Ausbildung für eine Existenzgründung mit Sinn: Senioren-Assistenz/Plöner Modell

Senioren-Assistenz ist eine Arbeit mit Sinn. Ein Infoabend über Zoom will am 12. August über die Ausbildung und das neue Berufsbild aufklären.

Viel zu viele Menschen sind unglücklich in ihrem Job. Bei ihnen klafft eine Lücke zwischen Lebensunterhalt und Lebenssinn? Und es drängt sie, sich beruflich zu verändern.

Denn wenn man Tag für Tag einer Arbeit nachgeht, deren Sinn man nicht findet, muss man nach einer Alternative suchen und mutig neue Wege gehen.

Wer sich neu orientieren möchte und eine Arbeit nah am Menschen sucht, für den könnte die professionelle Senioren-Assistenz das Richtige sein. Denn auf Senioren-Assistenten warten ältere Menschen, die das persönliche Gespräch vermissen, die der Einsamkeit entfliehen wollen und gleichzeitig den Wunsch hegen, in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben zu können. Dabei möchten sie von Menschen begleitet werden, die ihnen guttun.

Büchmann Seminare KG ist die Pionierin in der ambulanten Senioren-Assistenz. Das Weiterbildungsunternehmen bereitet seit 2006 lebenserfahrene Menschen in einer 120-stündigen Wochenendausbildung gezielt auf diese Existenzgründung mit Sinn vor. Seminarorte sind Kiel, Hamburg, Berlin und Nürnberg. Mittlerweile wurden rund 3000 Senioren-Assistenten in Deutschland ausgebildet.

Einmal im Monat, das nächste Mal am Mittwoch, 12.08.2026, von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr bietet das Weiterbildungsunternehmen einen kostenlosen Zoom-Informationsabend zur Präsenz-Ausbildung in der Senioren-Assistenz an.

Am Infoabend soll es um all die Fragen gehen, die Interessierten wichtig sind.

Zum Beispiel:

* Was versteht man genau unter professioneller Senioren-Assistenz?

* Was bedeutet Senioren-Assistenz/Plöner Modell?

* Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

* Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

* Was wird in der Ausbildung vermittelt und welcher Art ist die Unterstützung nach Seminarabschluss durch Büchmann Seminare KG und das bundesweite Netzwerk der Senioren-Assistenten?

Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Berliner Ausbildung, Anja Mikulla mit Interessierten unterhalten. Details und Infos gibt es auf der Infoabendseite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Büchmann Seminare KG

Frau Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

Deutschland

fon ..: 017661633636

web ..: https://www.senioren-assistentin.de

email : info@senioren-assistentin.de

Büchmann Seminare KG ist ein Weiterbildungsunternehmen, das seit fast 20 Jahren in Kiel, Hamburg, Berlin und Nürnberg lebenserfahrene Menschen in der professionellen Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell qualifiziert.

Das Plöner Modell ist ein Gesamtkonzept aus Ausbildung und Nachbetreuung und besteht aus der 120-stündigen Schulung, dem Zugang zum bundesweiten Netzwerk, dem kostenfreien Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de und der Nachbetreuung nach Zertifikatsabschluss. Seit 2007 wurden fast 3000 Senioren-Assistenten ausgebildet. Der Zusammenschluss von Senioren-Assistenten/Plöner Modell ist das größte Netzwerk professioneller Senioren-Assistenten in Deutschland.



Pressekontakt:

Büchmann Seminare KG

Frau Ute Büchmann

Einsteinstr. 1

24118 Kiel

fon ..: 0176 61633636

email : info@senioren-assistentin.de

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