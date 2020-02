Auryn schließt zusätzliche Tranche über 4,9 Millionen CAD$ in nicht vermittelter Privatplatzierung ab

Vancouver, Kanada – 27. Februar 2020 – Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE American: AUG) („Auryn“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/play/auryn-resources-getting-environmental-permits-to-start-drill-campaign-on-sombrero-soon/ ) freut sich bekannt zu geben, dass aufgrund des gestiegenen Interesses eine zweite Zuteilung im Rahmen der zuvor angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung durch die Ausgabe von zusätzlichen 3.062.500 Stammaktien (die „Aktien“) zum Preis von 1,60 CAD$ pro Aktie für einen Bruttoerlös von 4,9 Millionen CAD$ (das „Angebot“) abgeschlossen wurde. Auryn brachte durch die Ausgabe von 9.375.000 Stammaktien im Februar 2020 insgesamt 15 Millionen CAD$ auf, was das Unternehmen in eine starke finanzielle Position brachte. Bei der zweiten Zuteilung wurden keine Provisionen gezahlt.

Kommentar von Ivan Bebek, geschäftsführender Chairman und Direktor:

„2020 wird ein aufregendes Jahr für die Aktionäre von Auryn sein, da das Unternehmen Bohrgenehmigungen für zwei große Entdeckungsmöglichkeiten in Peru erwartet. Das Unternehmen weiß die anhaltende Unterstützung zu schätzen, die es bei diesen Finanzierungen von Aktionären und Insidern erhält, und freut sich, weitere wertsteigernde Investoren zu begrüßen.

Die Einnahmen aus den Platzierungen werden zur Finanzierung der weiteren Oberflächenexploration bei den Projekten Sombrero und Curibaya im Süden Perus sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist. Die Aktien wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und wurden in den Vereinigten Staaten nur gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act angeboten oder verkauft. Alle Aktien, die an Anleger in den Vereinigten Staaten verkauft werden, sind „Restricted Securities“ und unterliegen den Wiederverkaufsbeschränkungen des U.S. Securities Act.

Im Auftrag des Vorstands,

Ivan Bebek

Geschäftsführender Chairman und Direktor

Für weitere Informationen über Auryn Resources wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Managerin für Unternehmenskommunikation, unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technologieorientiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, weltweit bedeutende Edel- und Basismetallvorkommen zu finden und voranzutreiben. Das Unternehmen verfolgt beim Erwerb von Vermögenswerten einen Portfolio-Ansatz und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Vorzeigeprojekte: das hochgradige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn haben eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Interessengruppen und lokalen Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist. Auryn verpflichtet sich zu den höchsten Standards der Unternehmensführung und Nachhaltigkeit.

Über Sombrero

Dieses Projekt besteht aus den Grundstücken in Nord- und Süd-Sombrero, die über 130.000 Hektar umfassen, die sich im Besitz von Auryn Resources befinden oder von Auryn Resources optioniert wurden. Die Kupfer-Gold-Sombrero-Minenkonzessionen befinden sich 340 Kilometer südöstlich von Lima im Süden Perus und liegen im Andahuaylas-Yauri-Gürtel. Dieser Gürtel wird als am nordwestlichen Rand dieses eozän-ligozänen Kupfer-Gold-Porphyr- und Skarn-Gürtels interpretiert, der die Lagerstätten Las Bambas, Haquira, Los Chancas, Cotambambas, Constancia, Antapaccay und Tintaya beherbergt. Das Projekt zeichnet sich durch eine starke strukturelle Kontrolle und signifikante Kupfer- und Goldwerte aus historischen Oberflächenproben aus. Die wichtigsten Ziele in Sombrero sind Kupfer-Gold-Skarn und Porphyrsysteme sowie epithermale Edelmetall-Lagerstätten.

Über Curibaya

Auryn erwarb 2015 den 100%igen Besitz des Curibaya-Grundstücks und 2019 die angrenzenden Sambalay- und Salvador-Konzessionen, die zusammen etwa 11.000 Hektar umfassen. Das Curibaya-Projekt umfasst die regionale Incapuquio-Verwerfungszone und Nebenstrukturen, die als eine der grundlegenden Kontrollen sowohl für epithermale als auch für porphyrische Mineralisierungsstile innerhalb der Region interpretiert werden.

Vorausschauende Informationen und zusätzliche warnende Sprache

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Vorausblickende Informationen sind Informationen, die eine vorgeschlagene Finanzierung und den Abschluss im Falle einer vorgeschlagenen Darlehensänderung sowie Informationen, die sich auf den Erwerb und die Eigentumsrechte an den Mineralkonzessionen beziehen oder damit in Zusammenhang stehen, umfassen. Zusätzlich zu den angegebenen Bedingungen für den Abschluss der Transaktionen sind zukunftsgerichtete Aussagen mit anderen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (entweder positiv oder negativ) von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsformular und in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2018 endende Jahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen, die unter www.sedar.com verfügbar sind, und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F, die bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist, erörtert werden.

Die Toronto Stock Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Auryn Resources Inc.

Jochen Staiger

600-1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC

Kanada

email : info@resource-capital.ch

