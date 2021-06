Aussichtsreiche Rohstoffe: Gold und Kupfer

Kupfer ist einer der Stoffe, die für die grüne Energiewende gebraucht werden und Gold ist vor allem bei Anlegern beliebt.

Experten rechnen für die kommenden Jahre mit einer großen Kupfernachfrage, je sogar mit einer enormen Nachfrage. Denn grüne Energietechnologien verschlingen Kupfer und werden in großen Volkswirtschaften so wie in den USA, in Europa oder auch in China stark gefördert. Windkraftanlagen und Solaranlagen boomen. Ebenso kommt die Elektromobilität voran und verschlingt Kupfer. So warnte auch kürzlich die Internationale Energieagentur, dass hohe Preise und Verfügbarkeit den Weg zu sauberer Energie verlangsamen könnte.

Der „Anleger-Rohstoff“ schlechthin ist das Gold. Diesen treiben inflationäre Tendenzen und ein schwächerer US-Dollar nach oben. Dazu kommen aktuell die neuen Basel-III-Bestimmungen. Diese zwingen die Banken zugewiesenes Gold zu halten. Soll die Kreditvergabe hoch sein, dürfte also mehr Gold als bisher gebunden bleiben. Auch die Konjunkturprojekte laufen weiter und sorgen für mehr Geld im weltweiten Währungssystem. Ein Goldpreis von 2.000 US-Dollar je Unze sollte also noch in diesem Jahr machbar sein. Für 2022 rechnen Branchenkenner bereits mit einem Preis von 2.200 US-Dollar je Feinunze Gold.

Auch wenn es zwischendurch Preisrücksetzer beim Edelmetall gibt, so wird der Aufwärtstrend doch als intakt angesehen. Kurzfristige Belastungen sollten bei Anlegern also nicht zu Verunsicherungen sorgen.

Da sollten Gesellschaften, die Gold und Kupfer besitzen, im Interesse der Investoren stehen, wie etwa Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=-JygV8HAfK8 – in seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt in Ecuador. Dort gibt es Gold, Kupfer, Silber, Zink und Blei. Auch Gallium und Indium konnten ausgemacht werden.

Auch Adventus Mining – https://www.youtube.com/watch?v=lm6lRfTpZvU – konzentriert sich so wie Aurania Resources auf Kupfer und Gold in Ecuador. Das El Domo-Projekt wird mit Nachdruck vorangetrieben und punktete bereits mit guten Bohrergebnissen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Adventus Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/adventus-mining-corp/ -).

