Ausbildung in Erste Hilfe, als Rot Kreuz Kurs bekannt. Fachberatungen und Ausbildung im Bereich Brandschutz

Ausbildung von Ersthelfern, Brandschutzhelfer im Betrieb. Brandschutzkonzepte und Brandschutzbeauftragte. Sie haben spezielle Fragen im Thema Brandschutz. Das bietet Ihnen BayBi in Landsberg am Lech.

Wir bilden Erste Hilfe Kurse der DGUV aus. Wir erstellen Brandschutznachweise wir bilden diese für Brandschutzhelfer aus. Uns können Sie als Brandschutzbeauftrage für Ihre Firma, Gemeinde bestellen.

In der Ersten Hilfe rettet schnelles Handeln Leben. Wir zeigen Ihnen in unseren Erste Hilfe Kursen / Trainings wie Sie das machen. Grundlagen werden vermittelt, bestehende Kenntnisse aufgefrischt und dies genau auf Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse angepasst.

Wir bilden Ihre Evakuierungshelfer und Brandschutzhelfer in und um Landsberg am Lech aus. Sie haben die Wahl, ob Sie die gesamte Ausbildung buchen wollen oder nur Teile dieser Brandschutzhelfer und Evakuierungshelferschulung.

Mit der Bestellung von Brandschutzbeauftragten und Brandschutzhelfern können die Unternehmerpflichten im Arbeitsschutz und Baurecht sowie die Forderungen der Brandversicherer erfüllt werden. Wir können Sie als externer Brandschutzbeauftragter unterstützen und auch im baulichen Brandschutz beraten.

Durch unsere Unternehmensstruktur sind wir nicht nur in der Lage Mängel in Brandschutzfragen zu erkennen, wir sind auch in der Lage, diese zu beheben. Dies ist uns nicht nur in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes möglich, sondern auch in Fragen des abwehrenden Brandschutzes.

Die Erstellung von Flucht und Rettungsplänen durch uns wird Ihr Brandschutzkonzept in ein NEUES Licht rücken.

Wir bieten Ihnen auch die Erstellung von:

Feuerwehreinsatzplänen

Feuerwehrlaufkarten

Brandschutzordnungen Teil A, B, C.

Bei Firmen und Vereinsfeiern bieten wie Ihnen den Schutz im Bereich Brandschutz und Erste Hilfe z.b. als Sanitätsdienst oder Brandsicherheitswache.

All das bietet Ihnen die Andreas Deiner und Michael Hirschvogl GbR in und um Landsberg am Lech. Wir können aus einer Hand die Ausbildung und Beratung anbieten. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal, welches nur die Andreas Deiner und Michael Hirschvogl GbR, im Umkreis von Landsberg am Lech, anbieten kann.

Wir bieten Ihnen die Sicherheit, die Ausbildung, welche Sie schon lange gesucht haben. Ein Ansprechparten für Ihr Unternehmen.

Wir bieten Ausbildungen für Feuerwehren. Hier können wir durch unsere Fachexpertise nicht nur eine Übung erstellen sondern diese auch auswerten. Eine Ausbildung Türöffnung zerstörrend und zerstörrungsfrei kann durch unsere Modelle gut dargestellt werden. Sprechen Sie uns unter www.baybi.de an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BayBi – Erste Hilfe Kurse und Brandschutz

Herr Andreas Deiner

Weddigenstraße 15

86899 Landsberg am Lech

Deutschland

fon ..: 0176/41578774

web ..: https://www.baybi.de

email : info@baybi.de

Die DGUV fordert die Ausbildung von Ersthelfern im Betrieb (Erste Hilfe Kurs). Durch Brandschutzkonzepte werden Brandschutzhelfer gefordert und vielleicht sogar Brandschutzbeauftragte. Sie haben spezielle Fragen im Thema Brandschutz und Ihrer Brandschutzplanung. All das bietet Ihnen die Andreas Deiner und Michael Hirschvogl GbR in und um Landsberg am Lech. Wir können aus einer Hand die Ausbildung und Beratung anbieten. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal, welches nur die Andreas Deiner und Michael Hirschvogl GbR, im Umkreis von Landsberg am Lech, anbieten kann.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deine Hochzeitsplanerin in Hamburg und Spanien.