt den Abschluss des Verkaufs seiner peruanischen Tochtergesellschaft an Palamina Corp bekannt

Toronto, Ontario, 23. September 2024 – Aurania Resources Ltd. ( TSXV : ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ – gibt bekannt, dass Palamina Corp. (TSXV: PA, OTCQB: PLMNF) den Erwerb von 100 % der Aktien der peruanischen Tochtergesellschaft von Aurania, Sociedad Minera Vicus Exploraciones S.A.C. („Vicus“), abgeschlossen hat, wie in der Pressemitteilung vom 10. Juni 2024 angekündigt.

Aurania erhielt 350.000 Stammaktien von Palamina Corp. und bekam eine 1 %ige Net Smelter Return („NSR“)-Lizenzgebühr als vollständige Zahlung für den Kauf von Vicus. Palamina hat die Option, jederzeit die Hälfte der NSR für 1.000.000 $ zurückzukaufen.

Das Kupfer-Silber-Projekt Pluma von Palamina ist der einzige Vermögenswert, der sich im Besitz von Vicus befindet. Es erstreckt sich über 9.800 Hektar im Nordosten Perus und Palamina S.A.C. beabsichtigt, seine Kupfer-Silber-Projekte Sora, Volcano und Galena in Vicus zu übertragen.

Über Palamina Corp.

Palamina ist ein Explorationsunternehmen mit einer Reihe von Goldprojekten im orogenen Goldgürtel von Puno im Südosten Perus. Palamina steigert den Wert seines Goldprojekts Usicayos durch Bohrentdeckungen. Palamina verfolgt auch eine Strategie des „Erwerbens und Haltens“ von Kupfer-Silber-Aktiva im Südosten und Nordosten Perus. Palamina hält eine 15,4 %ige Beteiligung an Winshear Gold Corp. (WINS:TSX.V) und eine 2 %ige NSR-Lizenzgebühr für alle seine Projekte. Winshear plant, im Jahr 2024 ein erstes Bohrprogramm auf seinem Goldprojekt Gaban durchzuführen. Palamina hat 71.284.836 Aktien im Umlauf und wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol PA und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol PLMNF gehandelt.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das Lost Cities – Cutucu Projekt, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca, sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen über das Aktienkaufabkommen mit Palamina Corp., den Abschluss des Verkaufs und Kaufs sowie alle Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Grundstücke von Aurania und die Bergbauaktivitäten von Aurania. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen, die von Aurania getroffen wurden, und auf Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Kupfer- und Edelmetallpreisen geben wird und dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen erhalten werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, erforderliche behördliche Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten oder Verzögerungen bei deren Erhalt, die Unfähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen und die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist.

