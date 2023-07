Außergewöhnliches Wachstum der Dokumentensignierservices von GMO GlobalSign zur Jahresmitte

Daten der führenden Zertifizierungsstelle zeigen, dass seit Januar mehr als 22 Millionen Dokumente digital signiert wurden

BOSTON, MA / ACCESSWIRE / 26. Juli 2023 / Laut GMO GlobalSign Inc.(www.globalsign.com/en), einer globalen Zertifizierungsstelle (CA) und einem führendem Anbieter von Identitätssicherheits-, digitalem Signier- und IoT-Lösungen, verzeichnete die Technologie für das Signieren von Dokumenten im ersten Halbjahr 2023 starke Wachstumssignale. Seit dem 1. Januar haben Kunden weltweit mehr als 22 Millionen Dokumente mit dem Digital Signing Service (DSS) von GMO GlobalSign digital signiert, der über die Cloud-basierte Hochgeschwindigkeits-Zertifikatsmanagement-Engine des Unternehmens, Atlas, verfügbar ist. Darüber hinaus wurden seit Januar mehr als 100 Millionen Zeitstempel über GMO GlobalSigns Time Stamp Authority gesetzt, darunter fast 70 Millionen qualifizierte Zeitstempel.

Eine Aufschlüsselung dieser Zahlen zeigt, dass GlobalSign seine Aktivitäten im Dokumentsignierbereich auf der Atlas-Plattform [SH1] bis Ende Juni 2023 weiter ausgebaut hat.

– Signaturen über Digital Signing Services – 22.822.948

– Zeitstempel über Digital Signing Services – 21.811.697

– Nicht-DSS-Zeitstempel – 101.847.309

Diese neuesten Zahlen stehen im Gegensatz zu den Zahlen aus dem Jahr 2021, als GMO GlobalSign während des gesamten Jahres fast 14 Millionen Zertifikate, 28 Millionen Digital Signing Service-Signaturen und 117 Millionen Zeitstempel ausstellte.

Der enorme Anstieg der Nutzung von GMO GlobalSigns Dokumentensignaturen und Zeitstempeln zeigt, dass es eine kontinuierliche Nachfrage nach vertrauenswürdigen Dokumenten gibt, da Menschen und Organisationen immer mehr auf diese umstellen und diese annehmen, so Mohit Kumar, Manager, Product Management bei GMO GlobalSign. Weltweit erkennen die Menschen, dass es einen sichereren Weg gibt, ihre Identitäten zu verknüpfen, um das Vertrauen in ein Dokument zu gewährleisten. Als Anbieter von vertrauenswürdigen Identitätslösungen freuen wir uns sehr, hier eine entscheidende Rolle zu spielen, da Unternehmen zunehmend nach Möglichkeiten suchen, um Sicherheit und Identität zu gewährleisten.

Die Unterzeichnung von Dokumenten mittels elektronischer und digitaler Signaturen wird im Zuge des digitalen Wandels in Unternehmen weltweit immer wichtiger. Lösungen wie digitale Signaturen oder Siegel sind ideal für moderne hybride, mobile Arbeitskräfte, um wichtige Dokumente wie Verträge und Rechnungen einfach und sicher zu unterschreiben. Darüber hinaus können die Kosten- und Zeiteinsparungen erheblich sein. Die Nutzer der Dokumentenlösungen von GMO GlobalSign reichen von führenden globalen Unternehmen bis hin zu KMUs in allen wichtigen vertikalen Industriemärkten.

Darüber hinaus besteht ein wachsendes Interesse an GMO GlobalSigns neuester Dokumentsignierlösung für qualifizierte Signaturen. Das Unternehmen hat vor Kurzem einen Qualified Signing Service (QSS) eingeführt, der es sowohl Unternehmen als auch Dienstleistern ermöglicht, qualifizierte elektronische Signaturen und Siegel in ihre Signaturanwendung mit einer einfachen REST-API-Integration für die Unterzeichnung durch interne Mitarbeiter einzusetzen. Das QSS-Angebot von GlobalSign ist konform mit eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), einer wichtigen Verordnung in der Europäischen Union.

Über GMO GlobalSign

Als eine der weltweit am tiefsten verankerten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, der es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-basierten Dienstanbietern und IoT-Innovatoren weltweit ermöglicht, sichere Online-Kommunikation durchzuführen, Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu managen und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Die PKI- (Public Key Infrastructure; etwa: Infrastruktur mit öffentlich hinterlegtem Schlüssel) und Identitätslösungen des Unternehmens unterstützen die Milliarden von Diensten, Geräten, Menschen und Dingen, die das Internet der Dinge ausmachen. GMO GlobalSign ist eine Tochtergesellschaft der GMO GlobalSign Holdings K.K, ein Mitglied der in Japan ansässigen GMO Internet Group, und hat Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.globalsign.com.

