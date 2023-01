Ausgezeichnet: Gasnetz Hamburg ist zum vierten Mal in Folge „Hamburgs bester Arbeitgeber“

o Befragungen bescheinigen sehr gute Arbeitsbedingungen

o Auszeichnung wichtiges Signal bei Fachkräfterekrutierung

o Gasnetz Hamburg reagiert auf demografischen Wandel

Hamburg. Bereits zum vierten Mal in Folge führt Gasnetz Hamburg 2023 das begehrte Siegel „Hamburgs beste Arbeitgeber“. Zum zweiten Mal kam noch eine weitere Auszeichnung hinzu: Das XING-Arbeitgeberportal kununu kürte das städtische Unternehmen zur „Top Company 2023“. „Beide Siegel spiegeln die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider“, sagt Svenja Bonnichsen, Personalleiterin bei Gasnetz Hamburg. „Für uns als Arbeitgeber sind solche Siegel eine große Ehre, da wir allein durch die sehr gute Bewertung unserer Belegschaft ausgezeichnet wurden. Sie sind außerdem wertvoll bei der Gewinnung von Nachwuchskräften.“

Bei „Hamburgs beste Arbeitgeber“ hatte sich ein Großteil der Belegschaft an der Onlinebefragung beteiligt. Und auch im Portal kununu hinterließ inzwischen fast ein Zehntel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Bewertung. Fazit beider Online-Abfragen: Eine starke Unternehmenskultur trifft bei Gasnetz Hamburg auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen und hervorragende Sozialleistungen. Solche Auszeichnungen kann kein Unternehmen kaufen. Bei „Hamburgs beste Arbeitgeber“ erarbeitet die Agentur Roos Consult gemeinsam mit Professor Werner Sarges von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg die Bewertung stets anhand von Kriterien für hohe Arbeitgeberqualität, die auf qualifizierten empirischen Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Führungskräfte beruhen. Bei kununu beruht die Bewertung auf Online-Fragebögen des Portals. Nur die Unternehmen, die zu den fünf Prozent mit den besten Bewertungen gehören, erhalten das Siegel „Top Company“. Beide Siegel wird Gasnetz Hamburg 2023 bei seinen Aktivitäten einsetzen, um neue Fachkräfte zu gewinnen, die an der Transformation des Energienetzes hin zu mehr erneuerbaren Energieträgern wie grünen Wasserstoff mitarbeiten.

Durch den demografischen Wandel muss Gasnetz Hamburg vor allem in technischen Berufen Stellen nachbesetzen, weil erfahrene Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand gehen. Deshalb hat das Unternehmen in seinem Programm „Generation Gasnetz“ Maßnahmen zur Nachbesetzung und Bindung von Fachkräften gebündelt. „Für uns sind die Auszeichnungen nicht nur großes Lob, sondern auch Motivation, besser zu werden“, betont Svenja Bonnichsen. „Die Teilnahme an solchen Wettbewerben gibt uns auch das Feedback, in welchen Bereichen wir Optimierungsbedarf haben, um so als Arbeitgeber auch für die nächste Generation attraktiv zu bleiben.“

Gasnetz Hamburg – hundert Prozent Hamburg

Die Gasnetz Hamburg GmbH ist ein hundertprozentiges Unternehmen der Stadt und betreibt das Erdgasnetz in der Freien und Hansestadt Hamburg mit circa 7.900 Kilometern Länge, rund 160.000 Hausanschlüssen und fast 230.000 Netzkunden. Das Netz umfasst Hoch-, Mittel-, Niederdruck- und Hausanschlussleitungen sowie rund 600 Gasdruckregelanlagen. Die Steuerung und Überwachung des Netzes erfolgt über eine zentrale Leitstelle. Gasnetz Hamburg bereitet die Infrastruktur auf steigende Einspeisungen von grünem Gas wie Bio-Methan und Wasserstoff vor. Damit kann das Gasnetz einen noch größeren Beitrag für den Klimaschutz in Hamburg leisten.

365 Tage rund um die Uhr

Rund 540 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb des Hamburger Gasnetzes. Die langjährige technische Erfahrung ermöglicht ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit. Dies belegen Zahlen der Bundesnetzagentur: Im Durchschnitt hatte 2019 jeder Netzkunde in Hamburg eine störungsbedingte Versorgungsunterbrechung von sechs Sekunden. Dagegen lag der Bundesdurchschnitt mit knapp einer Minute deutlich höher.

