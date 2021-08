Ausgewählte Wohnideen in Essen-Rüttenscheid

Inmitten einer der beliebtesten und angesagtesten Szenevierteln des Ruhrgebiets eröffnet Essens modernste Ausstellung für außergewöhnliche Wohnideen

Was für Düsseldorf die Kö ist, ist für Essen die Rü. Auf der Rüttenscheider Straße 153 in Essen – Rüttenscheid eröffnet DESIGN.SMART.HOME die modernste Ausstellung für außergewöhnliche Wohnideen Essens.

Von der Ideenfindung, über die Planung bis hin zur Projektdurchführung bietet DESIGN.SMART.HOME Essen nach dem One-Stop-Shopping-Prinzip eine zentrale Anlaufstelle zur Realisation von neuen Projektideen für das eigene Zuhause. Renommierte Fachexperten aus unterschiedlichen Gewerken arbeiten in eingespielter Weise als Team gemeinsam und sorgen für eine qualitativ hochwertige und perfekte Projektumsetzung. Ob ein komplexes Bauprojekt realisieren werden soll oder eine dekorative Veränderungen im eigenen Zuhause geplant ist, in der nun sechsten DESIGN.SMART.HOME Wohnideen-Ausstellungen in NRW werden Kompetenzen und Inspirationen rund um anspruchsvolles Wohnen geboten.

In der Niederlassung Essen geht es vor allem um folgende Kernthemen:

o ganzheitliche Wohnkonzepte

o Möbel- und Inneneinrichtung

o Smart Home Technik

o Audio- / Videosysteme

o Heimkinobau

o Sicherheitstechnik

o Lichtplanung

o Deckengestaltung

o Stuck und Trockenbau

o Wandgestaltung

o Fußbodengestaltung

o Möbelanfertigungen

o Polsterarbeiten

o textile Inneneinrichtung

o Fensterdekoration

o Kaminsysteme

o Badgestaltung

o und vieles mehr

Insgesamt gibt es aktuell sechs DESIGN.SMART.HOME Ausstellungen in NRW. Über 30 renommierte, inhabergeführte Unternehmen aus unterschiedlichen Gewerken arbeiten bei gemeinsamen Projekten in eingespielter Weise zusammen als Team und sorgen für eine qualitativ hochwertige und perfekte Projektumsetzung. Gemeinsam betreiben diese Unternehmen die DESIGN.SMART.HOME Ausstellungen für außergewöhnliche Wohnideen. Die beteiligten Unternehmenspartner von DESIGN.SMART.HOME Essen sind:

BOND – Unique Homes

On-Home Heimautomation KG

V.D. Elektrotechnik GmbH

Hanke-Wohntextil

Stuckateurbetrieb Gerd Reingen

A. Doege GmbH

Korfmacher Holzverarbeitung

DUIS – Mein Lieblingswarm

Bang & Olufsen Kö 61 Düsseldorf

JK Fliesendesign Meisterbetrieb

Die Eröffnung der neusten Ausstellung findet am Samstag, den 21. August ab 10.00 Uhr auf der Rüttenscheider Straße 153 in 45131 Essen – Rüttenscheid statt.

Weitere Informationen: DESIGN.SMART.HOME Essen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DESIGN.SMART.HOME

Herr Boris Rupnik

Rüttenscheider Str. 153

45131 Essen

Deutschland

fon ..: 0201 89078948

web ..: https://design-smart-home.de/

email : bt@design-smart-home.de

Pressekontakt:

DESIGN.SMART.HOME

Herr Boris Rupnik

Rüttenscheider Str. 153

45131 Essen

fon ..: 0201 89078948

web ..: https://design-smart-home.de/

email : bt@design-smart-home.de

