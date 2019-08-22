Auranias CEO veröffentlicht jährliches Schreiben an die Aktionäre

Toronto, Ontario, 7. Januar 2026 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass das jährliche Schreiben des Vorsitzenden, Präsidenten und CEO, Dr. Keith Barron, an die Aktionäre nun verfügbar ist. Um das vollständige Schreiben im PDF-Format auf der Website von Aurania einzusehen, klicken Sie bitte hier.

Im Laufe des letzten Jahres hat sich in meinem Kopf eine Idee herauskristallisiert, unterstützt durch den massiven Anstieg der Edelmetallpreise. Ich bin überzeugt, dass es eine Nische gibt, die nur darauf wartet, belegt zu werden.

– Dr. Keith Barron, Vorsitzender, Präsident und CEO, Aurania Resources Ltd.

Bild: Dr. Keith Barron bei einer Präsentation auf einer Konferenz, 2025.

Es hat mir gezeigt, dass der Hartgesteinsbergbau in Europa auf die richtige Art und Weise erfolgen kann: mit geringem Fußabdruck und in einer für die Gemeinschaft akzeptablen Weise.

– Dr. Keith Barron, Vorsitzender, Präsident und CEO, Aurania Resources Ltd.

Über Aurania

Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und Übersee liegt.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung, einschließlich des jährlichen Schreibens an die Aktionäre, enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen Aussagen zu den Zielen, Vorgaben oder Zukunftsplänen von Aurania, Aussagen zu Explorationsergebnissen, potenziellen Mineralisierungen, dem Portfolio des Unternehmens, der Schätzung von Mineralressourcen, der Exploration, dem Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs und Schätzungen der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Metallpreise geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen, einschließlich verschiedener lokaler behördlicher Lizenzen, und der Markt erhalten werden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien sind und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Nichterhalt oder Verzögerungen beim Erhalt der erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen; die Unfähigkeit, bei Bedarf Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten; die Unfähigkeit, die Mineralkonzessionsgebühren in Ecuador zu finanzieren oder deren Zahlung zu verlängern, wobei eine solche Nichtzahlung zum Verlust dieser Mineralkonzessionen führen könnte; die Unfähigkeit, die von der ecuadorianischen Kontroll- und Regulierungsbehörde (ARCOM) für den Bergbausektor auferlegten Verwaltungsgebühren zu finanzieren, was die Insolvenz des Unternehmens zur Folge haben könnte; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, volatile Aktienkurse, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauvorschriften; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine schwächere Nachfrage nach Edelmetallen und Basismetallen auf dem Markt und in der Industrie; sowie die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ aufgeführt sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die oben aufgeführte Liste der Risikofaktoren nicht vollständig ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden.Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

