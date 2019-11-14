  • Auslandsimmobilien 2026: Warum Bulgarien, Rumänien und Nordzypern immer gefragter werden

    Der Markt für Auslandsimmobilien gewinnt 2026 weiter an Dynamik. Bulgarien, Rumänien und Nordzypern entwickeln sich zu besonders gefragten Standorten für Investoren aus Deutschland, Österreich.

    BildDer Markt für Auslandsimmobilien entwickelt sich 2026 dynamischer denn je. Besonders Bulgarien, Rumänien und Nordzypern rücken zunehmend in den Fokus von Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Steigende Immobilienpreise in Westeuropa, anhaltende Inflation sowie der Wunsch nach soliden Sachwerten führen dazu, dass immer mehr Kapital in aufstrebende Immobilienmärkte fließt.

    Attraktive Preise mit Wachstumspotenzial
    Während Kaufpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf hohem Niveau verharren, bieten Bulgarien und Rumänien weiterhin Immobilien zu vergleichsweise niedrigen Einstiegspreisen. In beliebten Küstenregionen Bulgariens oder wirtschaftsstarken Städten Rumäniens sind Wohnungen und Häuser oft noch deutlich unter westeuropäischen Quadratmeterpreisen erhältlich. Nordzypern überzeugt zusätzlich mit Neubauprojekten, die moderne Standards zu attraktiven Konditionen bieten und langfristiges Wertsteigerungspotenzial haben.

    Renditen über dem westeuropäischen Durchschnitt
    Ein zentraler Treiber der Nachfrage sind die Renditechancen. Ferienvermietung an der Schwarzmeerküste, Langzeitvermietung in rumänischen Großstädten oder touristische Konzepte in Nordzypern ermöglichen Bruttorenditen, die häufig über denen klassischer Märkte in Zentraleuropa liegen. Gerade Investoren aus dem DACH-Raum schätzen die Kombination aus überschaubarem Kaufpreis und stabilen Mieteinnahmen.

    Wachsende Nachfrage aus dem deutschsprachigen Raum
    Die Nachfrage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz steigt kontinuierlich. Gründe sind neben Renditeerwartungen auch Lebensstilfaktoren wie mildes Klima, niedrigere Lebenshaltungskosten und die Möglichkeit, Immobilien sowohl als Kapitalanlage als auch zur Eigennutzung zu erwerben. Zudem erleichtern EU-Mitgliedschaften von Bulgarien und Rumänien den Immobilienerwerb erheblich.

    Ausblick 2026
    Experten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. Bulgarien, Rumänien und Nordzypern positionieren sich zunehmend als attraktive Alternativen zu überteuerten Kernmärkten. Für Investoren aus dem DACH-Raum bieten diese Länder 2026 eine seltene Kombination aus moderaten Preisen, soliden Renditen und wachsender internationaler Nachfrage.

