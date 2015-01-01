  • Ausgezeichnet: IBB erhält erneut 5 Sterne – Studie bestätigt Spitzenqualität in der beruflichen Weiterbildung

    Das Magazin Stern hat im Rahmen seiner Studie „Weiterbildung 2025/2026“ das Institut für Berufliche Bildung (IBB) erneut mit 5 Sternen in der Kategorie „Berufliche Weiterbildung“ ausgezeichnet.

    BildDas Institut für Berufliche Bildung (IBB) wurde vom renommierten Magazin Stern im Rahmen seiner aktuellen Studie „Ausgezeichnete Angebote für Weiterbildung 2025/2026“ erneut mit der Höchstbewertung von 5 Sternen in der Kategorie „Berufliche Weiterbildung“ ausgezeichnet. Die Untersuchung bestätigt damit die herausragende Qualität der IBB-Weiterbildungsangebote.

    Für die Stern-Studie befragte das Marktforschungsinstitut Globis bundesweit rund 4.000 Teilnehmer von Weiterbildungskursen zu ihren Erfahrungen. Die Bewertung umfasste die Qualität der Lerninhalte, das E-Learning-Angebot, Service und Betreuung sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur Anbieter mit 80 Punkten oder mehr erhielten die Höchstwertung von fünf Sternen.

    Das IBB konnte besonders mit seiner Online-Akademie punkten, mit der es als erstes Unternehmen bundesweit ein System virtueller Lernsysteme in der beruflichen Weiterbildung entwickelt und eingeführt hat. Diese langjährige Erfahrung im digitalen Lernen bietet den Teilnehmenden besondere Vorteile: 94 % der Kunden sind mit dieser Art des Lernens so zufrieden, dass sie das IBB weiterempfehlen würden.

    Weiterbildung als Schlüssel für beruflichen Erfolg in Deutschland

    Die Stern-Studie führt auch vor Augen: Berufliche Weiterbildung wird immer wichtiger. Durch Digitalisierung, internationale Konkurrenz und Künstliche Intelligenz verändert sich die deutsche Arbeitswelt kontinuierlich. Die OECD bestätigt in ihrem aktuellen Wirtschaftsbericht Deutschland 2025 die zentrale Bedeutung von Weiterbildung: Im Zuge der digitalen und der ökologischen Transformation würden viele Arbeitskräfte den Arbeitsplatz wechseln müssen. Daher empfiehlt sie, die Weiterbildungsqualität und -teilnahme zu fördern.

    Weitere Informationen zu den Studien:
    Stern: „Ausgezeichnete Angebote für Weiterbildung 2025/2026“
    OECD: Wirtschaftsbericht Deutschland 2025

    Informationen zum Anbieter: IBB Institut für Berufliche Bildung AG – www.ibb.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IBB Institut für Berufliche Bildung AG
    Frau Claudia Reimann
    Bebelstraße 40
    21614 Buxtehude
    Deutschland

    fon ..: 04161 516549
    web ..: https://www.ibb.com/
    email : claudia.reimann@ibb.com

    Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.

